Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asamblea General

Zelenski avisa en la ONU del colapso del orden internacional: "No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Asamblea General de la ONU. / KENA BETANCUR / EFE

EFE

Nueva York
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que el derecho internacional y las instituciones multilaterales se han vuelto tan débiles en los últimos años que solo los aliados y el armamento pueden garantizar el futuro de países bajo ataque como el suyo.

"No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas", dijo en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en el que alertó de los peligros de la actual carrera armamentística y de la evolución de la guerra contemporánea para el mundo entero.

TEMAS

  1. Trump lanza un ataque brutal contra la ONU y le acusa de 'financiar un asalto a Occidente
  2. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  3. La representante de EEUU en la Eurovisión alternativa se retira, según la organización 'por presiones políticas
  4. Charlie Kirk, despedido como un mártir político en un funeral multitudinario encabezado por Trump
  5. Alicha', el robot terrestre 'low cost' inventado por Ucrania que sustituye a los soldados en la primera línea del frente
  6. Hamás publica una imagen de los cerca de 50 rehenes en Gaza con el nombre de un piloto israelí desaparecido en 1988
  7. El Reino Unido hace oficial su reconocimiento de Palestina como Estado
  8. Trump quiere volver a Afganistán: avisa que pasarán 'cosas malas' si EEUU no recupera la base de Bagram

Italia envía una fragata para proteger a la Flotilla de Gaza tras los últimos ataques sufridos

Italia envía una fragata para proteger a la Flotilla de Gaza tras los últimos ataques sufridos

Dos muertos y dos heridos en un ataque a un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas

Dos muertos y dos heridos en un ataque a un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas

El Rey en la ONU a Israel sobre Gaza: "Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre"

El Rey en la ONU a Israel sobre Gaza: "Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre"

La Flotilla a Gaza pide "escolta y observadores" tras denunciar ataques de Israel: "Vi cinco explosiones"

La Flotilla a Gaza pide "escolta y observadores" tras denunciar ataques de Israel: "Vi cinco explosiones"

UCRANIA DIRECTO | Cazas españoles desplegados en Lituania interceptan ocho aviones rusos en la última semana

UCRANIA DIRECTO | Cazas españoles desplegados en Lituania interceptan ocho aviones rusos en la última semana

Un atacante deja al menos tres heridos por disparos en una oficina de inmigración de EEUU y se suicida

Un atacante deja al menos tres heridos por disparos en una oficina de inmigración de EEUU y se suicida

Israel cierra indefinidamente el único paso fronterizo entre la Cisjordania palestina y Jordania

Israel cierra indefinidamente el único paso fronterizo entre la Cisjordania palestina y Jordania

Zelenski avisa en la ONU del colapso del orden internacional: "No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas"

Zelenski avisa en la ONU del colapso del orden internacional: "No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas"