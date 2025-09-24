Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Soldado ucraniano en Donetsk.

Soldado ucraniano en Donetsk. / Ejército ucraniano

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

  1. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
