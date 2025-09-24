En Directo
Al minuto
DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski ve "muy positivo" el "gran cambio" de Trump al afirmar que espera que Kiev "recupere sus tierras"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha valorado de forma "muy positiva" las declaraciones de este martes de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las que ha mostrado un cambio radical de postura respecto al conflicto con Rusia al afirmar que espera que Kiev "recupere sus tierras". "Es un gran cambio por parte del presidente Trump. Esta publicación de Trump es un gran cambio. Es un gran cambio. Muy positivo", ha señalado sin dar más detalles al ser preguntado sobre la importancia de las palabras del inquilino de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense ha asegurado que "con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable".
Trump dice que la guerra de Ucrania ha demostrado que Rusia es un "tigre de papel"
Trump ha llegado a la conclusión de que Ucrania puede recuperar el territorio perdido durante la guerra porque, según dijo, "Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", lo que hacer ver al Kremlin como "un tigre de papel". El mandatario predice que tarde o temprano los habitantes de Moscú y de las otras grandes ciudades rusas descubrirán "la verdadera naturaleza de esta guerra", incluida "la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se formen", porque Rusia gasta "la mayor parte de su dinero en combatir a Ucrania".
Trump dice ahora que Ucrania está en condiciones ganar la guerra a Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un aparente cambio de postura, anunció este martes que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia e incluso recuperar parte de los territorios ocupados.
Idoya Noain
El ataque brutal de Trump contra la ONU en plena crisis global
La víspera de que Donald Trump ofreciera este martes su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca había advertido de que el presidente de Estados Unidos se disponía a poner en la diana de sus palabras en Nueva York a "instituciones globalistas" que, según la portavoz, "han deteriorado significativamente el orden mundial". Pese a ese aviso, lo que ha sucedido en Nueva York no se podía anticipar en toda su dimensión. Aquí, la crónica de la corresponsal en Nueva York, Idoya Noain.
Idoya Noain
Trump se muestra a favor de que la OTAN derribe aviones rusos si invaden el espacio aéreo de la Alianza
El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha mostrado favorable este martes de que los países de la OTAN derriben los aparatos rusos que violen el espacio aéreo de la Alianza, tras varias incursiones de drones y aviones de combate en las últimas dos semanas, según han denunciado Polonia, Rumanía, Estonia, Dinamarca o Noruega. Más infomación, aquí.
Alemania advierte del riesgo de caer en la "trampa de escalada" bélica de Putin
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, advirtió este martes del riesgo de caer en la "trampa de escalada" del presidente ruso, Vladímir Putin, tras la reciente serie de violaciones rusas del espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, por lo que llamó a la prudencia aliada a la hora de responder a las provocaciones de Rusia. "No se trata de poner en práctica toda la fuerza de que disponemos solo porque existe o porque surge una situación que podría hacer creer que hay que emplearla de inmediato. Se trata de utilizarla con mesura y no caer en la trampa de escalada que Putin pretende tendernos con ese tipo de actuaciones", señaló Pistorius tras reunirse con su homólogo sueco, Pål Jonson. "Ese favor no se lo haremos a Vladímir Putin", enfatizó. "El riesgo de malentendidos es grande y, de alguna manera, todos estamos en una fase en la que puede surgir cierta nerviosidad en algunos, y todos debemos cuidarnos de no llegar a una situación que pueda derivar en algo peor", advirtió.
Ucrania denuncia el décimo apagón en la ocupada central nuclear de Zaporiyia
Ucrania denunció este martes que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ha sufrido el décimo apagón desde la ocupación de la planta por los rusos en marzo de 2022, al quedar desconectada la única línea de transmisión eléctrica a través de la cual recibía energía del sistema energético ucraniano. "En la central nuclear de Zaporiyia ocurrió el décimo apagón desde el inicio de la ocupación de la planta por parte de los rusos", escribió el Ministerio ucraniano de Energía (Minenergo) en su cuenta de Telegram. Explicó que a las 16.56 (13.56 GMT) "fue desconectada la única línea de transmisión eléctrica a través de la cual la central estaba siendo abastecida por el sistema energético ucraniano". La central nuclear pasó a abastecerse para sus propias necesidades mediante generadores diésel.
Ucrania solicitará a la ONU que condene a Rusia por el secuestro de niños ucranianos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este martes en Nueva York que solicitará a la Asamblea General de la ONU una resolución que condene a Rusia por el secuestro, deportación y adoctrinamiento de niños ucranianos. Zelenski realizó el anuncio al inicio de una reunión paralela a la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York y a la que asisten representantes de 43 países que forman parte de la Coalición para el Regreso de Niños Ucranianos. En la reunión, organizada de forma conjunta por Ucrania y Canadá, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que los países occidentales deben disuadir a Rusia "de pensar siquiera que puede volver a amenazar la libertad de Ucrania o de Europa" y que el líder ruso Vladímir Putin "ha robado niños ucranianos" de forma sistemática.
Hungría, Eslovaquia y Turquía, compradores de petróleo ruso
El presidente de EEUU, Donald Trump, pretende un cerco comercial contra Rusia y su petróleo. En plena Asamblea General de la ONU, Trump ha instado a los países a elevar el boicot contra el petróleo ruso, que en su mayoría se destina a China e India. De la Unión Europea, Hungría y Eslovaquia -ambos con Gobiernos cercanos a Trump, aunque también a Moscú- siguen importando petróleo ruso, aunque la mayoría de países europeos dejaron de hacerlo tras estallar la invasión rusa de Ucrania en 2022. Otro miembro de la OTAN pero no de la UE, Turquía, sigue comprando energía a Rusia y actúa como intermediario en el camino de esas compras a Europa, según datos de algunas consultoras.
Ucrania denuncia el décimo apagón en la ocupada central nuclear de Zaporiyia
Ucrania denunció este martes que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ha sufrido el décimo apagón desde la ocupación de la planta por los rusos en marzo de 2022, al quedar desconectada la única línea de transmisión eléctrica a través de la cual recibía energía del sistema energético ucraniano. "En la central nuclear de Zaporiyia ocurrió el décimo apagón desde el inicio de la ocupación de la planta por parte de los rusos", escribió el Ministerio ucraniano de Energía (Minenergo) en su cuenta de Telegram. Explicó que a las 16.56 (13.56 GMT) "fue desconectada la única línea de transmisión eléctrica a través de la cual la central estaba siendo abastecida por el sistema energético ucraniano". La central nuclear pasó a abastecerse para sus propias necesidades mediante generadores diésel. "Esto constituye una grave violación de las condiciones de operación normal de la planta", recalcó Minenergo.
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- Hamás publica una imagen de los cerca de 50 rehenes en Gaza con el nombre de un piloto israelí desaparecido en 1988
- Dos importantes aliados de Putin, afectados por graves enfermedades
- El aeropuerto de Bruselas pide a las aerolíneas cancelar la mitad de los vuelos con salida el domingo debido al ciberataque
- Última hora del ciberataque que afecta a varios aeropuertos europeos causando retrasos
- Trump cuestiona la utilidad de Naciones Unidas, a la que acusa de no ayudarle a acabar guerras
- Charlie Kirk, despedido como un mártir político en un funeral multitudinario encabezado por Trump
- Alicha', el robot terrestre 'low cost' inventado por Ucrania que sustituye a los soldados en la primera línea del frente