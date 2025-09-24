DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Alemania advierte del riesgo de caer en la "trampa de escalada" bélica de Putin

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, advirtió este martes del riesgo de caer en la "trampa de escalada" del presidente ruso, Vladímir Putin, tras la reciente serie de violaciones rusas del espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, por lo que llamó a la prudencia aliada a la hora de responder a las provocaciones de Rusia. "No se trata de poner en práctica toda la fuerza de que disponemos solo porque existe o porque surge una situación que podría hacer creer que hay que emplearla de inmediato. Se trata de utilizarla con mesura y no caer en la trampa de escalada que Putin pretende tendernos con ese tipo de actuaciones", señaló Pistorius tras reunirse con su homólogo sueco, Pål Jonson. "Ese favor no se lo haremos a Vladímir Putin", enfatizó. "El riesgo de malentendidos es grande y, de alguna manera, todos estamos en una fase en la que puede surgir cierta nerviosidad en algunos, y todos debemos cuidarnos de no llegar a una situación que pueda derivar en algo peor", advirtió.