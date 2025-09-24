DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

En Directo
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Japón critica a Israel ante la ONU e insinúa un eventual reconocimiento de Palestina
El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, criticó duramente a Israel durante su discurso este martes en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), insinuando un eventual reconocimiento de Palestina si la ofensiva israelí obstruye el camino hacia la solución de los dos Estados. "La cuestión no es si reconocer un Estado palestino, sino cuándo hacerlo", declaró Ishiba durante su alegato, en el que señaló que las acciones unilaterales del gobierno israelí "nunca deben ser aceptadas" y exigió el cese inmediato de sus operaciones militares. "Sentimos indignación ante las declaraciones que niegan totalmente la idea de un Estado palestino", agregó Ishiba, que aseguró que si la evolución del conflicto cierra el camino a una solución de dos Estados, "Japón adoptará medidas en consecuencia".
La Flotilla Sumud denuncia "al menos 13 explosiones" y cortes de comunicación en su travesía
La Flotilla Global Sumud -iniciativa humanitaria con el fin de romper el bloqueo israelí de Gaza- informó este martes de "al menos 13 explosiones" y vuelo de "drones no identificados", además de "interferencias en las comunicaciones" en su travesía hacia la franja palestina en el Mediterráneo. La organización denunció en un mensaje de su cuenta oficial de Telegram -que ha ido actualizando información durante este miércoles- que las explosiones se escucharon "en y alrededor de varios barcos de la Flotilla", además de reportar que múltiples tripulantes vieron "objetos que fueron lanzados sobre al menos diez barcos desde drones o aeronaves, provocando daños". La Flotilla internacional había informado previamente del sobrevuelo de "más de 15 drones" a baja altitud sobre el barco Alma, la misma embarcación que fue "atacada" durante su escala en Túnez y que las autoridades tunecinas consideraron una "acción predeterminada".
Defensa asegura que ha completado ya la desconexión y no utiliza ninguna tecnología de Israel
El Ministerio de Defensa ha completado ya la desconexión respecto a la industria armamentística de Israel y desde julio ya no recurre a ningún componente, armamento ni tecnología israelí, según indican fuentes del Gobierno, que sin embargo han evitado referirse al caso concreto del 'software' Pegasus. Actualmente, no hay ninguna licencia activa, el Gobierno ha pedido el desistimiento de todos los contratos que puedan incluir algún tipo de tecnología procedente de Israel y negocia con sus contratistas, empresas españolas y europeas, la sustitución de los elementos que provenían de este país, agregan las mismas fuentes. El Ejecutivo ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el real decreto que establece un embargo del comercio de armas con Israel, en respuesta al ataque de este país a Gaza, así como la prohibición de importar bienes desde asentamientos ilegales en la Palestina ocupada.
Idoya Noain
El ataque brutal de Trump contra la ONU en plena crisis global
La víspera de que Donald Trump ofreciera este martes su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca había advertido de que el presidente de Estados Unidos se disponía a poner en la diana de sus palabras en Nueva York a "instituciones globalistas" que, según la portavoz, "han deteriorado significativamente el orden mundial". Pese a ese aviso, lo que ha sucedido en Nueva York no se podía anticipar en toda su dimensión. Aquí, la crónica de la corresponsal en Nueva York, Idoya Noain.
Egipto e Israel discuten medidas de seguridad en la frontera con Gaza
Una delegación israelí de alto nivel visitó El Cairo anoche para discutir medidas de seguridad en las fronteras entre Israel, Egipto y la Franja de Gaza, informó este martes una fuente de seguridad egipcia a EFE. La delegación, integrada por oficiales de inteligencia y seguridad israelíes, se reunió durante seis horas con altos funcionarios egipcios para abordar la situación en la zona fronteriza y el conflicto en el enclave palestino. Durante la reunión, Egipto expresó su firme oposición a la instalación de torres de vigilancia israelíes equipadas con cámaras de alta tecnología en el Corredor de Filadelfia, cerca de la frontera egipcia, bajo control del Ejército israelí. Según la fuente, estas torres representan una amenaza para la seguridad nacional de Egipto, cuyos representantes en la conversación objetaron la presencia de torres de comunicaciones de gran altitud en la zona, considerando que vulneran su soberanía. La visita de esta delegación coincidió con el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un contexto de creciente presión internacional para poner fin al conflicto en Gaza.
Macron dice que Trump podría ganar el Nobel de la Paz si "detiene" la guerra en Gaza
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, podría ganar el premio Nobel de la Paz solo "si detiene" el conflicto entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza. "Veo a un presidente estadounidense que se moviliza, que reiteró esta mañana ante el podio [de la ONU] 'quiero la paz. Resolví siete conflicto'. Que quiere el premio Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz solo es posible si usted resuelve este conflicto", declaró Macron a la cadena BFMTV, dirigiéndose a Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el magnate republicano no ha ocultado su ambición de conseguir un Nobel de la Paz, un galardón que uno de sus grandes rivales demócratas, el expresidente Barack Obama, ganó poco después de asumir el cargo en 2009.
Un palestino de 20 años asesinado de un disparo de un colono en una aldea de Cisjordania
Un palestino de 20 años murió este martes tras recibir un disparo en el pecho durante una incursión de colonos israelíes al sur de la aldea de Al Mughayyir (centro de Cisjordania), informó el Ministerio de Sanidad palestino. "El joven Said Murad Naasan (20 años) fue asesinado por balas de colonos en la ciudad de Al Mughayyir", recoge el comunicado de Sanidad. El jefe del consejo de Al Mughayyir, Amin Abu Aliya, aseguró a la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, que un grupo de colonos amparados por el Ejército atacaron el suroeste de la aldea y abrieron fuego contra sus habitantes, hiriendo a cinco e hiriendo gravemente a otro en el pecho, el que luego resultó fallecido. Las fuerzas armadas aún no se han pronunciado al respecto. Imágenes posteriores al tiroteo compartidas por testigos muestran a un paramédico palestino practicando maniobras de reanimación al joven.
El Ejército israelí asedia el Hospital Al Quds de la Media Luna Roja en la ciudad de Gaza
La Media Luna Roja Palestina denunció este martes que el Ejército israelí mantiene sitiado uno de sus hospitales en la Franja de Gaza, el Hospital Al Quds de la ciudad de Gaza, sin permitir que nadie entre o salga del centro. "Las fuerzas de ocupación (israelí) se encuentran estacionadas en la puerta sur del Hospital Al Quds de la Media Luna Roja, en el barrio de Tal al Hawa, en la ciudad de Gaza, y nadie puede entrar ni salir del hospital", alertó la organización en un comunicado. El centro se encuentra en el barrio gazatí de Tal al Hawa (suroeste), escenario del avance desde el sur de la operación terrestre israelí y en el que otro hospital, el Jordano (de campo) fue evacuado este martes. "Alertamos sobre la peligrosa situación en torno al hospital, que amenaza la seguridad de los pacientes y el personal médico", continúa el comunicado. Además, la estación de oxígeno del hospital ha dejado de funcionar tras sufrir un ataque, por lo que el centro depende de cilindros precargados de oxígeno que durarán tres días.
Meloni afirma que no se opone al reconocimiento de un Estado palestino, pero con condiciones
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró este martes que no se opone al reconocimiento de un Estado palestino, pero que deben cumplirse dos condiciones: la liberación de los rehenes retenidos por Hamás y la exclusión de este movimiento islamista de un futuro gobierno. "No me opongo al reconocimiento de Palestina, pero debemos establecer prioridades", declaró Meloni a la prensa italiana en Nueva York, donde intervendrá en la tribuna de la ONU durante la Asamblea General. Meloni, una política de extrema derecha, ha sido criticada por su silencio por la oposición, después de que miles de personas salieran a las calles de Italia para protestar contra la guerra en Gaza y exigir acciones al Gobierno. La primera ministra, del partido Hermanos de Italia, anunció que junto con los socios de su coalición que tienen la mayoría en el Parlamento presentarán una moción.
El emir de Qatar advierte de que Israel desea prolongar la guerra en Gaza e impide alcanzar acuerdos de paz
El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, afirmó este martes durante la Asamblea General de la ONU que Israel desea prolongar la guerra en la Franja de Gaza tras rechazar unilateralmente la última propuesta mediada para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en el enclave palestino. "La mediación catarí ha logrado, en cooperación con Egipto y Estados Unidos, la liberación de rehenes. Sin embargo, el último acuerdo fue anulado unilateralmente por Israel, impidiendo la posibilidad de alcanzar un alto el fuego permanente", dijo ante los representantes de los demás estados miembros de las Naciones Unidas.
