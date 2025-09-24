DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

El Ejército israelí asedia el Hospital Al Quds de la Media Luna Roja en la ciudad de Gaza

La Media Luna Roja Palestina denunció este martes que el Ejército israelí mantiene sitiado uno de sus hospitales en la Franja de Gaza, el Hospital Al Quds de la ciudad de Gaza, sin permitir que nadie entre o salga del centro. "Las fuerzas de ocupación (israelí) se encuentran estacionadas en la puerta sur del Hospital Al Quds de la Media Luna Roja, en el barrio de Tal al Hawa, en la ciudad de Gaza, y nadie puede entrar ni salir del hospital", alertó la organización en un comunicado. El centro se encuentra en el barrio gazatí de Tal al Hawa (suroeste), escenario del avance desde el sur de la operación terrestre israelí y en el que otro hospital, el Jordano (de campo) fue evacuado este martes. "Alertamos sobre la peligrosa situación en torno al hospital, que amenaza la seguridad de los pacientes y el personal médico", continúa el comunicado. Además, la estación de oxígeno del hospital ha dejado de funcionar tras sufrir un ataque, por lo que el centro depende de cilindros precargados de oxígeno que durarán tres días.