DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El CICR pide a la comunidad internacional "acabar con la impunidad" en el marco de los conflictos armados

La presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha pedido este lunes a la comunidad internacional "acabar con la impunidad" en el marco de los conflictos armados y exigir a los Estados "adherirse a las leyes de la guerra" para evitar un aumento de la violencia de cara al futuro. "La comunidad internacional debe afrontar una dura realidad: las leyes de la guerra están siendo violadas con impunidad a medida que los conflictos se multiplican y se intensifican. Las atrocidades están siendo cometidas a plena luz del día, lo que deja entrever que aquello que es inaceptable se está normalizando", ha lamentado. En relación con la invasión de Ucrania, ha hecho hincapié en que miles de familias carecen de información sobre sus familiares desaparecidos a medida que el uso de drones "acabar con vidas de civiles que se encuentran a cientos de kilómetros de la línea de frente". "Todos los Estados tienen la responsabilidad moral y legal de revertir cualquier medida que lleve a la erosión de las normativas internacionales. El destino de millones de personas que se ven expuestas a la guerra hoy se verá definido por las decisiones de los líderes mundiales", ha zanjado.