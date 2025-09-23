DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Trump se verá con Zelenski y Milei en la ONU y participará en una cumbre sobre Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este martes con sus homólogos de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Argentina, Javier Milei, en los márgenes de la Semana de Alto Nivel de la ONU, y participará en una cumbre con líderes de países árabes y musulmanes centrada en la guerra en Gaza. Así lo anunció este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien adelantó que el mandatario republicano pronunciará ante la Asamblea General "un importante discurso en el que subrayará la renovación de la fortaleza estadounidense en el mundo y sus logros históricos en tan solo ocho meses". Según Leavitt, Trump también abordará "cómo las instituciones globalistas han deteriorado significativamente el orden mundial" y expondrá su "visión constructiva para el futuro".
Rusia derriba nueve drones que se dirigían a Moscú, según el alcalde de la capital
Las defensas antiaéras rusas derribaron este lunes nueve drones que volaban en dirección a Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. "Las defensas antiaéreas destruyeron siete drones que atacaron Moscú. Según informaciones previas no provocaron daños", escribió en Telegram, donde apenas un cuarto de hora después anunció el derribo de otros dos. Según el alcalde moscovita, "los servicios de Emergencias trabajan en los lugares de los hechos". Anteriormente los canales de Telegram dedicados al monitoreo de drones ucranianos informaron de avistamientos en el sur, oeste y norte de Moscú en los distritos de Zelenograd, Stúpino y Kúbinka.
La UE critica el "cinismo" de Rusia y pide a la comunidad internacional que condene sus incursiones en Estonia
La Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha criticado este lunes el "cinismo" de Rusia al ser un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que viola los principios de la organización con incidentes como la incursión de aviones de combate en el espacio aéreo de Estonia, un caso que se suma a los recientes drones rusos en Polonia y Rumanía. En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la ex primera ministra estonia ha cargado contra el representante ruso por las maniobras de Moscú, asegurando que el bloque europeo no se amedrentará de apoyar a Ucrania y de reforzar su flanco oriental. "Lo digo abiertamente al representante ruso en esta sala. Las acciones de su gobierno son imprudentes, peligrosas y van en contra de los principios mismos de Naciones Unidas", ha indicado, recalcando que la respuesta europa será "unánime y firme".
Rusia niega en la ONU una violación del espacio aéreo de Estonia, que le acusa de "mentir"
Rusia ha negado este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que tres cazas MiG-31 violasen el viernes el espacio aéreo estonio, un ejemplo a juicio de la delegación de Estonia de las "mentiras" de Moscú en relación a sus actividades militares en la región. "Nuestros vecinos se han imaginado que Rusia ahora ha incurrido en una incursión en el espacio aéreo estonio", ha dicho el representante ruso, Dimitri Polianski, alegando que "no hay ninguna prueba" de estas acusaciones "al margen de la histeria rusófoba de Tallin". Los "hechos" que esgrime Moscú pasan por asumir que sí se produjo el vuelo de los tres cazas, pero que éstos despegaron de la región de Carelia y aterrizaron en Kaliningrado sin salirse de la ruta marcada "ni entrar en el espacio aéreo de Estonia", ya que habrían volado sobre "aguas neutrales" en el mar Báltico.
Polonia advierte a Rusia que abatirá cualquier aeronave que viole su espacio aéreo
El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha acusado a Rusia de violar sistemáticamente el Derecho Internacional, "incapaz de vivir en paz con sus vecinos", como habría quedado de manifiesto con la entrada de cerca de una veintena de drones en el espacio aéreo polaco. Sikorski ha lanzado una "advertencia" directa a Rusia: "Si otro misil o avión entra en nuestro espacio aéreo sin permiso, ya sea deliberadamente o por error, es derribado y los restos caen en territorio de la OTAN, no vengáis aquí a quejaros, por favor".
Rusia centra sus ataques en el ferrocarril ucraniano, vital para el país
Los ferrocarriles ucranianos, antaño conocidos por su gran fiabilidad, son cada vez con mayor frecuencia blanco de ataques rusos como una vía más de destrozar las comunicaciones internas del país invadido. Desde julio, los ataques con drones contra la infraestructura ferroviaria ucraniana se han intensificado, en particular contra focos clave como la estación de Koziatin en Vínitsia (oeste) y la de Lozova en Járkov (noreste). El 7 de septiembre, un ataque contra un puente sobre el río Dniéper en Kremenchuk detuvo durante horas el tráfico ferroviario, mientras que 10 días más tarde unos ataques contra subestaciones eléctricas interrumpieron el suministro de corriente y obligaron a modificar las rutas de 45 trenes de pasajeros en diferentes regiones, provocando retrasos significativos.
La ONU cumple 80 años en una situación preocupante
La 80 sesión de la Asamblea General de la ONU, que comienza formalmente este martes, inaugura así las celebraciones por los 80 años de la creación de las Naciones Unidas, un aniversario de tono sombrío porque llega en un momento de crisis existencial y un alarmante multilateralismo que supone un cambio del orden mundial conocido tras la segunda guerra mundial. El secretario general, António Guterres, reivindicó este lunes el papel imprescindible de la organización aunque advirtió de que "los principios de las Naciones Unidas están siendo atacados como nunca antes". Y enumeró los peligros: "Al tiempo en que nos reunimos, los civiles son blanco de ataques y la ley internacional pisoteada; la pobreza y el hambre están en alza (...); el planeta arde con fuego, inundaciones y récords de calor en un caos climático. Y al mismo tiempo, nos movemos hacia un mundo multipolar, pero sin instituciones multilaterales fuertes, el multipolarismo tiene sus riesgos", advirtió.
Putin se ofrece a prorrogar el tratado de armas nucleares si EEUU no viola el "equilibrio" actual
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado este lunes su disposición a prorrogar el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) "si Estados Unidos actúa de manera similar y no toma medidas que socaven o violen el equilibrio existente" en materia armamentística. Putin dejó en suspenso en febrero de 2023 la participación rusa en dicho tratado, concebido para la reducción y el control de las armas nucleares entre las antiguas potencias de la Guerra Fría. Moscú, sin embargo, no ha terminado de romperlo y el actual periodo de vigencia vence en febrero de 2026. El mandatario ruso ha planteado en una reunión con los miembros del Consejo de Seguridad una nueva prórroga de un año, aunque ha exhortado a las instituciones oficiales que sigan "vigilando de cerca" lo que pueda hacer Estados Unidos, especialmente en lo que respecta "al arsenal de armas ofensivas estratégicas", informa Interfax. En este sentido, ha llamado a prestar "especial atención" a los planes para reforzar los sistemas de defensa antimisiles, incluidos los preparativos para un posible despliegue en el espacio, al tiempo que ha descartado que Moscú pueda estar interesado en una nueva carrera armamentística.
EEUU elevó su suministro de GNL a la UE hasta el 57,7% en el segundo trimestre de 2025
Estados Unidos se reafirmó como el primer proveedor de gas natural licuado (GNL) de la Unión Europea (UE) en el segundo trimestre del año, con un 57,7% del total de las exportaciones y muy por delante de Rusia (12,9%), Argelia (7,4%) y Qatar (7,1%), informó hoy la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. La cuota aumentó en 8,1 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2024, cuando se situó en el 49,6%, de forma que Estados Unidos consolidó aún más su dominio como exportador de gas natural licuado a la UE, posición a la que accedió tras la invasión de Rusia sobre Ucrania en 2022.
El CICR pide a la comunidad internacional "acabar con la impunidad" en el marco de los conflictos armados
La presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha pedido este lunes a la comunidad internacional "acabar con la impunidad" en el marco de los conflictos armados y exigir a los Estados "adherirse a las leyes de la guerra" para evitar un aumento de la violencia de cara al futuro. "La comunidad internacional debe afrontar una dura realidad: las leyes de la guerra están siendo violadas con impunidad a medida que los conflictos se multiplican y se intensifican. Las atrocidades están siendo cometidas a plena luz del día, lo que deja entrever que aquello que es inaceptable se está normalizando", ha lamentado. En relación con la invasión de Ucrania, ha hecho hincapié en que miles de familias carecen de información sobre sus familiares desaparecidos a medida que el uso de drones "acabar con vidas de civiles que se encuentran a cientos de kilómetros de la línea de frente". "Todos los Estados tienen la responsabilidad moral y legal de revertir cualquier medida que lleve a la erosión de las normativas internacionales. El destino de millones de personas que se ven expuestas a la guerra hoy se verá definido por las decisiones de los líderes mundiales", ha zanjado.
