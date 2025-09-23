Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en el Este de Europa

Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso mientras rescataba heridos

Juan Luis Amador Matías, español natural de Villapalacios, en Albacete, ayudaba a la recuperación de heridos

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Soldados ucranianos en la zona de Zaporiyia, en una imagen del ejército del país.

Soldados ucranianos en la zona de Zaporiyia, en una imagen del ejército del país. / EFE

Redacción

Barcelona
Juan Luis Amador Matías, español natural de Villapalacios, en Albacete, murió el pasado sábado en un ataque con un dron en Ucrania lanzado por Rusia, ha confirmado a RTVE el teniente alcalde de la localidad. La muerte se produjo el sábado, cuando el albaceteño participaba con el Ejército ucraniano en labores de "recuperación de heridos".

Según apuntan distintos medios, falleció por disparos de un dron ruso

El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, afirma que han recibido "con profunda tristeza la noticia del fallecimiento" de Amador Matías "mientras rescataba heridos en Ucrania". "Gracias por tu entrega y tu labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados", añade en un mensaje en redes.

TEMAS

