DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Israel advierte de que no permitirá que la Flotilla rompa el bloqueo de Gaza

Israel advirtió este lunes de que no permitirá que la Flotilla rompa el bloqueo de Gaza. En concreto, el Ministerio de Exteriores de Israel ha advertido este lunes a la Global Sumud Flotilla, a la que ha acusado de estar al servicio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), de que no permitirá que ningún buque entre "en una zona de combate activo" ni la "violación de un bloqueo naval legal". "Si el deseo genuino de los participantes de la flotilla es entregar ayuda humanitaria, Israel pide a los barcos que, en lugar de servir a Hamás, atraquen en el puerto de Ascalón y descarguen allí la ayuda, desde donde será transferida rápidamente y de manera coordinada a la Franja de Gaza", ha indicado en un comunicado. La Global Sumud Flotilla reiteró que, según el derecho internacional, "los civiles que participan en misiones humanitarias están protegidos y cualquier ataque u obstrucción" violaría la normativa. Asimismo, destacó que estos principios están respaldados, además, por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que "ordenó a Israel que facilite la asistencia humanitaria y se abstenga de obstruirla, medidas que la misión de la flotilla defiende directamente". Unos 500 voluntarios navegan para "romper el asedio y actuar con decisión para poner fin al genocidio en Gaza".