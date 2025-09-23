En Directo
Al minuto
DIRECTO Guerra de Gaza, hoy
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Erdogan acusa a Netanyahu de matar "sin piedad" en Gaza
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado este lunes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de matar "sin piedad" en la Franja de Gaza, cuyas autoridades, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado a más de 65.300 los palestinos muertos por la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023. "Esto es un completo genocidio. Y este genocidio es causado por Netanyahu. Desafortunadamente, Netanyahu ha matado sin piedad a decenas de miles de personas con este genocidio", ha afirmado en una entrevista televisada con la cadena estadounidense Fox News en la que ha denunciado que "nadie dice nada". "Como Turquía, nos oponemos rotundamente", ha subrayado.
Guterres recuerda que un Estado palestino "es un derecho, no una recompensa"
El secretario general de la ONU, António Guterres, recordó este lunes que la creación de un Estado palestino "es un derecho, no una recompensa" y advirtió que negárselo al pueblo palestino "sería un regalo a los extremistas". Guterres hizo estas afirmaciones en su discurso introductorio a la Conferencia internacional para la solución de los dos Estados (Israel y Palestina), organizada por Francia y Arabia Saudí, en la que se espera que varios países den el paso de reconocer al Estado palestino. Hasta ahora, 151 de los 193 países miembros de la ONU (el 77 % del total) reconocen al Estado palestino, entre ellos casi todos los países de África, América Latina y una parte significativa de Europa. El secretario general quiso dirigirse a los que aún se oponen a esa solución -con Estados Unidos a la cabeza-, a los que preguntó: "¿Cuál es la alternativa? ¿Un escenario de un solo estado en el que se niega a los palestinos los derechos básicos? ¿Expulsados de sus casas y su tierra? ¿Forzados a vivir por siempre bajo ocupación, discriminación y sojuzgamiento?".
Francia reconoce en la ONU el Estado de Palestina
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de una "conferencia internacional por la solución de los dos estados (Israel y Palestina)" que se celebra en la ONU. En el momento en que Macron declaró el reconocimiento, la sala de la Asamblea General donde se celebra la conferencia prorrumpió en aplausos. "Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad".
EEUU censura el reconocimiento de Palestina por considerarlo "un gesto de cara a la galería"
El Departamento de Estado norteamericano ha criticado el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países occidentales por considerarlo un "gesto de cara a la galería" y aboga por "una diplomacia seria". "Nos centramos en una diplomacia seria, no en gestos de cara a la galería", ha afirmado un portavoz del Departamento en declaraciones remitidas a Europa Press. "Nuestras prioridades son claras: la liberación de los rehenes, la seguridad de Israel y la paz y la prosperidad para toda la región, que solo son posibles sin Hamás. Seguiremos trabajando con nuestros aliados y socios para alcanzar esos objetivos", ha añadido. Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha subrayado que el presidente Donald Trump "ha sido muy claro" y que "está en desacuerdo con esta decisión". "Habló de eso en Reino Unido, de pie justo al lado de su amigo, el primer ministro (Keir) Starmer", ha afirmado Leavitt en rueda de prensa.
Casi un centenar de ayuntamientos franceses izan la bandera palestina pese a prohibición
Casi un centenar de ayuntamientos de toda Francia, como los de Lyon o Nantes, izaron este lunes, a pesar de una prohibición decretada por el ministro del Interior, el conservador Bruno Retailleau, la bandera palestina en coincidencia con el inminente reconocimiento galo del Estado palestino. De acuerdo a los cálculos de la cartera de Interior, al menos 86 ayuntamientos alzaron la enseña verde, blanca, negra y roja horas antes de que el presidente francés, Emmanuel Macron, oficialice el reconocimiento en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Entre los ayuntamientos franceses que también se sumaron a estos gestos, además de las citadas Nantes y Lyon, que tienen respectivamente un alcaldesa socialista y un alcalde ecologista, se sumaron también las municipalidades de Saint-Denis, Gennevilliers o Malakoff, entre muchas otras, según detalló la cadena pública Franceinfo.
Sánchez dice que frente al genocidio "no podemos mirar hacia otro lado"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes que frente al genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza sería "imperdonable" que la comunidad internacional mirara hacia otro lado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a poner fin a la "espiral de belicismo" que se está produciendo en la actualidad. Durante su intervención en el Foro Mundial de Líderes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Sánchez ha vuelto a defender que no cabe un "doble rasero" en lo que tiene que ver con Rusia, tras la invasión de Ucrania, e Israel y su operación militar en Gaza. En febrero de 2022, ha recordado Sánchez, "Rusia invadió Ucrania" y "gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea y a Estados Unidos, condenaron, y con razón, esta agresión", además de aprobar sanciones contra Moscú y apoyar a Kiev.
El Gobierno advierte a Israel que reaccionará si viola la libertad de movimiento de la flotilla que va a Gaza
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha advertido este lunes al Gobierno de Israel que reaccionará "ante cualquier acto" que viole la libertad de movimiento, de expresión y el derecho internacional de la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza. En un comunicado, el Gobierno ha rechazado así "amenazas" de Israel, a la vez que ha reafirmado que España ofrecerá "toda la protección diplomática y consular" a la flotilla que, según ha recordado el ministro, es una "iniciativa de la sociedad civil" con "carácter pacífico y humanitario". El Ministerio de Exteriores de Israel ha avisado a la Global Sumud Flotilla, a la que ha acusado de estar al servicio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), de que no permitirá que ningún buque entre "en una zona de combate activo" ni la "violación de un bloqueo naval legal".
89 jefes de Estado y 43 jefes de Gobierno participarán en la Asamblea General de la ONU
La Asamblea General de la ONU, que comienza mañana su 80 periodo de sesiones, contará con la participación de 89 jefes de Estado, cinco vicepresidentes, 43 jefes de Gobierno y un príncipe heredero, señaló hoy el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric. El resto de los 193 países con asiento en la ONU estarán representados por sus ministros de Exteriores o por algún funcionario de menor rango. Se han programado 1.642 reuniones bilaterales entre estos cabezas de delegaciones, mientras que el secretario general António Guterres tiene por costumbre entrevistarse con la gran mayoría de jefes de delegaciones durante esta semana, considerada el gran foro de la diplomacia mundial.
Hamás pide a Trump garantías para alto el fuego a cambio de la mitad de rehenes, según Fox
La organización islamista Hamás pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que garantice un alto el fuego durante 60 días a cambio de liberar a la mitad de los rehenes detenidos en Gaza, según explicó la cadena Fox News este lunes. Según la cadena, un alto funcionario de la Administración Trump y una persona involucrada en las negociaciones le avanzó estas peticiones de Hamás. La propuesta del grupo está recogida en una carta que se espera que le sea entregada a Trump esta semana. El mandatario estadounidense ha urgido en numerosas ocasiones a que se liberen a todos los rehenes que Hamás capturó tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Actualmente hay 48 personas retenidas en Gaza por la organización.
Israel advierte de que no permitirá que la Flotilla rompa el bloqueo de Gaza
Israel advirtió este lunes de que no permitirá que la Flotilla rompa el bloqueo de Gaza. En concreto, el Ministerio de Exteriores de Israel ha advertido este lunes a la Global Sumud Flotilla, a la que ha acusado de estar al servicio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), de que no permitirá que ningún buque entre "en una zona de combate activo" ni la "violación de un bloqueo naval legal". "Si el deseo genuino de los participantes de la flotilla es entregar ayuda humanitaria, Israel pide a los barcos que, en lugar de servir a Hamás, atraquen en el puerto de Ascalón y descarguen allí la ayuda, desde donde será transferida rápidamente y de manera coordinada a la Franja de Gaza", ha indicado en un comunicado. La Global Sumud Flotilla reiteró que, según el derecho internacional, "los civiles que participan en misiones humanitarias están protegidos y cualquier ataque u obstrucción" violaría la normativa. Asimismo, destacó que estos principios están respaldados, además, por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que "ordenó a Israel que facilite la asistencia humanitaria y se abstenga de obstruirla, medidas que la misión de la flotilla defiende directamente". Unos 500 voluntarios navegan para "romper el asedio y actuar con decisión para poner fin al genocidio en Gaza".
- ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO
- Cazas rusos violan el espacio aéreo de Estonia y obligan a una patrulla aérea de la OTAN a intervenir
- Hamás publica una imagen de los cerca de 50 rehenes en Gaza con el nombre de un piloto israelí desaparecido en 1988
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- Dos importantes aliados de Putin, afectados por graves enfermedades
- El aeropuerto de Bruselas pide a las aerolíneas cancelar la mitad de los vuelos con salida el domingo debido al ciberataque
- Última hora del ciberataque que afecta a varios aeropuertos europeos causando retrasos
- Charlie Kirk, despedido como un mártir político en un funeral multitudinario encabezado por Trump