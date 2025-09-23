Un derrumbe en una mina de oro en Colombia deja atrapados a 25 trabajadores

El derrumbe en una mina de oro en el noroeste de Colombia ha dejado atrapados a 25 trabajadores bajo tierra. La emergencia se registró en el yacimiento La Reliquia, en el municipio antioqueño de Segovia, a unos 480 kilómetros de Bogotá. Las primeras evaluaciones del lunes por la noche apuntan a que todos ellos están con vida, pero a 80 metros de profundidad. Las autoridades de Antioquia informaron que se ha establecido el primer contacto con los trabajadores. “Lo que se sabe es que no hay (víctimas) fatales, pues, no hay personas heridas o muertas al momento, sino un derrumbe que cortó la salida del personal y que ya desde anoche están intentando reabrir para poderlos extraer”, dijo Hamlet Patiño, personero del municipio a Blu Radio. El rescate es liderado por la brigada de seguridad de la empresa multinacional, de origen canadiense, junto con una brigada estatal.

De acuerdo con el diario ´El Espectador`, en Segovia ya habían tenido una emergencia similar en julio en la que 18 mineros fueron rescatados tras estar varias horas sepultados. La actual situación ha sido precedida por otra en Santander de Quilichao, donde el pasado 12 de setiembre un deslizamiento en la mina de oro San Antonio dejó bajo tierra a varios trabajadores. Los organismos de socorro, que incluyeron voluntarios y organizaciones humanitarias, necesitaron nueve días y maquinaria pesada para traerlos con vida.

La situación de precariedad en la minería, especialmente la informal, es desesperante. El año pasado, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes. Hasta julio de 2025 esa cifra era de 65, según datos de la Agencia Nacional de Minería.

El negocio de la extracción de oro es muy rentable. Su valor casi se ha duplicado hasta superar los 3.700 dólares la onza en los últimos dos años, y recientemente ha batido su récord ajustado a la inflación establecido en 1980. La vertiginosa alza podría tener aún más camino por recorrer, ya que Goldman Sachs Group Inc. prevé que podría alcanzar los 5.000 dólares si solo el 1% de las tenencias privadas de bonos del Tesoro se trasladaran al oro.