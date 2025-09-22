DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Bombardeo ruso deja dos muertos en la ciudad ucraniana de Zaporiyia
Al menos dos personas murieron en un bombardeo aéreo ruso contra la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, informaron el lunes las autoridades. El ataque dejó también dos heridos, uno de los cuales se encuentra en estado grave, escribió en Telegram el jefe de la administración regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov. Otros ataques rusos entre la noche del domingo y el lunes dejaron un herido en Kiev y otro en Sumi, según autoridades de esas localidades. Del lado ruso, las autoridades reportaron previamente tres muertos y 16 heridos la noche del domingo en Crimea en un ataque ucraniano con drones.
Tres muertos y 16 heridos en un ataque ucraniano con drones en Crimea
Tres personas han muerto y 16 más han resultado heridas en un ataque de drones rusos cargados con explosivos en la península de Crimea, un territorio ucraniano anexionado por Rusia en 2014, según han informado las autoridades rusas. Así lo ha indicado el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, en un mensaje en su canal de Telegram en el que ha expresado "(su) más sincero y profundo pésame a los familiares y allegados" de las víctimas. "Deseo una pronta recuperación a todos los heridos, a quienes se les prestará la asistencia y el apoyo necesarios", ha agregado. Él mismo ha informado horas antes de que uno de los drones ha impactado sobre una escuela de la localidad de Foros y que también han resultado dañadas las instalaciones de un sanatario cercano. Además los restos de un dron derribado causaron un incendio en una zona de pasto seco cerca de Yalta.
Zelenski denuncia ataques rusos esta semana con mas de 2.780 de drones y bombas guiadas
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia atacó con más de 1.500 drones, 1.280 bombas guiadas y 50 misiles de varios tipos, sistemas en los que se empleaban componentes procedentes de Europa, Estados Unidos, China, Japón y docenas de otras naciones.
"Ahora mismo, nos estamos defendiendo de los ataques de Rusia todos los días. Esta semana hubo más de 1.500 drones de ataque, más de 1.280 bombas guiadas y 50 misiles de varios tipos", escribió Zelenski en un mensaje publicado en Telegram.
El jefe de Estado ucraniano denunció que en esos sistemas había "miles de componentes -más de 132.000- de diferentes países", incluidos aliados europeos o Japón y Estados Unidos, además de China y decenas de otras naciones.
"Todas estas tecnologías ayudan a Rusia a producir armas en gran escala. Todo esto por querer aterrorizar a nuestra gente. Y si no se para a Rusia, definitivamente se convertirá en una amenaza para los países de Europa y de la región del Pacífico", apuntó Zelenski.
El presidente ucraniano, que pidió sanciones para quienes ayudan a Rusia a adquirir esas tecnologías, señaló que Moscú "debe sentir las consecuencias de lo que hace", algo que también se puede lograr con presión y con ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania para fortalecerlas.
Zelenski anuncia una reunión en la ONU entre su esposa y Melania Trump
Las primeras damas de Ucrania y Estados Unidos, Olena Zelenska y Melania Trump, respectivamente, se reunirán la próxima semana en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York para tratar sobre asuntos humanitarios.
Así lo anunció el presidente Volodímir Zelenski, que confirmó también que espera reunirse personalmente con su homólogo Donald Trump durante su visita a Nueva York, en un encuentro con periodistas en Kiev en el que participó EFE.
"Habrá una reunión con el presidente de EE.UU. Y antes de eso, una reunión entre las primeras damas de Ucrania y de EE.UU. sobre cuestiones humanitarias, sobre los niños", dijo Zelenski.
La reunión prevista entre ambas primeras damas será su primer encuentro privado.
En el encuentro con periodistas, Zelenski también adelantó que espera mantener en los márgenes de la Asamblea de la ONU numerosos encuentros con dirigentes y representantes de distintos países, además de con Trump.
Entre los asuntos a tratar, el jefe de Estado ucraniano destacó el llamado acuerdo de los minerales, firmado por Washington con Kiev para tener acceso privilegiado a los recursos naturales de Ucrania a cambio de inversiones estadounidenses en el país.
Zelenski anunció además que con motivo de la celebración de la Asamblea se celebrará en Nueva York una cumbre para el retorno de los miles de menores ucranianos que han quedado en territorio controlado por Rusia desde el comienzo de la invasión.
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump a las garantías de seguridad a Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera obtener en su visita de la próxima semana a Nueva York de su homólogo estadounidense, Donald Trump, un apoyo claro a las garantías de seguridad de posguerra para Ucrania que por ahora se han comprometido a ofrecer más de veinte países europeos.
"Hemos preparado el fundamento para las garantías de seguridad que está dispuesta a ofrecer Europa, contando con que EE.UU. se sume", dijo Zelenski en un encuentro con periodistas en el que participó EFE al ser preguntado por lo que espera de la reunión que ha de mantener con Trump en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
El presidente ucraniano hizo referencia a la reunión que mantuvieron esta semana Trump y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en la que ambos dirigentes trataron la cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania.
Zelenski agregó que tiene previsto celebrar numerosas reuniones bilaterales en Nueva York con líderes de distintos países, y dijo que espera recibir "señales" de todos sus aliados, incluido EE.UU.
Según el presidente, Kiev y sus aliados están cerca de llegar a un acuerdo para dotar a Ucrania de las garantías de seguridad que necesita.
Veintiséis aliados de Ucrania, fundamentalmente europeos, se comprometieron a principios de este mes a dotar al país de garantías de seguridad una vez termine esta guerra para evitar que Rusia vuelva a invadir su territorio.
Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en la ONU la próxima semana
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la próxima semana al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en declaraciones divulgadas este sábado.
En declaraciones a un grupo de periodistas, entre ellos de la AFP, Zelenski señaló que hablaría con Trump sobre las garantías de seguridad en caso de un acuerdo de paz con Rusia, además de las sanciones contra Moscú que su país ha pedido reiteradas veces a Estados Unidos.
Zelenski denuncia un "ataque masivo" ruso con 40 misiles y 580 drones
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un "ataque masivo" ruso contra su país en la madrugada de este sábado, en la que Rusia empleó 40 misiles y 580 drones, y que dejó en la ciudad de Dnipró (centro) tres muertos.
"Ucrania estuvo bajo un ataque masivo durante la noche. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y unos 580 drones de varios tipos", escribió Zelenski en su canal de Telegram.
"El objetivo de nuestro enemigo fueron nuestras infraestructuras, áreas residenciales y empresas civiles", señaló el presidente ucraniano, que aludió a que uno de los misiles rusos impactó en la ciudad de Dnipró un edificio residencial.
"Por ahora hay registradas docenas de heridos", comentó Zelenski sobre ese ataque, en el que también hubo tres personas muertas.
"Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar sino una estrategia deliberada de Rusia de intimidar a civiles y la destrucción de nuestra infraestructura", señaló Zelenski, que pidió una "respuesta internacional fuerte" ante este comportamiento ruso.
Mueren dos personas y más de 25 resultan heridas en nuevos ataques de Rusia contra Ucrania
Al menos dos personas han muerto y más de 25 han resultado heridas a causa de dos ataques lanzados este sábado por el Ejército de Rusia contra las provincias ucranianas de Dnipropetrovsk y Jmelnitski, según han denunciado las autoridades, en el marco de la invasión del país, desatada en febrero de 2022.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha indicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas han lanzado "un ataque masivo" contra la provincia con "drones y misiles", antes de indicar que al menos una persona y 26 han resultado heridas, incluidas catorce que han requerido hospitalización.
"Un hombre de 55 años está en estado grave. Tiene quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo. Los médicos están luchando para salvar su vida", ha manifestado, al tiempo que ha confirmado diversos daños materiales en los ataques, uno de los cuales ha alcanzado un edificio de varias plantas.
Por su parte, el gobernador de Jmelnitski, Serhi Tiurin, ha manifestado que un "ataque enemigo" contra la localidad de Dunayevets ha dejado un muerto. "Dos residentes locales han pedido ayuda médica, sin requerir hospitalización", ha dicho, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de la víctima mortal.
Polonia despliega su fuerza aérea tras un ataque ruso a Ucrania cerca de su frontera
El Ejército polaco ha anunciado a primera hora de la mañana de este sábado el despliegue de aviones de su fuerza aérea para garantizar la seguridad de su espacio aéreo en respuesta a un ataque perpetrado por Rusia en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, han informado las propias Fuerzas Armadas del país miembro de la OTAN.
"Debido a la actividad de las fuerzas aéreas rusas de largo alcance que llevan a cabo ataques en territorio ucraniano, las fuerzas aéreas polacas y aliadas han comenzado a operar en nuestro espacio aéreo. De acuerdo con los procedimientos aplicables, se ha activado todas las fuerzas y recursos disponibles", ha informado el mando operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia en una publicación en la red social X.
En el mismo mensaje, el mando de operaciones ha concretado que el despliegue ha incluido varios cazas, así como la puesta en marcha de sus sistemas terrestres de defensa aérea y de reconocimiento por radar, que han alcanzado su "nivel máximo de alerta".
"Estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad en las zonas limítrofes con las zonas amenazadas", ha apostillado el Ejército, asegurando que continúa haciendo seguimiento de la situación y que "las fuerzas y recursos subordinados permanecen totalmente preparados para una respuesta inmediata".
Zelenski viajará a Nueva York la semana que viene
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajará a Nueva York la semana que viene para participar en la Asamblea General de la ONU con una clara prioridad: reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar de convencerlo de que dicte nuevas sanciones contra Rusia.
