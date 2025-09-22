DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Suben a 71 los muertos en toda Gaza por ataques israelíes este sábado

Unas 71 personas murieron por ataques del Ejército israelí a lo largo de este sábado en la Franja de Gaza, la mayoría en la ciudad de Gaza, según el recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta.

Del total, 57 personas murieron en la ciudad de Gaza (norte), sometida a violentos bombardeos y una ofensiva terrestre en expansión del Ejército israelí. Unos 27 cadáveres llegaron a la morgue del Hospital Shifa, 28 a la del Hospital Bautista Al Ahli, uno al Jordano (de campaña) y otro al Hospital Quds del barrio de Tal al Hawa.

El recuento de los periodistas en las morgues registró también tres muertos en el centro de Gaza y once en el sur.

"Estamos viviendo los momentos más difíciles desde el inicio de la guerra", alertó el Hospital Bautista Al Ahli en un comunicado por la mañana, siendo el único centro aún en funcionamiento, aunque parcial, en el este de la capital gazatí, la zona más próxima a la expansión de las tropas.

El centro advirtió que apenas tiene suministros para atender a sus pacientes, así como que la mayoría de médicos en la zona han huido de la capital a raíz de la operación israelí.