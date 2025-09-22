DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

En Directo
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen un Estado palestino, suscitando la ira de Israel
Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocieron este domingo el Estado palestino, una decisión histórica pero de carácter simbólico duramente criticada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien amenazó con que Israel ampliará sus asentamientos en Cisjordania. Aunque los palestinos de la asediada Franja de Gaza acogieron el reconocimiento como una "victoria moral", la medida provocó una enérgica respuesta por parte de Israel, cuyo dirigente prometió que nunca se crearía un Estado palestino. Se espera que otros países, como Francia, den el mismo paso durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que comenzará el lunes.
Suben a 71 los muertos en toda Gaza por ataques israelíes este sábado
Unas 71 personas murieron por ataques del Ejército israelí a lo largo de este sábado en la Franja de Gaza, la mayoría en la ciudad de Gaza, según el recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta.
Del total, 57 personas murieron en la ciudad de Gaza (norte), sometida a violentos bombardeos y una ofensiva terrestre en expansión del Ejército israelí. Unos 27 cadáveres llegaron a la morgue del Hospital Shifa, 28 a la del Hospital Bautista Al Ahli, uno al Jordano (de campaña) y otro al Hospital Quds del barrio de Tal al Hawa.
El recuento de los periodistas en las morgues registró también tres muertos en el centro de Gaza y once en el sur.
"Estamos viviendo los momentos más difíciles desde el inicio de la guerra", alertó el Hospital Bautista Al Ahli en un comunicado por la mañana, siendo el único centro aún en funcionamiento, aunque parcial, en el este de la capital gazatí, la zona más próxima a la expansión de las tropas.
El centro advirtió que apenas tiene suministros para atender a sus pacientes, así como que la mayoría de médicos en la zona han huido de la capital a raíz de la operación israelí.
El Gobierno palestino agradece a Portugal su intención de reconocer al Estado de Palestina
El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP, la cual gobierna en sólo en áreas limitadas de Cisjordania a causa de la ocupación israelí) celebró este sábado el anuncio de Portugal de que reconocerá al Estado palestino el domingo, calificando su decisión de "valiente y coherente con el derecho internacional" en un comunicado.
"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados celebra la decisión de la República de Portugal de reconocer el Estado de Palestina mañana domingo. La considera una decisión con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, y apoya los esfuerzos para lograr la paz e implementar la solución de dos Estados", recoge el texto, difundido en la red social X.
Aminstía Internacional insta al Gobierno a abstenerse de impedir expresiones de apoyo a Palestina en colegios
Amnistía Internacional (AI) ha instado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a abstenerse de realizar cualquier acción que impida o dificulte las expresiones pacíficas de apoyo a Palestina en centros educativos y le ha pedido que garantice la autonomía de estos espacios.
La organización ha solicitado a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y a la Comunidad de Madrid que aclaren si han emitido alguna instrucción formal o informal para prohibir las banderas palestinas en centros educativos.
Estas directrices podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la educación, además de contradecir el marco normativo vigente en materia educativa y la propia Constitución Española, subraya Amnistía Internacional.
"Impedir expresiones pacíficas en centros educativos es censura", destaca la organización antes de indicar que "no existe base legal para prohibir exhibir una bandera palestina o realizar actividades educativas para mostrar solidaridad con la población civil de Gaza".
Embajador de Palestina en España: "Gracias a toda España por estar del lado correcto de la historia"
El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha agradecido a toda España que esté "del lado correcto de la historia" tras reconocer el Estado palestino y denunciar el genocidio. Tras un minuto de silencio por los asesinatos que se cometen en Palestina, el embajador palestino ha subido al escenario este viernes en un acto en Oleiros (A Coruña) y ha mostrado el símbolo de la victoria con su mano, ante lo que el público ha coreado 'Palestina vencerá'. "Gracias a toda España en su conjunto por estar del lado correcto de la historia", ha comenzado tras reconocer que el Gobierno español "ha tomado la delantera y ha demostrado una gran capacidad tanto de iniciativa, como de gestión y liderazgo", que ahora siguen otros países en materia de reconocimiento de Palestina y de denuncia del genocidio.
El ejército israelí advierte de que atacará la ciudad de Gaza con una fuerza "sin precedentes" e insta a la población a irse
El ejército israelí anunció este viernes que atacará la ciudad de Gaza con una "fuerza sin precedentes" e instó a la población a evacuar la zona donde está llevando a cabo una importante ofensiva ampliamente criticada por la comunidad internacional. Con el apoyo de Estados Unidos, Israel anunció el martes el inicio de una campaña militar terrestre y aérea en la ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, para destruir al movimiento islamista palestino Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. "Las fuerzas israelíes continuarán sus operaciones con una fuerza sin precedentes", declaró el coronel Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, instando a la población a evacuar la ciudad. La ONU estimó que la población de la ciudad de Gaza y sus alrededores rondaba el millón a finales de agosto. El ejército israelí declaró el viernes que 480.000 personas habían huido ya de la zona.
Rutte conversa con el primer ministro estonio tras la invasión rusa del espacio aéreo
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó este viernes con el primer ministro de Estonial Kristen Michal, después de que tres cazas rusos invadiesen hoy el espacio aéreo del país báltico, informó. Rutte comunicó la llamada en un mensaje en redes sociales, en el que destacó que la OTAN interceptó los tres cazas rusos Mig-31 en el marco de la nueva iniciativa militar 'Centinela Oriental' que puso en marcha la semana pasada para reforzar la defensa del flanco este de la Alianza Atlántica. En concreto, fueron cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea de Ämari los que respondieron al incidente, informó el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) de la OTAN en un comunicado. Además, Suecia y Finlandia también desplegaron sus aviones de reacción rápida. Tres cazas rusos Mig-31 violaron este viernes el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos en el aire sobre la isla estonia de Vaindloo, en el golfo de Finlandia.
Estonia pide consultas con los aliados de la OTAN tras violar cazas rusos su espacio aéreo
Estonia decidió este viernes invocar el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados tras violar tres cazas rusos su espacio aéreo y tener que intervenir la patrulla aérea de la Alianza Atlántica destacada en el Báltico, informó el primer ministro estonio, Kristen Michal. "Esta mañana, tres cazas rusos MIG-31 entraron en el espacio aéreo de Estonia. Cazas de la OTAN respondieron y los aviones rusos se vieron obligados a huir. Tal violación es totalmente inaceptable. El Gobierno de Estonia ha decidido solicitar consultas bajo el Artículo 4 de la OTAN", escribió en un mensaje en su cuenta de la red social X.
El Hospital Rantisi abocado al cierre en la ciudad de Gaza
En el Hospital Al Rantisi de la ciudad de Gaza aún huele a pintura porque fue reformado hace tan solo unos meses. Sus pasillos vacíos, sus techos destrozados y el polvo que cubre sus muebles cuentan, sin embargo, otra historia: la del bombardeo contra el último hospital pediátrico de la ciudad de Gaza de manos del Ejército de Israel. El centro, uno de los más importantes en la Franja de Gaza con especialidad en pediatría, llegó a atender diariamente a unas 350 personas, explica el jefe del departamento de Nutrición, Ahmed Basal. Cuando EFE visitó el centro este jueves sólo quedaban 17, después de que el ataque del martes hiciera a los pacientes huir despavoridos, algunos aún enganchados a sus cánulas y tanques de oxígeno.
Francia espera que el reconocimiento de Palestina sirva para evitar una guerra permanente
Francia va a reconocer el próximo lunes en la ONU el Estado palestino, en un movimiento en el que también van a participar una decena de países occidentales y con el que espera producir efectos en un proceso de paz que cada vez corre más peligro de verse truncado de forma definitiva. Fuentes del Elíseo señalaron este viernes que "urge" salvar la solución de los dos Estados, uno palestino junto a Israel, que puedan convivir en paz en las fronteras reconocidas internacionalmente desde 1967, porque es la única alternativa a "la guerra permanente". El presidente, Emmanuel Macron, será el encargado de formalizar ese reconocimiento en una declaración durante la Asamblea General de la ONU que ha estado preparando en los últimos meses y que desde que la anunció a mediados de julio ha conseguido sumar a otros países.
