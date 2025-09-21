Violencia lgtbifóbica
Hallados tres cadáveres de mujeres trans "llenos de balas" en Pakistán
La policía del país ha localizado los cuerpos al borde de una carretera esta pasada medianoche en Karachi
De una boda secreta con una catalana a un matrimonio concertado en Pakistán: "He asumido que no me volveré a enamorar"
La policía paquistaní descubrió el domingo los cuerpos "llenos de balas" de tres mujeres transgénero al borde de una carretera, en un país donde la violencia contra esta comunidad es frecuente. "Se encontraron los cuerpos llenos de balas de tres mujeres transgénero", declaró Javed Ahmed Abro, responsable de la policía de Karachi a France Presse.
"Estamos confirmando su identidad", añadió. El mando policial afirmó que es "demasiado pronto para determinar el móvil de estos asesinatos".
Los cuerpos fueron hallados poco después de la medianoche del domingo en el barrio de Memon Goth, en Karachi. El ministro principal de la provincia de Sindh ordenó a la policía "detener inmediatamente a los asesinos".
"Las personas transgénero constituyen un segmento vulnerable de la sociedad, y todos debemos mostrarles dignidad y respeto", añadió el dirigente en un comunicado. Amnistía Internacional denuncia un aumento preocupante de la violencia contra las personas transgénero en Pakistán.
