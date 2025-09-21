Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vietnam gana el certamen musical internacional de Intervisión

El Kremlin recupera el festival de Intervisión, la Eurovisión alternativa de la era soviética

Duc Phuc de Vietnam celebra su victoria en el concurso musical Intervision en Moscú, Rusia

Duc Phuc de Vietnam celebra su victoria en el concurso musical Intervision en Moscú, Rusia / EFE / Yuri Kochetov

El representante de Vietnam, Duc Phuc, se alzó este sábado como ganador en el festival musical internacional de Intervisión, la alternativa de valores tradicionales a Eurovisión que impulsa el Kremlin.

Vietnam ganó el concurso y los presentadores anunciaron que Arabia Saudí será el anfitrión de la velada del próximo año 2026.

El vietnamita acumuló 422 puntos, mientras que Kirguistán, representado por The Nomad Trio, obtuvo 373 puntos quedando en segundo puesto, y Dana Al Meer, de parte de Catar, obtuvo 369 en el tercer lugar.

La parte de las votaciones ocurrió con una notable discordinación entre el sonido, el video y la narración de los presentadores en directo. No coincidían las votaciones del jurado con su imagen.

La concursante estadounidense de Intervisión, Vassy, canceló su participación en el último momento por "presión política", así lo anunciaron en directo los presentadores del concurso internacional que promueve el Kremlin como alternativa a Eurovisión.

"Por razones ajenas a los organizadores y a la delegación estadounidense, debido a una presión política sin precedentes del Gobierno australiano, el cantante Vassy (ciudadano estadounidense y australiano) no podrá actuar finalmente en el concurso", informaron los presentadores.

Aunque no contó con su presencia, el festival no podía arrancar sin un discurso inicial grabado en el que el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró estar seguro de que Intervisión "será uno de los concursos más conocidos y estimados en todo el mundo".

"Rusia siempre ha sido y sigue siendo un país abierto a la comunicación y a la cooperación creativa. Valoramos nuestras tradiciones y respetamos las de los demás", dijo el mandatario que anteriormente ha criticado reiteradamente el uso de la lengua nacional en Ucrania, a quien Rusia invadió en 2022 y por lo que fue expulsada del certamen de Eurovisión y sancionada internacionalmente.

