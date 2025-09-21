Tierra agrietada y un futuro perdido: cómo una provincia turca se hunde bajo sus pies

Fatih no se sorprendió cuando escuchó la explosión y notó, bajo sus pies, que el suelo se derrumbaba. Corrió, claro que corrió, porque uno nunca sabe dónde es que ha ocurrido el derrumbe exactamente, si alguien ha quedado atrapado abajo.

Pero Fatih no estaba para nada sorprendido. El día antes había habido señales: “Mi mujer estaba en el porche de casa, preparando un té después de cenar. Era el 4 de agosto, y justo se había puesto el sol”, dice Fatih, cuya memoria ha marcado a fuego los detalles hasta más nimios de esos días.

—El día antes por la mañana, mientras estaba en el campo, empecé a escuchar unos gritos ahogados desde debajo de la tierra. Como si alguien gritase desde las profundidades. Con la voz muy ronca. Entonces el agua empezó a salir marrón del pozo. Con barro. Allí entendí que algo pasaría —explica el hombre.

Fatih es grande, alto y corpulento, y como todos en la región de Konya, en las profundidades más lejanas de la península Anatolia, en Turquía, es de piel morena no por genética sino por sobreexposición al sol. Al hablar, el hombre mira al suelo, a los lados. Por su timidez, se le nota, le cuesta que le escuchen, y cuando empieza una frase ya busca una forma para terminarla y pasarle la responsabilidad de la conversación al otro.

—Los siguientes días fueron horribles. Horribles. Durante 20 días escuchaba explosiones subterráneas. Durante 20 días no pude dormir un minuto. Era: ‘boom’, ‘boom’, ‘splash’, ‘splash’. Las vacas no daban leche. Todo temblaba. Constantemente. Me sentí como si estuviese dentro de un pastel.

Un año solo en la granja

Ese fue el segundo agujero que le salió a Fatih en su terreno, dice el hombre, y que entonces, plantado en el campo, tenía maíz, y no supo qué hacer así que al final se decidió a mandar a la mujer y los hijos al pueblo, lejos de aquí. Desde entonces, desde hace un año, el hombre vive y duerme y sufre solo en la granja. Esperando que no salga otro agujero —sería el tercero ya—, y rezando, sobre todo, para que el suelo no se desprenda justo debajo de sus pies.

Vista aérea de uno de los grandes agujeros. / Edu Ponces / RUIDO Photo

“Este fenómeno ocurre sobre todo en zonas en las que hay acumulaciones de agua subterránea estática que tan solo es alimentada por las lluvias. Cuando el nivel del agua subterránea baja, se crea una cavidad en la superficie de este lago soterrado. Esto hace que a la larga, con la erosión del suelo, lluvias torrenciales y sequías, la tierra acabe cediendo. Ahí es cuando el suelo colapsa, y aparecen estos agujeros en el terreno. Algunos caen lentamente, y mandan señales previas de derrumbamiento. Otros —como los de Fatih y su campo— ocurren de golpe, sin avisar. Esto no es algo nuevo en nuestra región. Tenemos agujeros creados hace miles de años y, de hecho, es algo que ocurre en todo el mundo”, explica Arif Delikan, geólogo y profesor de la Universidad Técnica de Konya.

La región turca, sin embargo, va mucho más allá, y el peligro allí nunca ha sido tan alto. Según datos oficiales, en la región de Konya hay cerca de 1.000 agujeros de este tipo.

“Antes de los años 2000, en la zona, había cerca de 80, 100 agujeros como mucho. Era un fenómeno menor. Eso, hasta los 2000. Desde entonces y hasta 2010, de media, ocurrían como mucho uno al año… a lo sumo, dos. No les prestábamos mucha atención. A partir de 2010 pasamos a cinco, diez al año. Desde 2020 hasta hoy, contabilizamos unos 30 al año. Tan solo en 2024 hubo 40. Estamos ante una situación de emergencia; de desastre. Y los motivos de esta aceleración son sobre todo dos: el cambio climático, lo que comporta la bajada de la cantidad de lluvia y la desertificación de la zona, y la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos”, explica el también geólogo Fetullah Arik.

"Ya es tarde"

“Ahora mismo la situación es la siguiente: ya puede llover mucho o poco en el futuro, que los acuíferos subterráneos han perdido gran parte de su agua. El subsuelo tiene bolsas vacías. Ya es tarde. Ya no hay nada que hacer. Hemos pasado el punto de no retorno”, continúa Delikan.

De los 1.000 agujeros contabilizados en la región de Konya, casi 650 son precipicios subterráneos. Los mayores —los más grandes— miden algunos más de cien metros de ancho por cien de profundidad. En el borde de uno de ellos, de 85 metros hacia el fondo, Abdullah prepara el sistema de riego de su campo. El aire de primavera ya es caliente en la región, y el sol se esconde durante unos minutos detrás de unas nubes casi translúcidas. Cien metros hacia allá, camiones y coches pasan a toda velocidad por la carretera que conecta la ciudad de Konya con Karapinar, el pueblo más afectado por los agujeros.

Abdullah, sin embargo, es ajeno a todo el ajetreo: en su mente tan solo están las alfalfas que tiene en sus pies.

—En un par de meses haremos la cosecha. Después de dos meses más de reposo, plantaremos trigo. Después, maíz, remolacha y girasoles. Lo que da más dinero es la remolacha, pero no la podemos tener siempre. Demasiados cultivos seguidos cansan la tierra. Y consumen mucha agua —explica el hombre.

Abdullah y su hermano, Salih, tienen varios problemas, y Abdullah los recuenta uno a uno, pero el origen es siempre el mismo. El agujero en sus tierras, explica el hombre —afable, bajito, pelo ya escaso casi blanco, ojos pequeños y juntos— apareció hace ya mucho, en 2009, pero cada año se va ensanchando, las paredes se van derrumbando, entre cinco y diez metros al año, dice el hombre, y que a cada poco van retrasando la valla, perdiendo espacio de cultivo, cediéndole terreno al monstruo.

—Ninguno de los campos de Karapinar tiene una tubería que nos traiga agua, así que todos sacamos el agua de debajo del suelo, con nuestros pozos. Hace diez años, desde nuestro pozo sacábamos agua de una profundidad de 20 metros. Ahora la sacamos desde 80 metros. Cuando nos construyeron el pozo nos dijeron que nuestra bolsa de agua tiene 150 metros de profundidad.

El final está cerca y Abdullah y Salih lo saben, porque los cálculos son fáciles y unos metros más allá, con 85 de profundidad, hay un gran recordatorio. Pero Abdullah y Salih están atrapados: un presente, los cultivos, que se les escapa de las manos; un futuro que no está.

—Ya no llueve, y como no llueve tenemos que utilizar más agua subterránea —dice Abdullah.

—Pero, ¿esto no les pone más en riesgo de que aparezcan más agujeros?

—Sí… —asiente Abdullah, que entiende perfectamente las causas y los efectos de todo, por supuesto. —Pero, ¿qué le vamos a hacer? No podemos marcharnos y vender el terreno con este agujero. Nadie lo va a comprar. En los últimos años nos han venido decenas de científicos, profesores, gente del gobierno. Uno de ellos me dijo: ‘Si supieras todo lo que sé yo no vivirías aquí. Te habrías marchado ya hace años’. Nosotros somos campesinos, y ellos gente con conocimientos. Yo ni puedo ni quiero irme. Esto es mi casa. El pozo sigue funcionando. Cuando se nos seque… no sé, entonces ya plantaremos cultivos que requieran menos agua.

El riesgo y el placer

“La mente humana, cuando es expuesta a una elección entre un placer a corto plazo y un riesgo a largo plazo, está inclinada a escoger el placer”, explica Selçuk Cansayandar, psiquiatra y profesor de la Universidad de Gazi, en Ankara, que equipara el placer, en este caso, al empuje de ganar tanto como sea posible: “En la adicción al tabaco, por ejemplo, el miedo o riesgo a desarrollar cáncer 30 o 40 años después no tiene ningún efecto en el placer instantáneo que da inhalar el humo. Es algo que está detrás de todas las adicciones: un placer instantáneo que anula cualquier posible evaluación de algún riesgo a largo plazo”.

“Si se prohibiese de golpe el consumo del agua subterránea, eso ayudaría al problema, claro, pero crearía otra crisis, una de alimentos —dice el profesor Arif—. Pero aún así, debo dejarlo claro. Imaginemos que hemos prohibido los pozos de agua subterránea. Se han cerrado todos. Ya no se extrae agua de debajo del subsuelo. ¿Dejarán de aparecer nuevos agujeros? No. Seguirán. Ya no hay solución. Lo que se debe hacer ahora es proteger a la población, darles una alternativa. Aún no ha muerto nadie por culpa de este fenómeno. Pero ha sido simplemente por una cuestión de suerte”.

Rezo en Konya. / Edu Ponces / RUIDO Photo

Es pasado mediodía, el llamado a la oración ya ha ocurrido y Fatih se apresura, porque llega tarde y hoy es un día importante. El lugar, una colina encima del pueblo, está lleno a rebosar, y todos los hombres están ya descalzos y encaramados encima de las alfombras, puestas sobre la hierba seca que cubre a duras penas la tierra, que se entrega como polvo a las rachas del viento. Atrás, tras una barrera infranqueable de coches y caravanas —que luego, cuando termine el rezo, se abrirá—, las mujeres preparan la comida que luego compartirán todos: cordero asado y bulgur cocido con salsa de tomate.

Fatih aparca rápido y mal, como puede, y corre hacia los demás. Al ser el último, consigue un hueco al final a la derecha y, tras intercambiar saludos —solo con la cabeza, sin distraer a nadie—, se dispone a escuchar.

—Todos lo sabemos: los humanos cometemos errores. Pero la gracia más poderosa que nos ha dado Dios es su permiso para enmendarlos. Por esto, en esta oración, en este lugar donde hemos venido a rezar por la lluvia, arrepintámonos abundantemente ante el Señor. Venimos ante ti con nuestros errores, con nuestros defectos y con los pecados que hemos cometido. Pero que Dios acepte nuestras oraciones, inshallah, y que nos conceda la lluvia más hermosa del cielo, inshallah, e hijos, y jardines hermosos y ríos llenos, inshallah —empieza, de carrera, el imam del pueblo.

Rezar por la lluvia

Todos, postrados ante él, suben y bajan al ritmo de la oración. Fatih, detrás de todo, se concentra —su mirada perdida en las frases que, en voz baja, va murmullando hacia dentro. Todos siguen el mismo paso. “Este rezo lo hacemos una vez al año. O para pedir lluvias o para dar las gracias por la lluvia. Depende de cómo haya llovido ese año hacemos un rezo o el otro”, explicará después Fatih, que, dice, ya casi ni se acuerda de la última vez que el rezo fue para agradecerle nada a nadie: “Hace mucho. No sé. Sería antes de la pandemia. No recuerdo”.

Como él mismo, todos los hombres en el lugar son campesinos. Como él, un gran porcentaje tiene también agujeros en sus terrenos y cultivos. Los que no, los que tienen la suerte de no tenerlos, viven en la desgracia de que pronto les tocará a ellos.

—Cuando terminemos nuestra oración por la lluvia, recordemos que si queremos la misericordia de Dios, no debemos descuidar nuestra misericordia hacia nuestros vecinos. Satisfagamos las necesidades de quienes nos rodean para que Dios pueda satisfacer las nuestras y nos traiga esta ansiada lluvia que necesitamos —termina el imam.

Al fin, los hombres se levantan y, mientras se empiezan a besar y saludar, las mujeres traen la comida. “Todos tenemos miedo, claro. Cada vez ocurren más, y más cerca del pueblo y de las casas. De momento, nadie se ha marchado por ello… digamos que nos hemos acostumbrado a convivir con estos agujeros. Pero está claro que estamos en peligro. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Simplemente… no queremos marcharnos. Ya no llueve, cada vez hay más agujeros, pero, no sé… yo no quiero marcharme”, explica Tahir, un joven agricultor.

Todos los hombres, oraciones hechas, a ver si este año sí que sí, se marchan de nuevo a sus granjas. Fatih se pone de nuevo los zapatos y se despide de sus compañeros de alfombra. Quiere volver rápido: parece que va a llover.

—Por supuesto que también tengo miedo. Me han salido dos agujeros en mi terreno. Otro puede salir en cualquier momento y llevarse a mis vacas por delante. ¿Pero qué hago? Toda mi vida la tengo aquí. No puedo abandonarlo todo e irme. Ojalá fuese tan fácil, pero no. Ya por culpa de los agujeros he tenido que vender vacas, porque con el estrés de las sacudidas ya no daban leche. La carne era mala. Y he perdido mucho terreno de plantación. ¿Qué hago? —dice y se pregunta Fatih, ya más hablador, de camino en coche a la granja.

Nubes en el cielo

En el fondo, allá a lo lejos, las nubes que ya cubren el cielo entero y se funden con el horizonte. Mientras empiezan a descargar, el viento se levanta, golpea el trigo de los campos. Fatih, ojos clavados en la ventanilla, no está impresionado.

—¿Cómo me voy a ir? Gracias a esta granja he conseguido que mis hijos puedan estudiar. No puedo vender esto y marcharme. No le veo solución. Lo único que hice fue apartar a la familia. Si pasa algo, que solo me pase a mí. Lo demás es cuestión del destino. Ojalá estuviese en mis manos. Ojalá pudiese decidir no usar el agua del pozo. Pero no tengo alternativa; nadie me la ha dado. Así que solo espero y sigo adelante.

Detrás del viento, llega la lluvia —violenta, chillona, escandalosa—, y sacude el suelo polvoriento de días de sol y sequedad. Antes, durante el rezo, Fatih quería volver rápido a la granja para parar el riego automático, que con suerte no hará falta regar hoy. Pero tan rápido como ha iniciado, la lluvia frena, y Fatih, ya en casa, decide sentarse con un par de amigos en el porche, que al final hay poco que hacer esta tarde y sí mucho que comentar.

—Será que alguno en el monte ha rezado con menos intensidad de lo que debería —dice y suelta una carcajada uno de los amigos, mientras Fatih le sirve algo de té. El granjero ríe resignado: sí, asiente Fatih, será eso.

Este reportaje forma parte del proyecto Primary de RUIDO Photo.