Taiwán emite una alerta marítima ante la proximidad del supertifón Ragasa

La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán emitió este domingo una alerta marítima ante la proximidad de la tormenta Ragasa, que ha continuado fortaleciéndose en las últimas horas hasta convertirse en un "supertifón" con rachas de viento superiores a los 230 kilómetros por hora (km/h).

La advertencia cubre los mares al sureste de Taiwán, incluidas las islas Orquídea y Verde, así como el canal de Bashi, situado entre el extremo norte de Filipinas y el sur de Taiwán.

A las 14:30 hora local (06:30) del domingo, Ragasa se hallaba unos 674 kilómetros al sureste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, y se movía en dirección noroeste a oeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora, de acuerdo a la CWA.

La última medición disponible indicó que el temporal presentaba vientos máximos sostenidos de 190,8 km/h en su centro y rachas de hasta 234 km/h.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, la especialista de la CWA Wu Wan-hua afirmó este domingo que el tifón traería lluvias esporádicas a la ciudad norteña de Keelung y al condado oriental de Hualien esta tarde.

El impacto de Ragasa en Taiwán se sentirá especialmente el lunes y el martes, con lluvias torrenciales previstas en el este de la isla y en las regiones montañosas de Kaohsiung y Pingtung, apuntó Wu.

Vientos de hasta 270 km/h

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth elevó a Ragasa a la categoría de 'supertifón' este domingo y pronostica que la tormenta podría tocar tierra en el archipiélago filipino de Batanes el lunes con vientos de hasta 270 km/h.

Los tifones son fenómenos meteorológicos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.