DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Cazas de la Fuerza Aérea de Reino Unido destinados en representación de la OTAN a Polonia y Rumanía.

Cazas de la Fuerza Aérea de Reino Unido destinados en representación de la OTAN a Polonia y Rumanía. / ARCHIVO

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Jordi Pintado

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

  1. Dos adolescentes deberán pagar 300.000 dólares por orinar en una olla de caldo en un restaurante en Shanghái
  2. Cazas rusos violan el espacio aéreo de Estonia y obligan a una patrulla aérea de la OTAN a intervenir
  3. Hamás publica una imagen de los cerca de 50 rehenes en Gaza con el nombre de un piloto israelí desaparecido en 1988
  4. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  5. Dos importantes aliados de Putin, afectados por graves enfermedades
  6. El aeropuerto de Bruselas pide a las aerolíneas cancelar la mitad de los vuelos con salida el domingo debido al ciberataque
  7. Última hora del ciberataque que afecta a varios aeropuertos europeos causando retrasos
  8. ¿Por qué Feijóo y el PP no dicen ni dirán que Israel comete genocidio en Gaza contra el pueblo palestino?

Terremotos hoy, 21 de septiembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Gaza desata una guerra de campañas de boicot

El Reino Unido reconocerá este domingo a Palestina como Estado

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El parto de Gaza

Tensión y extrema seguridad en Arizona ante el funeral de Charlie Kirk, al que acudirá Donald Trump

Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo en un club de campo de New Hampshire

'Alicha', el robot terrestre 'low cost' inventado por Ucrania que sustituye a los soldados en la primera línea del frente

