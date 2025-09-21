El Reino Unido hace oficial su reconocimiento de Palestina como Estado

Los Gobiernos de Reino Unido, Canadá y Australia han anunciado este domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina, en un movimiento diplomático de alto calado que busca mantener viva la posibilidad de una paz duradera en Oriente Medio bajo la fórmula de la solución de dos Estados.

El primer ministro británico, Keir Starmer, explicó en un mensaje pregrabado difundido en redes sociales que la decisión pretende "revivir la esperanza de la paz" en la región. "Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable", señaló.

En la misma línea, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que su país "reconoce el Estado de Palestina y ofrece nuestra alianza para construir la promesa de un futuro pacífico", aludiendo a la necesidad de garantizar la seguridad tanto de palestinos como de israelíes.

Por su parte, el jefe del Gobierno australiano, Anthony Albanese, subrayó que la medida "reconoce las legítimas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener su propio Estado", si bien advirtió de que "la organización terrorista Hamás no debe tener ningún papel" en este horizonte.

Con este paso, los tres países se suman a la lista de naciones que han otorgado reconocimiento oficial a Palestina, en un contexto marcado por la intensificación del conflicto en la región.