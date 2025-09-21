'Alicha', el robot terrestre 'low cost' inventado por Ucrania que sustituye a los soldados en la primera línea del frente

Las tropas rusas avanzan en el frente de Donbás y Moscú moviliza ya a 100.000 efectivos en retaguardia, en puntos próximos al área de Pokrovsk (Donetsk), parcialmente ya ocupada. El Kremlin se prepara para una dura campaña de invierno, mientras las filas ucranianas redoblan esfuerzos para defender y mantener posiciones. Tras más de tres años y medio de guerra, la esperanza de un alto el fuego abandona lenta y dolorosamente a los soldados, que se confiesan "agotados" por la falta de rotación en el frente: "Vivimos en un bucle infinito de horror", manifiestan. Las miradas perdidas, el endurecimiento de sus rostros, antes tan tersos y níveos, evidencian un desgaste moral y físico que pesa, cada día, un poco más. No hay uno que no haya estado a punto de morir. No hay uno que no lidie en silencio con la pérdida de compañeros de brigada.

Las actuales tácticas de combate han causado ya miles de bajas. El campo de batalla es especialmente letal para la infantería, primera en entrar en lucha, y para las compañías de defensa antiaérea que la custodian. Hasta ahora, soldados como Vitali han de batirse casi cuerpo a cuerpo contra las máquinas de guerra. En misiones de alto riesgo, cargan a pie misiles ligeros que deben accionar con sus propias manos contra helicópteros o aviones que les lanzan munición. Su trabajo es proteger a las unidades de asalto. Pero a un precio muy alto. "Arriesgamos demasiado. Caemos como moscas. Así que decidimos hacer algo para cambiarlo", cuenta Vitali. Y así fue. De su ingenio salió 'Alicha'. Un nuevo complejo robótico terrestre que desafía ya a la aviación rusa. Fue específicamente diseñado para "salvar la vida de los soldados".

Un soldado ucraniano dirige con un joystick el robot 'Alicha'. / LARA ESCUDERO

Fabricación artesanal

Alicha, 'ciruela silvestre', según la traducción de la palabra ucraniana Aліча, ha sido fabricado artesanalmente por un grupo de soldados de la unidad de defensa antiaérea de la 28 Brigada Mecanizada. Reunieron dinero de sus bolsillos, unos 2.000 dólares, con el objetivo de crear un arma sustitutiva de los sistemas portátiles MANPADS. "'Alicha' es un desarrollo único. No existe otra arma como esta en ninguna parte del mundo", prosigue Vitali. En su estructura verdosa, 'Alicha' porta un cohete Igla 9M39 soviético capaz de derribar con precisión todo tipo de aeronaves a una distancia máxima de 5 kilómetros. La brigada, además, acondicionó el cañón de 'Alicha' para dar salida a este tipo de misiles veteranos, que en su día fueron manufacturados en serie por la Unión Soviética. "Como veis, en la guerra también apostamos por la economía circular", bromea otro de los brigadistas, mientras se dispone a dirigir a 'Alicha' usando un joystick manual.

Diseñado para "salvar la vida de los soldados", 'Alicha' elimina la necesidad de que la tropa se desplace a la línea de fuego, donde, hasta ahora, los efectivos usan sus manos para lanzar cohetes portátiles contra objetivos de aviación

'Alicha' tiene una curiosa forma de trabajar, que hasta podría resultar simpática a la vista de cualquiera. Utiliza un par de ruedines para moverse por el perímetro, logrando incluso alcanzar los 30 kilómetros por hora. En la parte superior de su chasis, asoman dos antenas de apenas unos centímetros de largo, que suben y bajan mientras emiten un agudo sonido de tipo androide. En ese momento, 'Alicha' se dispone a detectar la señal de su objetivo. Una vez fijado el área de acción, calcula en tiempo real la trazabilidad y curvatura de lanzamiento. Poco después, eyecta mediante autopropulsión el Igla hacia su blanco adversario. "Lo más interesante es que funciona por control remoto. De esta manera, eliminamos la necesidad de desplazarnos al frente", continua Vitali. Con unas simples gafas de realidad virtual que clonan el visor de 'Alicha' "podemos pilotarlo desde muy lejos, por ejemplo, desde España", detalla.

En este instante, 'Alicha aguarda' ya agazapado en tierra de nadie a su próximo objetivo. Hace de avanzadilla a las tropas ucranianas para protegerlas en la llamada "zona gris". El tramo que las separa de las tropas de Moscú. La brigada prepara ya nuevas ediciones mejoradas, tras ser testada su eficacia. Otros cinco 'Alichas' pronto estarán activos. Un invento casero que podría revolucionar la forma de hacer las guerras del futuro.