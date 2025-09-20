Zelenski avanza una reunión entre su esposa y Melania Trump en la ONU

Las primeras damas de Ucrania y Estados Unidos, Olena Zelenska y Melania Trump, respectivamente, se reunirán la próxima semana en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York para tratar sobre asuntos humanitarios.

Así lo anunció el presidente Volodímir Zelenski, que confirmó se reunirá personalmente con su homólogo Donald Trump durante su visita a Nueva York, en un encuentro con periodistas en Kiev en el que participó EFE.

"Habrá una reunión con el presidente de EE.UU. Y antes de eso, una reunión entre las primeras damas de Ucrania y de EE.UU. sobre cuestiones humanitarias, sobre los niños", dijo Zelenski.

La reunión prevista entre ambas primeras damas será su primer encuentro privado.

En el encuentro con periodistas, Zelenski también adelantó que espera mantener en los márgenes de la Asamblea de la ONU numerosos encuentros con dirigentes y representantes de distintos países, además de con Trump.

Entre los asuntos a tratar, el jefe de Estado ucraniano destacó el llamado acuerdo de los minerales, firmado por Washington con Kiev para tener acceso privilegiado a los recursos naturales de Ucrania a cambio de inversiones estadounidenses en el país.

Zelenski anunció además que con motivo de la celebración de la Asamblea se celebrará en Nueva York una cumbre para el retorno de los miles de menores ucranianos que han quedado en territorio controlado por Rusia desde el comienzo de la invasión.

Hasta 38 delegaciones han confirmado hasta ahora su participación en esa cumbre, dijo el presidente ucraniano.

Garantías de seguridad

Además, el mandatario ucraniano espera obtener de Trump un apoyo claro a las garantías de seguridad de posguerra para Ucrania que por ahora se han comprometido a ofrecer más de veinte países europeos.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. / AARON SCHWARTZ / POOL / EFE

"Hemos preparado el fundamento para las garantías de seguridad que está dispuesta a ofrecer Europa, contando con que EE.UU. se sume", dijo Zelenski en un encuentro con periodistas en el que participó EFE al ser preguntado por lo que espera de la reunión que ha de mantener con Trump en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El presidente ucraniano hizo referencia a la reunión que mantuvieron esta semana Trump y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en la que ambos dirigentes trataron la cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania.

Veintiséis aliados de Ucrania, fundamentalmente europeos, se comprometieron a principios de este mes a dotar al país de garantías de seguridad una vez termine esta guerra para evitar que Rusia vuelva a invadir su territorio.

Algunos de los países dispuestos a contribuir han supeditado su disponibilidad a enviar tropas a territorio ucraniano tras la guerra a que EE.UU. ofrezca un apoyo firme que podría pasar por dotar al contingente de cobertura aérea que refuerce la disuasión a Rusia.

Trump ha descartado enviar tropas a Ucrania y el presidente ruso Vladímir Putin ha afirmado que no aceptará el despliegue de soldados extranjeros en Ucrania.

Economía y cuestiones humanitarias

Además de las garantías de seguridad -sobre las que Ucrania y sus aliados europeos han mantenido intensos contactos a nivel tanto militar como civil-, Zelenski abordará en sus reuniones en Nueva York otros asuntos prioritarios para Kiev.

"Comercio, tecnología, defensa, el acuerdo de los minerales", dijo en referencia al acuerdo firmado con EE.UU. por el que la parte estadounidense obtiene acceso privilegiado a los recursos naturales ucranianos a cambio de garantizar inversiones que contribuyan a la recuperación económica de Ucrania.

En los márgenes de la Asamblea General de la ONU se celebrará además una cumbre -a la que ya han confirmado asistencia 38 delegaciones de distintos países y organizaciones internacionales- para avanzar hacia el retorno a territorio bajo control de Kiev de los miles de menores ucranianos que han quedado en manos rusas tras el comienzo de la invasión.