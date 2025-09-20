Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Ucrania

Ucrania denuncia un "ataque masivo" ruso con 40 misiles y 580 drones

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informa de que la ofensiva de Rusia ha causado la muerte de al menos tres personas y ha dejado "docenas de heridos"

Equipos de rescate apagan el incendio de un granero destruido por un ataque ruso en la región de Odesa.

Equipos de rescate apagan el incendio de un granero destruido por un ataque ruso en la región de Odesa. / Ukrainian Emergency Service / AP

EFE

Berlín
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un "ataque masivo" ruso contra su país en la madrugada de este sábado, en la que Rusia empleó 40 misiles y 580 drones, y que dejó en la ciudad de Dnipró (centro) tres muertos.

"Ucrania estuvo bajo un ataque masivo durante la noche. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y unos 580 drones de varios tipos", escribió Zelenski en su canal de Telegram.

"El objetivo de nuestro enemigo fueron nuestras infraestructuras, áreas residenciales y empresas civiles", señaló el presidente ucraniano, que aludió a que uno de los misiles rusos impactó en la ciudad de Dnipró un edificio residencial.

In this photo provided by the Ukrainian Emergency Services on Saturday, Sept. 20, 2025, a rescue worker puts out a fire of a barn destroyed by a Russian strike in Odesa region, Ukraine. (Ukrainian Emergency Service via AP). AP PROVIDES ACCESS TO THIS PUBLICLY DISTRIBUTED HANDOUT PHOTO PROVIDED BY UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE; MANDATORY CREDIT

Un trabajador de rescate apaga el incendio de un granero destruido por un ataque ruso en la región de Odesa. / Ukrainian Emergency Service / AP

"Por ahora hay registradas docenas de heridos", comentó Zelenski sobre ese ataque, en el que también hubo tres personas muertas.

"Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar sino una estrategia deliberada de Rusia de intimidar a civiles y la destrucción de nuestra infraestructura", señaló Zelenski, que pidió una "respuesta internacional fuerte" ante este comportamiento ruso.

In this photo provided by the Ukrainian Emergency Services on Saturday, Sept. 20, 2025, cars are seen on fire after by a Russian strike in Kyiv region, Ukraine. (Ukrainian Emergency Service via AP). AP PROVIDES ACCESS TO THIS PUBLICLY DISTRIBUTED HANDOUT PHOTO PROVIDED BY UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE; MANDATORY CREDIT.

Coches en llamas tras un ataque ruso en la región de Kiev. / Ukrainian Emergency Service / AP

El jefe de Estado ucraniano también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las defensas antiaéreas de Ucrania con ayuda internacional y ampliar las sanciones contra Rusia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos adolescentes deberán pagar 300.000 dólares por orinar en una olla de caldo en un restaurante en Shanghái
  2. Cazas rusos violan el espacio aéreo de Estonia y obligan a una patrulla aérea de la OTAN a intervenir
  3. ¿Por qué Feijóo y el PP no dicen ni dirán que Israel comete genocidio en Gaza contra el pueblo palestino?
  4. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  5. En plena oleada de bombardeos, Ucrania convoca una feria industrial de la defensa a la que acudirán ejecutivos españoles
  6. ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO
  7. Más de un millón de personas salen a la calle en Francia contra los recortes y el Gobierno de Macron
  8. La cancelación del humorista Jimmy Kimmel crispa el debate sobre la deriva autoritaria en EEUU

El republicano Ted Cruz advierte que podrían "lamentar" haber censurado el show de Kimmel

El republicano Ted Cruz advierte que podrían "lamentar" haber censurado el show de Kimmel

Los aeropuertos de Heathrow (Londres), Bruselas y Berlín, afectados por un ciberataque

Los aeropuertos de Heathrow (Londres), Bruselas y Berlín, afectados por un ciberataque

Trump asegura haber "despedido" a un fiscal que recibió presiones para imputar a rivales del presidente

Trump asegura haber "despedido" a un fiscal que recibió presiones para imputar a rivales del presidente

Última hora del ciberataque que afecta a varios aeropuertos europeos causando retrasos

Última hora del ciberataque que afecta a varios aeropuertos europeos causando retrasos

Ucrania denuncia un "ataque masivo" ruso con 40 misiles y 580 drones

Ucrania denuncia un "ataque masivo" ruso con 40 misiles y 580 drones

Hong Kong evacúa a 6.000 personas por el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Hong Kong evacúa a 6.000 personas por el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial

De presidentes a reos en América Latina

De presidentes a reos en América Latina

Terremotos hoy, 20 de septiembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 20 de septiembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real