Trump abre frentes simultáneos de disputa en Sudamérica: Venezuela, Colombia y Brasil

Agosto supuso un inédito punto de inflexión crítico en las relaciones entre Estados Unidos y Sudamérica. La Administración de Donald Trump abrió a la vez tres frentes de conflictividad con Brasil, Venezuela y Colombia. El magnate republicano repartió amenazas en un tono que tiene semejanzas con la política del "gran garrote" de su lejano antecesor en la Casa Blanca, Theodore Roosevelt, quien en un mensaje de 1904 aseguró que los países no tendrían que "temer" del poderío norteamericano si demostraban que sabían "actuar con una eficacia razonable". Pero si había un "relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada" Estados Unidos podía "ejercer un poder de policía internacional". Roosevelt invocó entonces la llamada Doctrina Monroe, conocida por su lema "América para los americanos".

La misma línea argumental parece perfilarse en las últimas semanas. Tras tomar posesión Trump, el canal de Panamá pareció constituir su principal obsesión estratégica. Sin embargo, las prioridades de la Casa Blanca se reordenaron con el correr de los meses. Esta dirección no es ajena a la presencia al frente de la diplomacia trumpista de Marco Rubio, un hijo de inmigrantes cubanos que desde su paso por el Congreso ha expresado las posiciones más duras hacia Latinoamérica. "Ahora, como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, está aprovechando la oportunidad para convertir las palabras en hechos", señaló 'The New York Times' recientemente.

"Volar por los aires" a los narcos

Rubio es un promotor activo de la destitución de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La aversión ideológica nunca ha sido tan elocuente y previsible. Lo novedoso de este momento tiene que ver con la simultaneidad de enfrentamientos con países de mayor peso en la región. El tema del narcotráfico ha ganado relevancia en medio de un giro que deja atrás la política de EEUU basada en la intercepción de barcos y el arresto de contrabandistas. Rubio ha considerado pudorosas esas acciones. Dijo que la prohibición no ha frenado los flujos de drogas que consumen los norteamericanos. El ataque a una embarcación en el Caribe que presuntamente cargaba estupefacientes instituyó la piedra fundacional de una nueva manera de enfrentar los hechos, y la explicó nada menos que en Ciudad de México, a comienzos de septiembre. "Lo que los detendrá (a los narcotraficantes) es cuando los vueles por los aires, cuando te deshagas de ellos". A la muerte de aquellos 11 tripulantes siguieron otros tres tras un segundo hundimiento. Sobre el tercero no se sabe aún el número de víctimas. "El enfoque de Rubio conlleva riesgos legales y políticos", señaló 'The New York Times'. Lo que queda claro a los analistas es la aspiración de establecer un nuevo orden al sur del Río Bravo.

El tema del comercio de drogas no se circunscribe a su naturaleza delictiva específica: tiene, con Rubio, una envergadura claramente política. Nicolás Maduro, subraya, es un "narcoterrorista" jefe de un Cártel de los Soles del que no hay pruebas contundentes y que se confunde a veces en boca de Trump con el Tren de Aragua, un grupo de maleantes surgido en una cárcel venezolana y que extendió su base de operaciones fuera de ese país. El Palacio de Miraflores asegura que fue desarticulado fronteras adentro. También recuerda que, según la ONU, solo el 5% del tráfico de estupefacientes pasa por Venezuela. Rubio dijo que "no le importa" lo que digan las Naciones Unidas y que la presencia militar cerca de aguas territoriales venezolanas está plenamente justificada. Los tambores de guerra han sonado como nunca en una Caracas que ha recibido el respaldo de China y Rusia. La distancia entre las "palabras y los hechos" se ha reducido.

El caso colombiano

Mientras la tensión bilateral entre Venezuela y Estados Unidos escala peligrosamente, Washington anunció su decisión de recortar la ayuda a Colombia, el principal productor mundial de cocaína. Días atrás se anunció la "descertificación" de Bogotá, como se conoce la revisión anual de los esfuerzos que realiza ese país en el combate contra el flagelo. Colombia no ha cumplido con sus metas a los ojos de Washington. La retirada de la ayuda económica que implica esta medida podría impactar en los esfuerzos colombianos.

La "descertificación" no está desligada de las controversias entre la Administración Trump y el Gobierno de Gustavo Petro. "No ha sido un buen aliado", dijo Rubio.Las disputas han pasado por la cuestión migratoria y los intentos de Petro de sumar a su país al BRICS, el bloque que integran China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica, y que se ha ampliado hasta constituir cerca del 32% del PIB global. "Las afirmaciones que el Gobierno de Trump ha hecho sobre Colombia, sobre mi propia estrategia de lucha antinarcóticos son mentiras", dijo Petro. "Decidieron no mirar las cifras y, en cambio, sí una alianza ideológica de extrema derecha... prefirieron esa ideología a la verdad". La ONU sostiene que el cultivo de coca ha crecido un 10% entre 2022 y 2023, y ese dato sí ha adquirido relevancia para Rubio. Petro defiende su programa que, aseguró, ha dado mejores resultados en la incautación de cocaína sin tocar a los campesinos cultivadores de la hoja que funciona como materia prima. El presidente colombiano ha redoblado su rechazo a los hundimientos de las embarcaciones venezolanas en aguas internacionales. El propio Rubio ha invitado a sospechar que no han inaugurado una era de excepciones sino de nuevas reglas impuestas desde la Casa Blanca que podrían afectar a otros países.

Lula contra Trump

En cuanto a Brasil, el enfrentamiento fue de naturaleza ideológica, aunque se disfrazó de un asunto comercial. Cuando Trump anunció la imposición de aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas utilizó como fundamento principal el juicio que atravesaba su socio Jair Bolsonaro por encabezar una "organización criminal" que intentó permanecer en el poder tras la victoria en las urnas de Luiz Inácio Lula da Silva. El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, fue blanco de sanciones. Cuando se conoció la condena del expresidente de ultraderecha a 27 años y tres meses de cárcel, Rubio amenazó con nuevas acciones contra funcionarios brasileños porque "el Estado de derecho se está desintegrando" en el gigante sudamericano.

Lula calificó de "nocivo" el comportamiento de Trump porque afecta la soberanía brasileña. "No es el emperador del mundo". El magnate ha hablado de una "persecución" del excapitán del Ejército. "Brasil está dando un ejemplo de democracia en el mundo. Si el presidente Trump hubiera hecho aquí lo que hizo en el Capitolio, también habría sido juzgado. La justicia es para todos". El mandatario recordó haber tenido relaciones con los presidentes estadounidenses George Bush, Barack Obana y Joe Biden. Pero el multimillonario quiere acabar "con el multilateralismo" y por eso ha decidido "inventarse una historia política". El papel de Brasil en el BRICS es otra fuente de irritación para Washington, temeroso de la creciente influencia económica de China en América Latina.

Panorama general

Los roces simultáneos muestran un mapa adverso a Trump en la región donde sus principales aliados son Nayib Bukele, Daniel Noboa, Javier Milei y Santiago Peña, los mandatarios de El Salvador, Ecuador, Argentina y Paraguay. Noboa y Milei atraviesan momentos difíciles, en especial el anarcocapitalista, cuya gobernabilidad se ha debilitado de manera ostensible y puede agravarse tras los comicios parlamentarios de octubre. La posibilidad de que el ultraderechista José Antonio Kast gobierne Chile a partir de 2026 no compensa las asimetrías políticas. El curso de los acontecimientos permitirá visibilizar hasta dónde Estados Unidos se propone llevar la pelea con Venezuela y sus vecinos.