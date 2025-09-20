DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski denuncia un "ataque masivo" ruso con 40 misiles y 580 drones
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un "ataque masivo" ruso contra su país en la madrugada de este sábado, en la que Rusia empleó 40 misiles y 580 drones, y que dejó en la ciudad de Dnipró (centro) tres muertos.
"Ucrania estuvo bajo un ataque masivo durante la noche. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y unos 580 drones de varios tipos", escribió Zelenski en su canal de Telegram.
"El objetivo de nuestro enemigo fueron nuestras infraestructuras, áreas residenciales y empresas civiles", señaló el presidente ucraniano, que aludió a que uno de los misiles rusos impactó en la ciudad de Dnipró un edificio residencial.
"Por ahora hay registradas docenas de heridos", comentó Zelenski sobre ese ataque, en el que también hubo tres personas muertas.
"Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar sino una estrategia deliberada de Rusia de intimidar a civiles y la destrucción de nuestra infraestructura", señaló Zelenski, que pidió una "respuesta internacional fuerte" ante este comportamiento ruso.
Mueren dos personas y más de 25 resultan heridas en nuevos ataques de Rusia contra Ucrania
Al menos dos personas han muerto y más de 25 han resultado heridas a causa de dos ataques lanzados este sábado por el Ejército de Rusia contra las provincias ucranianas de Dnipropetrovsk y Jmelnitski, según han denunciado las autoridades, en el marco de la invasión del país, desatada en febrero de 2022.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha indicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas han lanzado "un ataque masivo" contra la provincia con "drones y misiles", antes de indicar que al menos una persona y 26 han resultado heridas, incluidas catorce que han requerido hospitalización.
"Un hombre de 55 años está en estado grave. Tiene quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo. Los médicos están luchando para salvar su vida", ha manifestado, al tiempo que ha confirmado diversos daños materiales en los ataques, uno de los cuales ha alcanzado un edificio de varias plantas.
Por su parte, el gobernador de Jmelnitski, Serhi Tiurin, ha manifestado que un "ataque enemigo" contra la localidad de Dunayevets ha dejado un muerto. "Dos residentes locales han pedido ayuda médica, sin requerir hospitalización", ha dicho, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de la víctima mortal.
Polonia despliega su fuerza aérea tras un ataque ruso a Ucrania cerca de su frontera
El Ejército polaco ha anunciado a primera hora de la mañana de este sábado el despliegue de aviones de su fuerza aérea para garantizar la seguridad de su espacio aéreo en respuesta a un ataque perpetrado por Rusia en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, han informado las propias Fuerzas Armadas del país miembro de la OTAN.
"Debido a la actividad de las fuerzas aéreas rusas de largo alcance que llevan a cabo ataques en territorio ucraniano, las fuerzas aéreas polacas y aliadas han comenzado a operar en nuestro espacio aéreo. De acuerdo con los procedimientos aplicables, se ha activado todas las fuerzas y recursos disponibles", ha informado el mando operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia en una publicación en la red social X.
En el mismo mensaje, el mando de operaciones ha concretado que el despliegue ha incluido varios cazas, así como la puesta en marcha de sus sistemas terrestres de defensa aérea y de reconocimiento por radar, que han alcanzado su "nivel máximo de alerta".
"Estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad en las zonas limítrofes con las zonas amenazadas", ha apostillado el Ejército, asegurando que continúa haciendo seguimiento de la situación y que "las fuerzas y recursos subordinados permanecen totalmente preparados para una respuesta inmediata".
Zelenski viajará a Nueva York la semana que viene
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajará a Nueva York la semana que viene para participar en la Asamblea General de la ONU con una clara prioridad: reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar de convencerlo de que dicte nuevas sanciones contra Rusia.
Polonia denuncia que dos aviones de combate rusos han sobrevolado una plataforma petrolífera en el Báltico
La Guardia Fronteriza de Polonia ha denunciado este viernes que dos aviones de combate rusos han sobrevolado "a baja altura" la plataforma petrolífera Petrobaltic, ubicada en el mar Báltico, pocas horas después de que Estonia haya advertido de la incursión de cazas procedentes de Moscú en su espacio aéreo. "Los servicios de seguridad polacos supervisan constantemente la situación en la infraestructura marítima crítica, incluso más allá de las aguas territoriales polacas", ha dicho en redes sociales la unidad marítima de la Guardia Fronteriza. Varsovia ha informado además de que los dos aviones rusos han violado "la zona de seguridad de la plataforma". "Se ha notificado a las Fuerzas Armadas polacas y a otros servicios", ha agregado, sin dar más detalles al respecto del incidente. Esto se produce después de que tres cazas MIG-31 rusos hayan violado el espacio aéreo de Estonia en un incidente calificado de "inaceptable" a juicio del Gobierno estonio y que ha obligado a desplegar varios aviones italianos integrados en la misión de la OTAN de vigilancia sobre el mar Báltico.
Kiev califica de "amenaza directa" la violación del espacio aéreo estonio por cazas rusos
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, calificó este viernes de "amenaza directa a la seguridad trasatlántica" la violación durante doce minutos del espacio aéreo de Estonia a cargo de tres cazas rusos MIG-31. "La incursión de hoy de tres aviones de combate rusos en el espacio aéreo estonio es otra escalada de Rusia y una amenaza directa para la seguridad transatlántica", escribió Sibiga en su cuenta de X. "Ucrania apoya a Estonia frente a la imprudente intimidación de Rusia", abundó el jefe de la diplomacia ucraniana, que pidió frente a la Rusia del presidente Vladímir Putin "presión política y económica aplastante". "Mientras no reciba una respuesta realmente contundente, Moscú solo se volverá más arrogante y agresiva. Es hora de poner fin a la sensación de impunidad de Putin", argumentó Sibiga, que dijo coincidir con su homólogo estonio Margus Tsahkna, que pidió ante Rusia un "rápido incremento de la presión política y económica".
Europa teme que Rusia traspase nuevas líneas rojas con su armamento
La presidenta del ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen, afirmó en X que "Europa apoya a Estonia" frente a la última violación del espacio aéreo del bloque por parte de cazas rusos. La jefa de la diplomacia del bloque, la política estonia Kaja Kallas, destacó que esta es la tercera violación del espacio aéreo del bloque en menos de dos semanas. La exprimera ministra estonia calificó esta acción como una "provocación extremadamente peligrosa". El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, denunció que calificó como "otra escalada rusa" y "una amenaza directa para la seguridad transatlántica".
Al menos un muerto y tres heridos por un ataque israelí contra un vehículo en el sur de Líbano
El Ministerio de Sanidad de Líbano ha informado este viernes de que al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas por un ataque perpetrado por las fuerzas de Israel contra un vehículo que se encontraba a las afueras de un hospital en la localidad de Tebnine, en el sur de Líbano. El vehículo, que se incendió, ha sufrido el impacto de un dron de procedencia israelí, según han explicado fuentes cercanas al asunto al diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. Estas mismas fuentes han confirmado que el ataque ha tenido lugar en las inmediaciones de un hospital público situado en el distrito de Bint Jbeil. La víctima mortal sería el conductor del vehículo, y el ataque ha tenido lugar poco antes de que el secretario general del partido-milicia chií Hizbulá, Naim Kasem, haya dado un discurso. Además, se ha registrado un segundo ataque contra el municipio de Ansar, en Nabatiye. Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hizbulá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.
Von der Leyen promete "responder a cada provocación" rusa y aumentar las sanciones a Moscú
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió este viernes que la Unión Europea (UE responderá "con determinación" a "cada provocación" de Rusia después de que cazas de este país hayan violado hoy el espacio aéreo de Estonia y urgió a los gobiernos europeos a aprobar la última ola de sanciones a Moscú para incrementar la presión sobre el Kremlin. "Europa está con Estonia ante la última violación de nuestro espacio aéreo por parte de Rusia. Responderemos a cada provocación con determinación a la vez que invertimos en un flanco este más fuerte. A medida que crezcan las amenazas, también lo hará nuestra presión", escribió Von der Leyen en redes sociales. En un mensaje similar en redes sociales, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, apuntó que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE abordarán "la respuesta colectiva a las acciones de Rusia" en la cumbre informal que celebrarán el próximo 1 de octubre en Copenhague.
Los aviones rusos iban con los trasponedores apagados
Las aeronaves no tenían planes de vuelo y sus transpondedores estaban apagados, de acuerdo con esta fuente, que añadió que, en el momento de la violación del espacio aéreo estonio, los aviones tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo de Estonia. Por ello, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea estonia de Ämari como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, "respondieron al incidente", indicó el Ministerio de Defensa. Esta fue la cuarta violación del espacio aéreo estonio por parte de una aeronave de la Federación Rusa en lo que va de año, añadió. Este incidente ocurre 10 días después de que casi una veintena de drones rusos violaran el espacio aéreo polaco, lo que obligó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado.
