El republicano Ted Cruz advierte que podrían "lamentar" haber censurado el show de Kimmel

El senador considera "increíblemente peligroso que el Gobierno se ponga en la posición de decir: 'Vamos a decidir qué discurso nos gusta y cuál no'"

Redacción

Washington
El senador republicano Ted Cruz se ha convertido en el aliado más cercano del presidente Donald Trump en criticar al Gobierno por la decisión de censurar el programa del comediante Jimmy Kimmel de la cadena ABC, tras sus comentarios sobre la reacción del mandatario al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. "Parece agradable amenazar a Jimmy Kimmel ahora (...) pero cuando se unan para silenciar a todos los conservadores de Estados Unidos, lo lamentaremos", ha dicho Cruz en la emisión de su pódcast Verdict with Ted Cruz.

El senador ha agregado que es "increíblemente peligroso que el Gobierno se ponga en la posición de decir: 'Vamos a decidir qué discurso nos gusta y cuál no, y vamos a amenazar con sacarlos del aire si no nos gusta lo que están diciendo'".

El programa censurado, uno de los más populares de la televisión nocturna del país, fue suspendido indefinidamente esta semana por ABC, propiedad de Disney, tras la reacción de la derecha a los comentarios que Kimmel hizo sobre la respuesta de los conservadores a la muerte de Kirk en un campus universitario de Utah. Horas antes de la suspensión, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de ABC que transmitían el programa.

Mejor una demanda

Cruz, pese a su cercanía con Trump, se opuso tajantemente, comparando las acciones de Carr con la actitud de "un mafioso" que entra a un bar y amenaza al dueño con destruir el lugar. El senador opinó que Kimmel "mintió" en sus comentarios sobre la familia Kirk o sobre Trump, pero señaló que la vía correcta era presentar una demanda por difamación.

Otros actores conservadores, incluidos medios como Wall Street Journal y Free Press, publicaron editoriales en desacuerdo con la suspensión del show.

Trump fue consultado sobre la postura de Cruz y respondió desde la Oficina Oval: "Cuando el 97% de las noticias sobre una persona son negativas, ya no se trata de libertad de expresión", defendiendo además el actuar de Carr, a quien calificó como un "gran patriota".

