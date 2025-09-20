Macron ordena endurecer la lucha contra el antisemitismo en vísperas del reconocimiento de Palestina en la asamblea de la ONU

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este sábado que ha ordenado al Gobierno endurecer las medidas para luchar contra los actos antisemitas, en vísperas de que reconozca el estado palestino este lunes en la asamblea de Naciones Unidas. "He pedido al ministro de Justicia que instruya procesos para mejorar todavía más la respuesta de la justicia frente al antisemitismo y sus nuevas formas", señaló Macron en un mensaje en la red social X.

Según afirma Macron, el objetivo será "vigilancia absoluta y respuesta inmediata para localizar y castigar muy duramente a los autores de actos antisemitas". "Frente al odio, el Estado tendrá siempre la última palabra. La nación se mantendrá movilizada", indicó el presidente francés.

Macron ha recibido críticas por su intención de reconocer al estado palestino, un movimiento que tiene previsto hacer este lunes junto a otros países, como Reino Unido. Tras haberse entrevistado este viernes con su homólogo palestino, Madmud Abás, lo hizo este sábado con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, con quien co-presidirá una conferencia en Nueva York, en el margen de la Asamblea General de la ONU, para promover la solución de dos estados al conflicto de Oriente Medio, a la que ya se han adherido 142 países.

Ese encuentro "debe permitir superar una nueva etapa en la movilización de la comunidad internacional" por una solución que propugna "dos pueblos, dos estados, paz y seguridad para todos", dijo.

Divergencia de opiniones

Macron señaló que entiende la "angustia, la soledad y el miedo" que puede tener la comunidad judía de Francia, que le ha mostrado "su exigencia de justicia y de protección".

Este mismo sábado el diario Le Figaro publica una tribuna firmada por intelectuales, actores y personajes populares del país, la mayor parte de origen judío, pidiendo a Macron que no reconozca el Estado palestino sin condiciones previas, como la liberación de los rehenes que mantiene Hamás desde el atentado del 7 de octubre de 2023 o la disolución de ese grupo terrorista.

Aseguran que el reconocimiento de Palestina "será reivindicada como una victoria simbólica de Hamás, que agravará el peligro que se cierne sobre los palestinos".