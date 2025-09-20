DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Aminstía Internacional insta al Gobierno a abstenerse de impedir expresiones de apoyo a Palestina en colegios

Amnistía Internacional (AI) ha instado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a abstenerse de realizar cualquier acción que impida o dificulte las expresiones pacíficas de apoyo a Palestina en centros educativos y le ha pedido que garantice la autonomía de estos espacios.

La organización ha solicitado a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y a la Comunidad de Madrid que aclaren si han emitido alguna instrucción formal o informal para prohibir las banderas palestinas en centros educativos.

Estas directrices podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la educación, además de contradecir el marco normativo vigente en materia educativa y la propia Constitución Española, subraya Amnistía Internacional.

"Impedir expresiones pacíficas en centros educativos es censura", destaca la organización antes de indicar que "no existe base legal para prohibir exhibir una bandera palestina o realizar actividades educativas para mostrar solidaridad con la población civil de Gaza".