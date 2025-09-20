Batalla legal
Gobierno Trump pide al Supremo que le permita revocar el estatus de protección a más de 300.000 venezolanos
El ejecutivo republicano lanza esta nueva ofensiva legal para acelerar la deportación de migrantes hasta ahora protegidos por su situación de vulnerabilidad
Trump abre frentes simultáneos de disputa en Sudamérica: Venezuela, Colombia y Brasil
El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha solicitado al Tribunal Supremo que emita una orden de emergencia para poder retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés; una modalidad de asilo para personas que han sufrido desastres naturales o conflictos armados) a más de 300.000 migrantes venezolanos después de que cortes de menor instancia bloquearan el plan del Ejecutivo.
La demanda por vía urgente presentada el viernes llega después de que un juez federal del Distrito Norte de California y una corte de apelaciones dictaminaran que la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional para poder deportar a estos migrantes era "arbitraria y caprichosa" y debía ser bloqueada.
Es la segunda vez este año que la Administración Trump aboga por la vía de emergencia ante el Supremo para retirar la protección a un grupo de migrantes venezolanos. De hecho logró una victoria la primera vez, en mayo, cuando el máximo tribunal estadounidense permitió que se siguiera retirando el TPS mientras el caso se dirimía en instancias menores.
Eso se produjo hasta que a principio de septiembre Edward Chen, juez del Tribunal de Distrito Norte de California, falló a favor de los inmigrantes afectados por la terminación del amparo y determinó que, una vez más, el plan debía quedar bloqueado, un dictamen que una corte del Noveno Circuito de Apelaciones mantuvo intacto poco después.
Antecedentes judiciales
El pasado mayo, cuando el Supremo falló a favor de que el Gobierno continuara retirando el TPS a los afectados, los magistrados no proporcionaron ningún escrito justificando la decisión, algo habitual en los procedimientos por vía urgente. Es por eso que, ante el uso insistente de las demandas de emergencia ante el Supremo por parte el Gobierno Trump, muchos jueces de tribunales inferiores están haciendo pública su incertidumbre a la hora de abordar los casos cuando el máximo tribunal no está ofreciendo explicaciones sobre sus resoluciones.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero Donald Trump ha buscado insistentemente revocar diversas medidas de protección con migrantes, incluyendo la cancelación del TPS para un total de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos que recibieron dicha protección durante la presidencia de Joe Biden.
- Dos adolescentes deberán pagar 300.000 dólares por orinar en una olla de caldo en un restaurante en Shanghái
- Cazas rusos violan el espacio aéreo de Estonia y obligan a una patrulla aérea de la OTAN a intervenir
- ¿Por qué Feijóo y el PP no dicen ni dirán que Israel comete genocidio en Gaza contra el pueblo palestino?
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- En plena oleada de bombardeos, Ucrania convoca una feria industrial de la defensa a la que acudirán ejecutivos españoles
- ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO
- Más de un millón de personas salen a la calle en Francia contra los recortes y el Gobierno de Macron
- La cancelación del humorista Jimmy Kimmel crispa el debate sobre la deriva autoritaria en EEUU