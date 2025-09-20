Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico aéreo

Reabierta la terminal del aeropuerto de Dublín tras ser evacuada por precaución tras una alerta de seguridad

Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Berlín, Bruselas y Heathrow (Londres)

DIRECTO | Última hora del ciberataque que afecta a varios aeropuertos europeos causando retrasos

Pasajeros con maletas esperan la cola para facturar, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España).

Pasajeros con maletas esperan la cola para facturar, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín vuelve a estar operativa tras haber sido evacuada esta mañana "como medida de seguridad" tras recibirse una alerta. Los pasajeros volverán a entrar en breve y se espera que los vuelos se reanuden en 30 minutos, ha comunicado el aeropuerto irlandés en X. Los pasajeros habían sido dirigidos a varios puntos de reunión designados siguiendo las instrucciones del personal del aeropuerto.

"La seguridad de los pasajeros y del personal es nuestra máxima prioridad. Cualquier persona en el aeropuerto debe seguir al personal hasta los puntos de reunión. Los vuelos podrían verse afectadas temporalmente", explicaban en el comunicado, pidiendo que se consulte con las aerolíneas para obtener actualizaciones de los vuelos, que podrían verse alterados.

De acuerdo con la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ, la terminal fue evacuada tras una "alerta de seguridad" que se produjo alrededor de las 11:30 hora local (10:30 GMT) y de la que no han trascendido más detalles sobre su naturaleza.

Desde esta madrugada, los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Heathrow (Londres) han sufrido retrasos por un ciberataque contra la compañía Collins Aerospace, proveedor de servicios de facturación y embarque. 

Las carreteras que se aproximan al aeropuerto también han sido cortadas por parte de la policía nacional irlandesa. Por otro lado, el aeropuerto ha informado que el ciberataque a la compañía Collins Aerospace, proveedor de servicios de facturación y embarque que ha afectado a varios aeropuertos europeos ha tenido "un impacto menor" en Dublín y Cork.

