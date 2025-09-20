Tráfico aéreo
Reabierta la terminal del aeropuerto de Dublín tras ser evacuada por precaución tras una alerta de seguridad
Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Berlín, Bruselas y Heathrow (Londres)
DIRECTO | Última hora del ciberataque que afecta a varios aeropuertos europeos causando retrasos
La Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín vuelve a estar operativa tras haber sido evacuada esta mañana "como medida de seguridad" tras recibirse una alerta. Los pasajeros volverán a entrar en breve y se espera que los vuelos se reanuden en 30 minutos, ha comunicado el aeropuerto irlandés en X. Los pasajeros habían sido dirigidos a varios puntos de reunión designados siguiendo las instrucciones del personal del aeropuerto.
"La seguridad de los pasajeros y del personal es nuestra máxima prioridad. Cualquier persona en el aeropuerto debe seguir al personal hasta los puntos de reunión. Los vuelos podrían verse afectadas temporalmente", explicaban en el comunicado, pidiendo que se consulte con las aerolíneas para obtener actualizaciones de los vuelos, que podrían verse alterados.
De acuerdo con la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ, la terminal fue evacuada tras una "alerta de seguridad" que se produjo alrededor de las 11:30 hora local (10:30 GMT) y de la que no han trascendido más detalles sobre su naturaleza.
Desde esta madrugada, los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Heathrow (Londres) han sufrido retrasos por un ciberataque contra la compañía Collins Aerospace, proveedor de servicios de facturación y embarque.
Las carreteras que se aproximan al aeropuerto también han sido cortadas por parte de la policía nacional irlandesa. Por otro lado, el aeropuerto ha informado que el ciberataque a la compañía Collins Aerospace, proveedor de servicios de facturación y embarque que ha afectado a varios aeropuertos europeos ha tenido "un impacto menor" en Dublín y Cork.
- Dos adolescentes deberán pagar 300.000 dólares por orinar en una olla de caldo en un restaurante en Shanghái
- Cazas rusos violan el espacio aéreo de Estonia y obligan a una patrulla aérea de la OTAN a intervenir
- ¿Por qué Feijóo y el PP no dicen ni dirán que Israel comete genocidio en Gaza contra el pueblo palestino?
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- En plena oleada de bombardeos, Ucrania convoca una feria industrial de la defensa a la que acudirán ejecutivos españoles
- ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO
- Más de un millón de personas salen a la calle en Francia contra los recortes y el Gobierno de Macron
- La cancelación del humorista Jimmy Kimmel crispa el debate sobre la deriva autoritaria en EEUU