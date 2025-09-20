Crónica desde París: el queso , la pasión más francesa

El queso en Francia es algo más que comida, es casi un símbolo de identidad. Se dice que hay un queso para cada día del año, pero la realidad supera esa creencia; actualmente existen más de 1.200 variedades. No es de extrañar que el propio general Charles de Gaulle bromease sobre ello: “¿Cómo se puede gobernar un país donde existen 246 variedades de queso?”, dijo en su día.

Cada queso francés posee una identidad única y una historia propia. Las cuevas Roquefort dan nombre al queso azul, calificado por Diderot como “el rey de los quesos”. El Comté proviene de los Alpes y es el gran protagonista de las deliciosas 'fondues' que reinan en las mesas francesas en invierno. El Camembert nació en el siglo XVIII en Normandía, concretamente en el pueblo que lleva su nombre, y fue creado por una mujer, Marie Harel.

Napoléon Bonaparte también tiene su historia con este pequeño manjar. Durante el congreso de Viena, los diplomáticos europeos organizaron un concurso de quesos para superar la derrota de aquel momento. El ganador fue el queso Brie de Meaux, y desde entonces, Napoléon lo defendió como “el rey de los quesos, símbolo de Francia”. La mayoría de estas variedades cuentan con el sello de Denominación de Origen Protegida (AOP), que garantiza que se elaboren siguiendo la tradición de su región. No obstante, con los años, se han ido incorporando nuevos ingredientes a la receta, como la trufa o las flores.

Con plato propio

A lo largo de los siglos, este pequeño manjar no ha perdido su poder en la mesa. Tal es su importancia que cuenta con su propio plato para servirlo; le 'plateau de fromages', y a diferencia de otros países, en Francia el queso no es un entrante ni una tapa, sino que se come después del plato principal y antes del postre.

Un plato de quesos franceses / EP

Para un francés, un día sin queso es casi como un día sin sol. Por eso que, cada barrio cuenta con su 'fromagerie' de confianza. De hecho, cada año, se publican rankings de las mejores queserías en los medios locales, generando un gran debate entre los ciudadanos. “Ah no, puedo comprar lo que quieras en el supermercado pero el pan y el queso es sagrado. Mínimo dos veces al mes vengo por aquí para comprar un surtido de quesos”, explica Florient mientras hace su tradicional compra en la Fromagerie Chambi, situada en el distrito 17.

Las mejores queserías de París

Variedades pequeñas de granja, respeto por la tradición y un 'affineur' -maestro quesero- que los sirve en bandeja. Estas son algunas de las cualidades con las que deben contar las queserías para situarse en el ranking de las mejores de la capital francesa.

Una de las más emblemáticas es Barthélémy. En un pequeño local del distrito 7, en la calle Grenelle, se esconde esta una histórica quesería de barrio que conserva su sabor tradicional. Sus dueños, con una experiencia de más de 40 años, refinan sus quesos y atienden con una gran precisión, impregnando a cualquiera su pasión por el producto. “Por supuesto es todo con leche cruda. ¡Estamos en Francia!”, afirma la dueña, Nicole, con ironía.

Otras opciones también reconocidas y valoradas por la opinión pública se encuentran en el distrito 9, como The milk craftsman. Una versión más moderna de lo que se conoce como quesería, donde no solo se encuentra una inacabable catálogo de quesos, sino que también se comprar la tradicional baguette o un buen vino para acompañar.

Muy cerca de allí, para quienes prefieren disfrutar de una buena planche de quesos variados está 'Monbleu Faubourg Montmartre, donde el cliente elige el surtido y lo degusta en la propia quesería reconvertida en restaurante.

Si por el contrario, se prefiere vivir la experiencia de mercado, la mejor opción es visitar el mercado de Saint Martin, en el distrito 10. En su interior está la la parada Fromagerie et cave, donde poder comprar los quesos más típicos del país hasta sabores nuevos que se alejan de los ya conocidos, todo en un ambiente de barrio, acompañado de una copa de vino.

El debate, ¿con vino tinto o blanco?

YMientras España se discute sobre si la tortilla de patata es mejor con cebolla o no, en Francia existe otro debate; el queso, ¿con vino rojot tinto o blanco?

Aunque para muchos puede parecer obvio, dependiendo de la región, esta pregunta puede generar ciertas discrepancias. Algunos expertos apuntan a que algunas variedades maridan mejor con vino blanco e incluso sidra, y en regiones como Normandía y Bretaña lo corroboran.