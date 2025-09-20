Última hora del ciberataque que afecta a varios aeropuertos europeos causando retrasos

Un ciberataque contra un proveedor de sservicios de facturación y embarque está afectando a varios aeropuertos europeos desde esta madrugada. Los aeropuertos de Bruselas, Heathrow (Londres) y Berlín se están viendo afectados por el ataque, que puede causar retrasos al suponer que las operaciones de 'check-in' y embarque tengan que hacerse de manera manual.

Por el momento, sin interrupciones en otros aeropuertos del continente Por el momento no está claro si el ciberataque ha causado interrupciones o afectaciones en otros aeropuertos del continente, sin que ningún grupo haya reivindicado la autoría de este ataque informático.

Heathrow pide llegar al aeropuerto con horas de antelación Heathrow pide a los pasajeros llegar al aeropuerto con al menos tres horas de antelación para vuelos de larga distancia, o dos horas para vuelos domésticos en el Reino Unido, con el objetivo de "minimizar las interrupciones".

El proveedor que ha recibido el ciberataque opera en varios aeropuertos en Europa y el resto del mundo Collins Aerospace, el proveedor que está sufriendo un ciberataque, opera en aeropuertos en Francia, Alemania, Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, Italia y Polonia. Y está presente también en Estados Unidos, Australia, Canadá, México, Brasil, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, entre otros países. Por el momento, los aeropuertos que han comunicado estar sufriendo la incidencia son los de Bruselas, Heathrow (Londres) y Berlín.

El ciberataque no afecta a El Prat ni a ningún aeropuerto español El ciberataque que afecta a varios aeropuertos europeos no está afectando al aeropuerto del Prat ni a ningún otro aeropuerto español, según ha comunicado AENA a este diario.

"El proveedor, Collins Aerospace, está trabajando para resolver el problema rápidamente" "Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en varios aeropuertos está experimentando un problema técnico que podría causar retrasos a los pasajeros que salen. El proveedor está trabajando para resolver el problema rápidamente. Por favor, consulte el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar al aeropuerto. Hay personal adicional disponible en las áreas de facturación para ayudarle y minimizar las interrupciones", ha comunicado la entidad aeroportuaria de Heathrow.

Consejos de las entidades aeroportuarias Las entidades aeroportuarias afectadas por el ciberataque aconsejan a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.