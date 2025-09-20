Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del ciberataque que afecta a varios aeropuertos europeos causando retrasos

Los aeropuertos de Heathrow (Londres), Bruselas y Berlín, afectados por un ciberataque

Aviones despegando y aterrizando en el aeropuerto de El Prat de Barcelona.

Aviones despegando y aterrizando en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. / Zowy Voeten

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Un ciberataque contra un proveedor de sservicios de facturación y embarque está afectando a varios aeropuertos europeos desde esta madrugada. Los aeropuertos de Bruselas, Heathrow (Londres) y Berlín se están viendo afectados por el ataque, que puede causar retrasos al suponer que las operaciones de 'check-in' y embarque tengan que hacerse de manera manual.

Siga en DIRECTO la última hora del ciberataque.

