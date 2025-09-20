Los aeropuertos de Heathrow (Londres), Bruselas y Berlín, afectados por un ciberataque

Varios aeropuertos europeos se están viendo afectados por un ciberataque contra Collins Aerospace, proveedor de servicios de facturación y embarque. El aeropuerto de Bruselas informó de que sufrió este ataque esta pasada noche. Otros aeropuertos como el de Heathrow (Londres) y Berlín también se están viendo afectados por esta incidencia, que supone que las operaciones de 'check-in' y embarque tengan que hacerse de manera manual.

La compañía asegura que el ataque "tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos". De ese modo, aconseja a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.

El aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, explicó en un mensaje a través de la red social X que la empresa Collins Aerospace, encargada de proporcionar los sistemas de facturación y embarque "para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial" está experimentando "un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen".

"Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar", agregó.

Los aeropuertos piden llegar con antelación

Del mismo modo, Heathrow pidió a los pasajeros llegar al aeropuerto con al menos tres horas de antelación para vuelos de larga distancia, o dos horas para vuelos domésticos en el Reino Unido, con el objetivo de "minimizar las interrupciones".

El mensaje de Heathrow llega después de que el aeropuerto de Bruselas anunciase que se había visto afectado la pasada noche por un "ciberataque" contra su proveedor de servicios de facturación y embarque, que también ha afectado a otros nodos aéreos europeos como el de Berlín.

La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual y el aeropuerto de la capital belga señaló que el ataque había tenido un "gran impacto" en el calendario de vuelos.