El aeropuerto de Bruselas, afectado por un cibertataque

La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual

Pasajeros en el aeropuerto, en una imagen de archivo

Pasajeros en el aeropuerto, en una imagen de archivo / Matías Segarra

EFE

El aeropuerto de Bruselas se ha visto afectado la pasada noche por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque, informó la entidad aeroportuaria de la capital belga.

En un nota Brussels Airport asegura que el ciberataque también afectó a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles.

La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.

La entidad asegura que el ataque "tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos".

De ese modo, aconseja a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.

