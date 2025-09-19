DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Zelenski visita a las tropas en el frente de Donetsk a medida que avanza la contraofensiva en Dobropillia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha visitado este jueves a las tropas en el frente de la provincia de Donetsk, situada en el este del país y parcialmente ocupada por las tropas rusas, a medida que avanza la contraofensiva en la zona de Dobropillia. "Me reúno con nuestros guerreros en Donestk, que están participando en la operación en Dobropillia. He hablado con ellos y les he agradecido todos sus logros. También les he condecorado y he sido informado de los progresos cosechados durante la operación y sobre la situación en la línea de frente en general", ha aseverado. Así, se ha reunido con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski, con el que ha abordado los "próximos pasos a seguir" para hacer frente a las tropas rusas en el marco de la invasión, según un comunicado.