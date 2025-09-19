En Directo
Al minuto
DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Jordi Pintado
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Moscú entrega a Kiev otros mil cadáveres de soldados ucranianos
El Gobierno de Rusia ha entregado este jueves a Ucrania los cuerpos sin vida de otros mil soldados ucranianos por los 24 que habrían recibido las autoridades de Moscú por parte de las de Kiev, como parte de los acuerdos alcanzados en Estambul. Las autoridades ucranianas, no obstante, han matizado que esperarán hasta llevar a cabo el reconocimiento de los restos antes de confirmar que pertenecen a miembros de sus Fuerzas Armadas, tal y como señala Moscú. En las últimas negociaciones que albergó Estambul, se acordó un intercambio de hasta 6.000 cadáveres por cada una de las partes. Ucrania ha estado recibiendo de manera periódica entregas de al menos un millar de cuerpos, a diferencia de Rusia.
Capturan en Rusia a agentes de inteligencia ucraniana, uno de ellos disfrazado de anciana
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) desmanteló este jueves en San Petersburgo una red de agentes de los servicios de la inteligencia ucraniana, uno de los cuales se disfrazó de anciana para colocar una bomba en el automóvil de un empresario ruso. Según informó la entidad en su portal oficial, la red estaba integrada por tres ciudadanos rusos nacidos en 1993, 1994 y 2006, "involucrados en los preparativos de un atentado terrorista contra el director de una empresa del complejo militar industrial por medio de la explosión de su automóvil con un artefacto explosivo de fabricación artesanal. El encargado de colocar la bomba se disfrazó de anciana, bastón incluido, y fue detenido tras dejarla en el automóvil, señaló el FSB.
Zelenski visita a las tropas en el frente de Donetsk a medida que avanza la contraofensiva en Dobropillia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha visitado este jueves a las tropas en el frente de la provincia de Donetsk, situada en el este del país y parcialmente ocupada por las tropas rusas, a medida que avanza la contraofensiva en la zona de Dobropillia. "Me reúno con nuestros guerreros en Donestk, que están participando en la operación en Dobropillia. He hablado con ellos y les he agradecido todos sus logros. También les he condecorado y he sido informado de los progresos cosechados durante la operación y sobre la situación en la línea de frente en general", ha aseverado. Así, se ha reunido con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski, con el que ha abordado los "próximos pasos a seguir" para hacer frente a las tropas rusas en el marco de la invasión, según un comunicado.
Trump advierte que la guerra de Ucrania "no afecta a EEUU"
El presidente de EEUU, Donald Trump, no ha confirmado que tenga previsto anunciar nuevas sanciones o que esté dispuesto a renunciar a la mediación con el presidente ruso, Vladimir Putin, pese a que sí ha sugerido que se trata de un conflicto que "no afecta a Estados Unidos" porque hay "todo un océano de por medio" y que se ha evitado la III Guerra Mundial. Starmer, por su parte, ha señalado que Putin "ha mostrado su verdadera cara en los últimos días", con bombardeos constantes sobre objetivos civiles en Ucrania y también con una incursión de drones "sin precedentes" en un Estado miembro de la OTAN como es Polonia. "No son acciones propias de alguien que quiere la paz", ha denunciado.
Trump prevé el final de la guerra si el precio del petróleo se desploma
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado durante una rueda de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer, que la guerra de Ucrania acabará si se estrangula la economía rusa. Para ello, Trump ha previsto medidas de presión sobre los mercados con el objetivo de reducir el precio del petróleo y el gas, principal vía de financiación rusa. En opinión de Trump, "si el precio del petróleo cae, Putin no tendrá más opción que poner fin a la guerra". Para ello será necesario que nadie compre petróleo ruso, para lo que EEUU tendrá especial vigilancia.
Rusia no restringirá la entrada a los europeos pese a las sanciones de la UE
Rusia no restringirá la entrada de los ciudadanos europeos en el país, anunció este jueves la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar el posible endurecimiento de los requisitos para la concesión de visados a los rusos que desean viajar a la Unión Europea. "Por nuestra parte, no planeamos cerrar fronteras a los ciudadanos europeos ni restringir su entrada por ningún motivo, ya sea político o de otro tipo", dijo Zajárova en rueda de prensa. Agregó que los contactos entre las personas, sea por turismo o negocios, "deben mantenerse".
En el frente ucraniano combaten más de 700.000 soldados rusos, dice Putin
En el frente ucraniano combaten más de 700.000 soldados rusos, afirmó hoy el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios de los partidos políticos que integran la Duma rusa (Cámara de diputados). "En la línea de enfrentamientos hay más de 700.000 efectivos", indicó. Recalcó su alta valoración de los militares rusos "que combaten en el frente, se arriesgan, entregan sus vidas" y llamó a apoyar a los soldados que regresan de la línea del frente y a los familiares de quienes todavía combaten.
Reino Unido y EEUU trabajan en un plan para reforzar las defensas de Ucrania
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado este jueves que el Reino Unido y Estados Unidos están trabajando en un plan integral para la paz en Gaza y Ucrania. En concreto, Starmer ha asegurado que están trabajando juntos para ayudar a Ucrania, reforzar sus defensas y aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin.
Moscú insiste en que "verdadera garantía" de seguridad para Ucrania es que tenga un estatus neutral
Moscú insistió este jueves en que la "verdadera garantía" de seguridad para Ucrania es su estatus neutral y no nuclear. "Permítanme recordarles que la verdadera garantía de seguridad para Ucrania es su retorno a los documentos fundamentales que dieron lugar a su independencia, soberanía y condición de Estado", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa. Zajárova agregó que estos documentos "consagran el estatus no nuclear, neutral y no alineado" de Ucrania. "Estas son sus garantías de seguridad", insistió. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llamó la semana pasada a finalizar cuanto antes el trabajo sobre las garantías de seguridad para Kiev.
Muere un civil ruso en la región de Bélgorod tras ataque de dron ucraniano
Un civil ruso murió hoy en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, tras el ataque de un dron ucraniano contra el vehículo en el que viajaba, según el gobernador local, Viacheslav Gladkov, que informó de más heridos a consecuencia de ataques ucranianos. "Un dron del Ejército ucraniano atacó un automóvil en la ciudad de Shebékino. Ocurrió lo más terrible, murió un civil. El hombre falleció en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas. Mis sinceras condolencias a sus familiares y allegados", escribió en su cuenta de Telegram. Según Gladkov, el hermano de la víctima, que le acompañaba en el automóvil al momento del impacto, recibió varias heridas y fue ingresado en el hospital local.
- Dos adolescentes deberán pagar 300.000 dólares por orinar en una olla de caldo en un restaurante en Shanghái
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- ¿Por qué Feijóo y el PP no dicen ni dirán que Israel comete genocidio en Gaza contra el pueblo palestino?
- Netanyahu reconoce que Israel se está quedando aislado globalmente
- España y otros 15 países advierten a Israel contra un ataque a la Flotilla de Gaza: 'Habrá rendición de cuentas
- La UE quiere cambiar su relación con China y evitar el modelo Chery de Barcelona
- En plena oleada de bombardeos, Ucrania convoca una feria industrial de la defensa a la que acudirán ejecutivos españoles
- Israel arranca la ofensiva terrestre para tomar el control total de Ciudad de Gaza: 'Si cae, caerá Hamás