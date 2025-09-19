MODERNIZACIÓN DEL EJÉRCITO
Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicida y apuesta por la implementación de la IA
Corea del Norte ya había probado vehículos aéreos no tripulados del estilo en agosto y noviembre de 2024 y a finales de marzo de este año
EFE
El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha supervisado pruebas de drones estratégicos y tácticos, y ha llamado implementar la inteligencia artificial (IA) en la modernización del Ejército, en otra muestra del desarrollo armamentístico de Pionyang en paralelo a los ejercicios conjuntos entre Seúl y Washington.
Kim acudió el jueves al Complejo de Tecnología Aeronáutica No Tripulada, en una ubicación no desvelada, según informó este viernes el medio estatal KCNA, donde presenció el desempeño de vehículos de vigilancia no tripulados y de drones de ataque de la serie Kumsong, cuya existencia se menciona por primera vez en medios oficiales.
El líder norcoreano dijo durante la visita que en la guerra moderna, donde los equipos no tripulados amplían cada vez más su alcance y se han convertido en un activo militar clave, resulta una tarea prioritaria para la modernización de las fuerzas armadas norcoreanas desarrollar la tecnología central de estos sistemas, así como la aplicación de IA y el avance de la capacidad operativa.
Las fotos publicadas hoy por la KCNA muestran aparentes drones suicidas impactando objetivos en un simulacro.
Corea del Norte ya había probado vehículos aéreos no tripulados del estilo en agosto y noviembre de 2024 y a finales de marzo de este año. En la prueba previa dijo que ya contenían tecnología de IA.
El anuncio coincide con el cierre hoy del ejercicio conjunto Iron Mace entre Corea del Sur y Estados Unidos, centrado en coordinar armas convencionales surcoreanas con las capacidades nucleares estadounidenses.
- Dos adolescentes deberán pagar 300.000 dólares por orinar en una olla de caldo en un restaurante en Shanghái
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- ¿Por qué Feijóo y el PP no dicen ni dirán que Israel comete genocidio en Gaza contra el pueblo palestino?
- Netanyahu reconoce que Israel se está quedando aislado globalmente
- España y otros 15 países advierten a Israel contra un ataque a la Flotilla de Gaza: 'Habrá rendición de cuentas
- La UE quiere cambiar su relación con China y evitar el modelo Chery de Barcelona
- En plena oleada de bombardeos, Ucrania convoca una feria industrial de la defensa a la que acudirán ejecutivos españoles
- Israel arranca la ofensiva terrestre para tomar el control total de Ciudad de Gaza: 'Si cae, caerá Hamás