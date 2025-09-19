DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Un dron impacta en el sur de Israel y el Ejército intercepta otros dos artefactos

Un dron impactó este jueves cerca de la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, mientras que el Ejército logró interceptar otros dos artefactos, un dron y un misil, este último procedente de Yemen. En un comunicado castrense, Israel informó de que un dron "lanzado desde el este" cayó en el área de Eliat y que los equipos de búsqueda y rescate se encontraban en la zona donde se notificó el impacto, sin que se reportaran víctimas. Además, el Ejército interceptó otros dos artefactos: un misil que fue lanzado desde Yemen y otro dron procedente del este, del que no ofrecieron más datos. Sobre el ataque yemení frustrado, el comunicado detalla que un misil lanzado desde Yemen fue interceptado por la Fuerza Aérea israelí, un ataque que hizo sonar las sirenas "en varias zonas del país". Los hutíes, aliados de Irán, comenzaron a disparar proyectiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023. Pese al alto el fuego alcanzado en mayo entre ellos y Estados Unidos, principal aliado de Israel, los lanzamientos han continuado, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.