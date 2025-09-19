DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

En Directo
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
EE.UU. afirma que informe sobre genocidio en Gaza contiene mentiras y carece de credibilidad
Estados Unidos afirmó este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el informe de una comisión de este organismo sobre genocidio en Gaza incluye "mentiras" y no tiene credibilidad. "Consideramos que se trata de un informe difamatorio que carece de credibilidad. Presenta mentiras y distorsiones en beneficio de Hamás", aseguró la representante estadounidense, Morgan Ortagus, tras vetar una resolución del Consejo que pedía un alto el fuego en la Franja. Ortagus insistió en que los comisionados que redactaron este informe tienen "antecedentes de parcialidad", lo que según ella "viola las propias normas" de las Naciones Unidas.
Pedro Sánchez: "El terrorismo no se vence con un ataque indiscriminado sobre civiles"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha emprendido una "estrategia profundamente equivocada" y ha esgrimido que, por la experiencia que tiene España, al terrorismo no se le vence con un "ataque indiscriminado" a la población civil como el que se está produciendo en Gaza. En la rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, Sánchez ha reiterado su condena del atentado de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la exigencia de la liberación de todos los rehenes en manos aún del grupo terrorista, además de recalcar que "el pueblo de España es un pueblo amigo del pueblo de Israel".
EEUU vuelve a vetar una resolución del Consejo de Seguridad que pide alto el fuego en Gaza
Estados Unidos volvió a vetar este jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada inmediata de ayuda humanitaria en la Franja. El texto, presentado por los diez miembros no permanentes del Consejo (Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, Corea del Sur, Sierra Leona y Somalia), recibió el apoyo de todos los miembros permanentes (Rusia, China, Francia y Reino Unido) a excepción de Estados Unidos, lo que impidió su aprobación. "Nuestra oposición a esta resolución no será ninguna sorpresa. No condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse, y legitima erróneamente las falsas narrativas que le benefician (a Hamás) y que lamentablemente han encontrado eco en este consejo", apuntó la representante estadounidense, Morgan Ortagus, antes de la votación.
Unas 6.500 personas se manifiestan en Barcelona en apoyo a Palestina y a la Flotilla a Gaza
Unas 6.500 personas, según la Guàrdia Urbana, se han manifestado este jueves en el centro de Barcelona para mostrar su apoyo a Palestina y a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza, sumándose a la convocatoria de la Jornada Mundial de Acción impulsada por la Red de ONGs Palestinas (PNGO). Bajo el lema 'Aturem el genocidi' ('Paremos el genocidio'), y con cánticos como 'Palestina libre', 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel' o 'Boicot, sanciones, desinversiones', se han concentrado en plaza de Catalunya. Los organizadores han rechazado la "impunidad" de Israel en sus ataques a la población palestina en Gaza, y han señalado la complicidad de los gobiernos occidentales que, aseguran, mantienen sus relaciones políticas, diplomáticas y comerciales. Los manifestantes han portado pancartas y banderas palestinas, han clamado en favor del boicot a Israel y se han dirigido por Passeig de Gràcia hasta la Oficina del Parlamento Europeo y la Sede de la Comisión Europea en Barcelona.
Tanques y aviones israelíes bombardean Ciudad de Gaza y el éxodo de palestinos continúa
Tanques y aviones de combate israelíes siguieron bombardeando este jueves Ciudad de Gaza, obligando a sus habitantes a huir en masa hacia el sur del territorio palestino sumido en casi dos años de guerra. Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de "eliminar" al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó esta contienda. El conflicto entre Israel y Hamás ha provocado una catástrofe humanitaria y devastado el estrecho territorio. Una fila ininterrumpida de palestinos que huyen de Ciudad de Gaza avanza hacia el sur a pie o en carretas tiradas por burros, llevando consigo sus pocas pertenencias, según periodistas de AFP.
Los dos muertos en un ataque en el cruce de Allenby eran militares israelíes
El Ejército israelí confirmó que eran militares los dos hombres asesinados este jueves por el conductor de un camión que transportaba ayuda humanitaria para Gaza cerca del cruce fronterizo de Allenby, entre Cisjordania y Jordania. Según indicaron las fuerzas armadas en un comunicado, las víctimas del atentado son Isaac Harosh, un teniente coronel de la reserva de 68 años, y Oran Hershko, un suboficial de 20 años. "Un terrorista llegó en un camión que transportaba ayuda humanitaria desde Jordania y abrió fuego. Las fuerzas de seguridad neutralizaron al terrorista en el lugar", indicaron este jueves las fuerzas armadas israelíes en otro comunicado. El servicio de emergencias israelí Magem David Adom (MDA) confirmó que el atacante fue "neutralizado" en el lugar y explicó que cuando llegaron se encontraron con dos hombres inconscientes con heridas de bala.
Un dron impacta en el sur de Israel y el Ejército intercepta otros dos artefactos
Un dron impactó este jueves cerca de la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, mientras que el Ejército logró interceptar otros dos artefactos, un dron y un misil, este último procedente de Yemen. En un comunicado castrense, Israel informó de que un dron "lanzado desde el este" cayó en el área de Eliat y que los equipos de búsqueda y rescate se encontraban en la zona donde se notificó el impacto, sin que se reportaran víctimas. Además, el Ejército interceptó otros dos artefactos: un misil que fue lanzado desde Yemen y otro dron procedente del este, del que no ofrecieron más datos. Sobre el ataque yemení frustrado, el comunicado detalla que un misil lanzado desde Yemen fue interceptado por la Fuerza Aérea israelí, un ataque que hizo sonar las sirenas "en varias zonas del país". Los hutíes, aliados de Irán, comenzaron a disparar proyectiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023. Pese al alto el fuego alcanzado en mayo entre ellos y Estados Unidos, principal aliado de Israel, los lanzamientos han continuado, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.
Cortadas todas las líneas de internet y telefonía móvil por los ataques de Israel sobre Gaza
Los servicios de Internet y telefonía móvil han sufrido este jueves un apagón generalizado en toda la Franja de Gaza a medida que continúan los ataques del Ejército israelí contra el enclave palestino, donde han muerto ya más de 65.150 personas desde el inicio de la ofensiva. El corte del suministro se ha producido a medida que los carros de combate israelíes avanzan en la zona, un día después de que las autoridades palestinas informaran de cortes en la ciudad de Gaza, por lo que se prevé que las operaciones puestas en marcha para "tomar" la localidad se extiendan a toda la Franja. "Estamos gritando en el vacío", ha lamentado un residente, que trata de lograr conexión telefónica, según informaciones recogidas por el Centro de Información de Palestina, que alerta de que son muchos los que se han quedado sin información sobre lo que pasa a tan solo unos metros de distancia.
La Liga Árabe agradece a Felipe VI la "valiente postura" de España respecto a Palestina
El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, agradeció este jueves al rey Felipe VI de España la "firme y valiente postura" de su país respecto a Palestina y su apoyo a la solución de los dos Estados, que contempla la creación de un Estado palestino independiente. El monarca español se reunió con Abulgueit en la sede de la Liga Árabe en El Cairo, en el marco de la visita oficial de los reyes de España a Egipto, de acuerdo con un comunicado de este organismo panárabe integrado por 22 países. "La reunión se centró principalmente en la situación en la Franja de Gaza, las firmes y valientes posturas de principios de España sobre la cuestión palestina y la necesidad de implementar la solución de dos Estados y detener de inmediato la guerra de exterminio que libra la ocupación (israelí) contra Gaza", según la fuente. Asimismo, el líder de la Liga Árabe elogió "los continuos esfuerzos" de España "para detener la agresión contra Gaza", así como "la prestación de ayuda humanitaria urgente a la población civil palestina mediante el aumento de su contribución a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA)".
Israel dice haber iniciado bombardeos contra objetivos de Hizbulá en el sur de Líbano
El Ejército israelí dijo este jueves que "ha comenzado a realizar ataques contra objetivos militares de Hizbulá" en el sur del Líbano poco después de pedir la evacuación de tres aldeas de esta zona. Sin embargo, el Ejército no ha dado más detalles por el momento sobre esos bombardeos. "Enviamos una advertencia urgente a los residentes de los edificios marcados en rojo en los mapas adjuntos y los edificios adyacentes en las siguientes aldeas: Mais al Jabal, Kfar Tibnit y Dibbin", dijo previamente el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee en su cuenta de X.
