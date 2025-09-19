Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Palestinos abandonan el norte de Gaza ante la ofensiva terrestre de Israel

Palestinos abandonan el norte de Gaza ante la ofensiva terrestre de Israel / ABDEL KAREEM HANA / AP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

  1. Dos adolescentes deberán pagar 300.000 dólares por orinar en una olla de caldo en un restaurante en Shanghái
  2. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  3. ¿Por qué Feijóo y el PP no dicen ni dirán que Israel comete genocidio en Gaza contra el pueblo palestino?
  4. Netanyahu reconoce que Israel se está quedando aislado globalmente
  5. España y otros 15 países advierten a Israel contra un ataque a la Flotilla de Gaza: 'Habrá rendición de cuentas
  6. La UE quiere cambiar su relación con China y evitar el modelo Chery de Barcelona
  7. En plena oleada de bombardeos, Ucrania convoca una feria industrial de la defensa a la que acudirán ejecutivos españoles
  8. Israel arranca la ofensiva terrestre para tomar el control total de Ciudad de Gaza: 'Si cae, caerá Hamás

Daniel Innerarity: “En un mundo gobernado por la IA, el ‘Me Too’ no sería posible”

El Gobierno aboga por una respuesta coordinada con Latinoamérica para afrontar el fenómeno de la desinformación en español

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Milei en su peor momento político y cada vez más necesitado de Trump para sostener su Gobierno

DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

El Parlamento venezolano avanza en la aprobación de un ambicioso tratado de cooperación con Rusia

La viuda de Charlie Kirk asume la dirección de Turning Point USA, la empresa de su marido

Registrado un terremoto de magnitud 7,2 frente a la península rusa de Kamchatka

