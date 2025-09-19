Reunión anual
Los "Casals Catalans" de todo el mundo se reúnen en Roma
Durante la reunión, también se hablará de la enseñanza del catalán y relevo generacional
Los responsables de las delegaciones catalanas de todo el mundo se reúnen, a partir de este viernes hasta el domingo, durante tres días en Roma en ocasión de su encuentro anual.
Según han explicado los responsables, "el objetivo principal es crear un espacio de diálogo donde los representantes de los diferentes 'casals' puedan intercambiar experiencias, identificar oportunidades de cooperación y diseñar estrategias conjuntas para fortalecer la presencia del catalán y la cultura catalana en toda Europa".
En el encuentro también participará la Federación Internacional de Entidades Catalanas (FIEC), en particular para revisar de los puntos pendientes de la edición de Lisboa y presentar programa Catalunya Incoming, sobre la movilidad laboral en Europa.
Durante la reunión, también se hablará de la enseñanza del catalán, especialmente a niños a través de espacios lúdicos como los 'esplais' y las escuelitas, compartiendo las experiencias de las comunidades catalanas de Tolosa, Basilea o Zúrich. Otro tema será el relevo generacional en las juntas de los 'casals'.
El organizador de la reunión es la Asociación Catalanes en Roma, que cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, Adifolk y Òmnium Cultural.
