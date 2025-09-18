La viuda de Charlie Kirk asume la dirección de Turning Point USA, la empresa de su marido

La viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, fue nombrada este jueves como la nueva directora y presidenta de la junta directiva de Turning Point USA, la empresa que su marido fundó y creó para difundir valores conservadores entre la juventud universitaria estadounidense.

"La Junta Directiva de Turning Point eligió por unanimidad a Erika Kirk como nueva directora ejecutiva y presidenta de la Junta. En conversaciones previas, Charlie expresó a varios ejecutivos que esto era lo que deseaba en caso de su fallecimiento", indicó la empresa en un escrito difundido en X.

El texto honró la memoria de Charlie Kirk, quien "trabajó incansablemente para asegurar que Turning Point USA se construyera para superar incluso las pruebas más difíciles", agregó.

"Como siempre decía Charlie: 'Tenemos un país que salvar'. No nos rendiremos ni nos doblegaremos ante el mal. Seguiremos adelante. El intento de destruir la obra de Charlie será nuestra oportunidad de hacerla más poderosa y perdurable que nunca", sentenció el comunicado.

Charlie Kirk fundó Turning Piont USA en 2012, convirtiéndose en una de las organizaciones conservadoras más influyentes de Estados Unidos, e impulsó movimientos entre la juventud del país en favor del presidente Donald Trump y del movimiento MAGA (Make America Great Again).

El activista ultraconservador recibió el pasado 10 de septiembre un disparo en el cuello que le causó su muerte, mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas en la Universidad Utah Valley, en el estado de Utah, en el oeste de EE.UU..

El presidente estadounidense ha declarado su intención de asistir al funeral de Kirk, que se realizará en Arizona, su lugar de residencia, y que está previsto para el próximo domingo.