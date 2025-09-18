Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita de Trump

Starmer afirma que Reino Unido y EEUU han renovado la relación especial para una nueva era

El presidente de EEUU asegura que una de sus pocas diferencias con el primer ministro británico es el reconocimiento de Palestina

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer. / Evan Vucci / AP

EFE

Londres
El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este jueves que el Reino Unido y Estados Unidos han "renovado la relación especial para una nueva era", ya que además de socios en defensa y económicos lo son ahora en tecnología.

Starmer intervino al inicio de una rueda de prensa en su residencia campestre de Chequers (sureste de Inglaterra) junto al presidente estadounidense, Donald Trump, que hoy concluye una visita de Estado de dos días al Reino Unido.

El presidente de EEUU consideró, por su parte, que una de "las pocas diferencias" que mantiene con el primer ministro británico es la apuesta de este último por un eventual reconocimiento de Palestina.

Trump, que fue agasajado el miércoles por el rey Carlos III, firmó este jueves en Chequers un acuerdo de tecnología con el Gobierno británico, mientras que empresas estadounidenses comprometieron inversiones en el Reino Unido por un récord de 150.000 millones de libras (unos 173.000 millones de euros).

Trump, "decepcionado" con Putin: "Está matando a mucha gente"

Starmer afirma que Reino Unido y EEUU han renovado la relación especial para una nueva era

DIRECTO UCRANIA | Rusia no restringirá la entrada a los europeos pese a las sanciones de la UE

DIRECTO GAZA | El fiscal general de España autoriza una investigación por la violación del derecho internacional en Gaza

Los Macron presentarán pruebas científicas para demostrar que Brigitte es mujer

Las polémicas palabras del ministro israelí en las que asegura que se repartirán Gaza con EEUU

Siria e Israel, "muy cerca" de firmar un pacto de seguridad con la mediación de EEUU

Francia vive una nueva jornada de protestas contra los presupuestos y el Gobierno de Macron

