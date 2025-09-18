DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
Jordi Pintado
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Hungría mantendrá las compras de gas y crudo rusos pese a las exigencias de Trump
El Gobierno húngaro aseguró este miércoles que seguirá comprando gas y petróleo rusos, pese a la petición del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que los países europeos cesen esas adquisiciones, al sostener que no existen alternativas y que mantener vínculos económicos con Moscú responde al interés de Europa. "El Gobierno húngaro representa los intereses húngaros. Como las adquisiciones de energía de Rusia no tienen alternativa, Hungría mantendrá las compras actuales", dijo este miércoles a la prensa el ministro magiar de Gobernación, Gergely Gulyás, al ser interrogado sobre el pedido de Trump.
Dimite Dmitri Kózak, jefe de gabinete adjunto de Putin, por oponerse a la guerra de Ucrania
El número dos de la Administración del Kremlin, Dmitri Kózak, ha dimitido del cargo después de que la prensa occidental informara sobre su oposición a la continuación de la guerra en Ucrania, según afirma este miércoles el diario RBC. Dos fuentes oficiales confirmaron al rotativo que Kózak renunció por propia iniciativa y que tenía previsto despedirse hoy, miércoles, de sus subalternos en el equipo presidencial. Es el primer caso de dimisión de un alto funcionario ruso debido a sus críticas a la guerra, actitud perseguida en todos los estamentos de la sociedad desde febrero de 2022. Según informó a mediados de agosto 'The New York Times', Kózak intentó convencer a Putin para que detuviera la campaña militar en Ucrania. Kózak, durante muchos años uno de los más estrechos colaboradores del presidente, incluso habría presentado un plan para el cese de las acciones militares y también propuso reformar el sistema judicial y reforzar el control sobre las fuerzas de seguridad.
Letonia prolonga el cierre del espacio aéreo en la frontera con Bielorrusia y Rusia
Letonia anunció este miércoles que prolongará hasta el próximo 8 de octubre el cierre de su espacio aéreo en la frontera oriental con Bielorrusia y Rusia, pero ya solo durante las horas nocturnas, una medida que implementó la semana pasada tras la incursión de 19 drones rusos en Polonia. El Ministerio letón de Defensa, Andris Sprūds, anunció en un comunicado que la restricción se aplicará entre las 17.00 GMT y las 04.00 GMT a partir de mañana jueves. El ministro explicó que, tras evaluar los riesgos, se tomó la decisión de mantener las restricciones ya solo durante las horas nocturnas, "momento en que existe la mayor amenaza".
Zelenski asegura que serán necesarios otros 50.000 millones de euros para sufragar la guerra en 2026
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que serán necesarios otros 60.000 millones de dólares (poco más de 50.000 millones de euros) para sufragar la guerra en 2026, una cifra que corre a cargo de las propias arcas del Estado, según ha dicho a los medios de comunicación en un acto que ha contado con la presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Zelenski ha cifrado en 120.000 millones de dólares (101.000 millones de euros) el coste anual de la guerra, de los cuales la mitad provienen del presupuesto ucraniano. "Tenemos que encontrar otros 60.000 millones el próximo año", ha dicho. "Espero que terminemos esta guerra, pero en cualquier caso, el plan A es acabarla. El plan B son 120.000 millones. Por lo tanto, este es un gran desafío", ha reiterado un Zelenski, que confía en que en tiempos de paz, o incluso durante un alto el fuego, no sea necesario alcanzar estas cifras.
Zelenski aspira a movilizar 1.265 millones de euros más para comprar armas a EEUU
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aspira a movilizar en octubre de entre sus aliados europeos otros 1.500 millones de dólares, unos 1.265 millones de euros, para comprar misiles de sistemas Patriot y otros tipos de armamento que EE.UU. está dispuesto a enviar a Ucrania si otros países pagan la factura. Esta cantidad de dinero adicional se sumaría a los más de 2.000 millones de dólares, 1.687 millones de euros, que Ucrania ya tiene apalabrados con Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Letonia y Canadá para adquirir material militar estadounidense. "Hemos recibido ya unos 2.000 millones de dólares", dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada en Kiev este miércoles con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
Los drones con IA, claves para la estrategia militar ucraniana
Ucrania continúa demostrando su destreza en la innovación y el despliegue de drones con tecnología de inteligencia artificial (IA) cada vez más sofisticada, manteniendo al mismo tiempo costos accesibles, lo que aumenta significativamente la efectividad de los drones ucranianos, dictamina el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. El medio ucraniano United24 Media informó el 15 de septiembre de que el productor ucraniano de drones Vyriy y la compañía ucraniana de tecnología de defensa The Fourth Law (TFL) están lanzando la producción en masa de los drones Vyriy-10 con vista en primera persona (FPV). United24 Media informó que Vyriy equipó los drones Vyriy-10 con el módulo de guía terminal TFL-1 de TFL, un sistema avanzado de guía de IA que permitirá a los operadores de drones ejecutar ataques más precisos y navegar en entornos con guerra electrónica (EW) generalizada. Los militares ucranianos especializados en videojuegos se han desvelado cruciales para mantener las posiciones en el frente.
Los ataques de Ucrania a las infraestructuras petroleras golpean a la economía rusa
Los últimos ataques de Ucrania contra las instalaciones petrolíferas rusas pueden haber hecho efecto según los expertos. Las medidas de EEUU y Europa dirigidas a dificultar la venta de petróleo ruso en el mundo pueden también tener un efecto directo en la actividad económica rusa y ser un elemento básico para lograr un alto al fueto o incluso la paz. El Estado Mayor ucraniano informó este martes que las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de Ucrania, junto con fuerzas ucranianas no especificadas, llevaron a cabo un ataque con drones contra la refinería de petróleo de Saratov, en el óblast de Saratov, que resultó en varias explosiones y un incendio. La refinería de Saratov tiene una capacidad de producción de 4,8 millones de toneladas y abastece al ejército ruso. Reuters informó que tres fuentes de la industria afirmaron que la petrolera estatal rusa Transneft advirtió a los productores que Transneft podría verse obligada a reducir la producción tras una serie de ataques con drones ucranianos contra puertos de exportación y refinerías cruciales. Fuentes consultadas por Reuters apuntan a que los ataques ucranianos podrían obligar a Rusia, que representa el 9% por ciento de la producción mundial de petróleo, a recortar la producción.
Ucrania insta a Europa a interceptar drones y misiles rusos en el espacio aéreo ucraniano
Ucrania está instando a sus aliados europeos a expandir sus defensas aéreas para interceptar drones y misiles rusos sobre su territorio tras las recientes incursiones en el espacio aéreo de la OTAN, aunque la cautela occidental de cara a una posible confrontación con Rusia hace que este paso sea poco probable. La creación de una defensa conjunta contra los ataques aéreos de Rusia beneficiaría tanto a Ucrania como a sus socios extranjeros, según sostiene Kiev, que ya se ha ofrecido a adiestrar a especialistas polacos para hacer frente a los drones de largo alcance rusos. La respuesta a los masivos ataques rusos contra Ucrania y a sus provocaciones contra la OTAN debe ser la creación de un escudo común europeo y la protección conjunta del cielo ucraniano frente a los ataques rusos, dijo a EFE Lesia Orobets, exdiputada y cofundadora de la ONG 'El Precio de la Libertad'.
Ucrania se pone a disposición de Moldavia para evitar la injerencia rusa en sus elecciones
El Gobierno de Ucrania se ha puesto a disposición de las autoridades moldavas para ayudar a contrarrestar cualquier intento de injerencia rusa en vista de las elecciones que se celebran la próxima semana, en un contexto en el que está en juego en ese país el ingreso en la Unión Europea o el acercamiento a Moscú. "Sabemos que Rusia ha realizado y sigue realizando enormes esfuerzos para desestabilizar a Moldavia", ha apuntado el portavoz ucraniano de Asuntos Exteriores, Heorhi Tiji, en una rueda de prensa en la que ha afirmado que Moscú invierte grandes cantidades de dinero y recursos en este asunto.
Ucrania anuncia la primera contribución de EEUU al fondo común de inversiones
La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, anunció este miércoles la primera contribución de EEUU al fondo común de inversiones creado por ambas partes a iniciativa del presidente Donald Trump para facilitar el acceso de empresas estadounidenses a las riquezas naturales de Ucrania y financiar la reconstrucción del país. "La Corporación Financiera para el Desarrollo de EE.UU. ha hecho una contribución de prueba de 75 millones de dólares", escribió en X la primera ministra, que explicó que Ucrania igualará esa inyección de dinero inicial en virtud de la cláusula del acuerdo que obliga a las partes a contribuir al 50% al fondo. Según Sviridenko, esta primera entrada de dinero al fondo supone el comienzo de su actividad, que estará centrada en un principio en proyectos energéticos, de infraestructura y de minerales críticos y debe traducirse en la puesta en marcha de "tres proyectos a gran escala" antes de que termine 2026. El acuerdo para la creación del fondo de inversiones fue firmado la pasada primavera tras meses de presión de la administración de Trump, que condicionó la continuidad de cualquier ayuda a Ucrania a la firma de un documento que permitiera a EEUU acceder a las tierras raras que posee el país del este de Europa y recuperar el dinero gastado en ayudar a Kiev por la administración del demócrata Joe Biden.
