DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Costa dice que las medidas contra Israel buscan mostrar que la UE "no puede aceptar" la ofensiva contra Gaza

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha dicho este miércoles que el paquete de medidas que propone la Comisión en respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania no persigue castigar al pueblo israelí sino "demostrar que Europa no puede aceptar" las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que van "mucho más allá" del derecho a defenderse de un país. "Ahora les toca a los Estados miembros decidir", ha indicado el socialista portugués, en un mensaje en redes para "celebrar" la propuesta de Bruselas de suspender las ventajas arancelarias de que disfrutaba Israel en el comercio con los países de la UE, congelar fondos programados en el marco de proyectos de vecindad y sancionar a dos ministros radicales y a colonos violentos. Del paquete de medidas, Bruselas sólo tiene plenos poderes para congelar los fondos para financiar proyectos concretos, pero la suspensión de parte de las disposiciones del acuerdo comercial necesita el apoyo de una mayoría cualificada de gobiernos europeos, mientras que la adopción de sanciones requiere la unanimidad de los 27.