En Directo
Al minuto
DIRECTO Guerra de Gaza, hoy
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Fiscalía rechaza que los tribunales españoles sean competentes para investigar a Netanyahu
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dictaminado que los tribunales españoles no son competentes para investigar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad por tener ya una causa abierta en la Corte Penal Internacional (CPI), que hace casi un año emitió orden de detención contra él. Así lo expone la Fiscalía en un informe que le solicitó en julio el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional respecto a una querella contra Netanyahu y varios altos mandos militares por delitos de lesa humanidad en relación al abordaje del barco Madleen, el pasado 8 de junio, cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.
Judíos ortodoxos en Nueva York protestan contra Netanyahu en la ONU y "genocidio en Gaza"
Más de doscientos judíos ortodoxos de Nueva York protestaron este miércoles contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que asistirá la semana que viene a la Asamblea General de Naciones Unidas, y denunciaron el "genocidio en Gaza que está cometiendo". Una marea de hombres vestidos de negro, con los trajes y sombreros tradicionales jasídicos, se manifestaron ante el consulado de Israel en Manhattan y después marcharon hacia la ONU, situada cerca, portando carteles en los que reivindicaban la separación entre el estado de Israel y la religión judía. "Viene a la ONU representando a la religión judía, al pueblo judío en todo el mundo, pero eso es totalmente falso. Todos sus crímenes, el genocidio en Gaza que está cometiendo, no es en nuestro nombre", dijo a EFE el rabino Yitzchok Deutsch, de la organización Naturei Karta (Judíos unidos contra el sionismo).
La ONU cifra en 40.000 los desplazados desde la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave en 48 horas
El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha informado este miércoles de que 40.000 palestinos han huido de la ciudad de Gaza hacia el sur en medio del inicio de la ofensiva contra esta zona ubicada en el norte del enclave palestino. "No sé cómo puedes llamar a eso voluntario cuando te están dando opciones terribles (...) Es difícil imaginar que alguno de estos desplazamientos sean voluntarios en lo que es la definición más básica de la palabra", ha indicado durante una rueda de prensa. Dujarric ha recordado que emitir órdenes de desplazamiento "no exime a las partes en conflicto de su responsabilidad de proteger a los civiles" y ha detallado que están haciendo "todo lo posible" para mantener en la ciudad de Gaza al personal de la ONU. "También tienen que preocuparse por sus propias familias", ha dicho.
El Rey defiende en Egipto la creación de un Estado palestino con Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este
El Rey defiende en Egipto la creación de un Estado palestino viable con Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Felipe VI ha vuelto a criticar, tras reunirse con el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, el “brutal e inaceptable sufrimiento” en la Franja y ha agradecido el “papel mediador” de El Cairo para lograr un alto el fuego. Egipto pidió este miércoles un mayor respaldo internacional para el envío de ayuda humanitaria a Gaza ante "la hambruna y el genocidio", durante un acto celebrado en El Cairo bajo el lema 'Together keeping Gaza alive' ('Juntos mantenemos con vida a Gaza'). Durante el acto se proyectó un documental que repasó la magnitud de la asistencia enviada desde el 8 de octubre de 2023, un día después del estallido de la guerra, cuando la Media Luna Roja egipcia comenzó a canalizar la ayuda desde la ciudad de Al Arish, en el norte de la península del Sinaí y cerca de la frontera entre Egipto y Gaza.
Merz reafirma que la seguridad de Israel es un fundamento innegociable para Alemania
El canciller alemán, Friedrich Merz, reiteró este miércoles que la seguridad de Israel es un fundamento normativo innegociable para Alemania y aseguró que las críticas por la ofensiva en Gaza no deben convertirse en excusa para el antisemitismo ni justifican que Berlín le de la espalda a Tel Aviv. "El compromiso alemán con la existencia y con la seguridad del Estado de Israel es una parte innegociable de los fundamentos normativos de nuestro país", declaró en Berlín, según el texto difundido por la oficina de prensa de la cancillería, durante un acto con ocasión del 75 aniversario de la creación del Consejo Central de los Judíos en Alemania. El canciller lamentó que, desde el ataque del 7 de octubre de 2023 del grupo islamista Hamás contra Israel, el antisemismo en Alemania se ha vuelto "más sonoro, más abierto, más desvergonzado, más violento casi día a día", algo por lo que personalmente se siente "horrorizado" y "avergonzado".
Israel anuncia un nuevo arma láser capaz de destruir drones, cohetes y aeronaves con un coste de cinco dólares
El Ministerio de Defensa de Israel anunció este miércoles la finalización del desarrollo de una potente arma láser que estará operativa a finales de año para reforzar las defensas aéreas multinivel del país. El láser Iron Beam de 100 kilovatios, desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems y Elbit Systems Ltd., es capaz de interceptar con éxito drones, cohetes, morteros y aeronaves, según un comunicado del ministerio. Se integrará en el escudo de defensa antimisiles 'Cúpula de Hierro' en los próximos meses, ofreciendo una capa adicional de protección. El ministerio no reveló la tasa de interceptación del sistema, que presenta numerosas limitaciones técnicas y no puede funcionar con tiempo nublado. Esta tecnología se ha promocionado como una forma más económica de repeler drones y otros proyectiles, con un coste de cada interceptación inferior a cinco dólares. Los sistemas actuales basados en misiles cuestan decenas de miles de dólares por impacto.
Israel asegura que ha atacado 150 objetivos terroristas en Gaza en solo dos días
Desde que lanzaron el martes su ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, las fuerzas israelíes afirmaron haber atacado "más de 150 objetivos terroristas" en la urbe. Según estimaciones de la ONU, alrededor de un millón de personas vivían a finales de agosto en Ciudad de Gaza y sus alrededores. Periodistas de AFP observaron un nuevo éxodo en los últimos días, mientras que el ejército israelí informó el miércoles que "más de 350.000" personas ya habían huido hacia el sur. Ante esta situación, el papa León XIV manifestó este miércoles su solidaridad con los gazatíes, y denunció que "una vez más" se han visto desplazados de manera "forzada". El ejército prosiguió sus bombardeos en otras zonas del territorio palestino. La Defensa Civil, que opera bajo la autoridad de Hamás, informó de al menos 40 muertos, 23 de ellos en Ciudad de Gaza.
Costa dice que las medidas contra Israel buscan mostrar que la UE "no puede aceptar" la ofensiva contra Gaza
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha dicho este miércoles que el paquete de medidas que propone la Comisión en respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania no persigue castigar al pueblo israelí sino "demostrar que Europa no puede aceptar" las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que van "mucho más allá" del derecho a defenderse de un país. "Ahora les toca a los Estados miembros decidir", ha indicado el socialista portugués, en un mensaje en redes para "celebrar" la propuesta de Bruselas de suspender las ventajas arancelarias de que disfrutaba Israel en el comercio con los países de la UE, congelar fondos programados en el marco de proyectos de vecindad y sancionar a dos ministros radicales y a colonos violentos. Del paquete de medidas, Bruselas sólo tiene plenos poderes para congelar los fondos para financiar proyectos concretos, pero la suspensión de parte de las disposiciones del acuerdo comercial necesita el apoyo de una mayoría cualificada de gobiernos europeos, mientras que la adopción de sanciones requiere la unanimidad de los 27.
Emiratos Árabes evacua a 119 heridos y enfermos de la Franja de Gaza para tratarlos
Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este miércoles que evacuó a 119 heridos y enfermos de la Franja de Gaza para que reciban tratamiento en diferentes hospitales del país del golfo Pérsico. El Ministerio de Exteriores emiratí dijo en un comunicado que estos 119 enfermos y heridos fueron evacuados junto a sus familiares a través del paso fronterizo de Kerem Shalom y del aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, y que la operación contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Con esta nueva operación, el número total de pacientes y acompañantes evacuados por Emiratos Árabes Unidos asciende hasta ahora a 2.904 personas, a quienes se les ha proporcionado atención médica desde el inicio de esta crisis humanitaria", según el comunicado.
Smotrich ve en la Franja de Gaza la gran oportunidad inmobiliaria de Israel
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ve en la Franja de Gaza una oportunidad inmobiliaria para el futuro y defiende esa idea siempre que tiene oportunidad. El ministro más radical del Gobierno de Benjamín Netanyahu es el impulsor de los asentamientos ilegales de colonos en Cisjordania, avalador principal del proyecto que pretende enterrar la idea de un Estado palestino y el que promueve a diario endurecer la ofensiva militar en Gaza utilizando sin tapujos el hambre como arma de guerra. Smotrich asegura que Israel está en conversaciones con EEUU para recomponer el enclave costero después de la guerra, algo que considera una oportunidad de inversión inestimable y que aportará nuevos niveles de riqueza a la población israelí. Más información, aquí.
- La UE quiere cambiar su relación con China y evitar el modelo Chery de Barcelona
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- Netanyahu reconoce que Israel se está quedando aislado globalmente
- España y otros 15 países advierten a Israel contra un ataque a la Flotilla de Gaza: 'Habrá rendición de cuentas
- Israel se enfrenta a una crisis de reclutamiento entre sus soldados
- Rumanía intercepta un nuevo dron ruso, mientras Polonia pone en alerta a su aviación ante la proximidad de nuevos artefactos
- ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO
- En plena oleada de bombardeos, Ucrania convoca una feria industrial de la defensa a la que acudirán ejecutivos españoles