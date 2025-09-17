DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliado.
Condenado un empresario alemán a 4,5 años de prisión por violar las sanciones contra Rusia
El Tribunal Regional de Hamburgo ha condenado a un empresario alemán a cuatro años y medio de prisión por violar las sanciones impuestas a Rusia, al suministrar componentes electrónicos por un valor total de más de 850.000 euros a destinatarios en territorio ruso. La sala de lo penal ha hallado culpable al hombre, de 46 años y nacido en Uzbekistán, tras probar que las entregas de bienes incluidos en la lista de sanciones de la Unión Europea, que se realizaron a través de Hong Kong, se realizaron entre noviembre de 2022, nueve meses después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, y febrero de 2024. En total, está acusado de más de 20 cargos por infracciones conjuntas de la ley de comercio exterior, tanto comerciales como relacionadas con bandas.
Guterres dice no ser "optimista" sobre una paz a corto plazo en Ucrania
El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció este martes no ser "optimista" con respecto a una paz a corto plazo en la guerra rusa en Ucrania. "No soy optimista sobre un progreso a corto plazo en el proceso de paz en Ucrania. Necesitamos un alto el fuego inmediato que conduzca a una solución basada en la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General", expresó Guterres en una rueda de prensa en la sede del organismo en Nueva York. Guterres respondió así a una pregunta de la prensa sobre las recientes negociaciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin. El secretario general agregó que las posiciones de ambas partes son ahora "en gran medida incompatibles" y subrayó que Rusia "se ha resistido firmemente a la idea de un alto el fuego y ha afirmado que es necesario un acuerdo global".
Putin cifra en 100.000 los militares rusos implicados en las maniobras con Bielorrusia
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado que unos 100.000 militares rusos participan en las maniobras militares conjuntas con Bielorrusia iniciadas la semana pasada y que, según Moscú y Minsk, tienen un fin puramente defensivo. Así lo ha vuelto a asegurar este martes el propio Putin, que ha identificado como objetivo de los ejercicios "practicar todas las medidas necesarias para proteger la soberanía y la integridad territorial en caso de agresión", informa la agencia TASS.
La Duma rusa da inicio a nueva legislatura que aprobará nuevas leyes restrictivas
La Duma rusa (Cámara de diputados) dio hoy inicio a una nueva legislatura en la que prevé aprobar leyes draconianas que endurecerán los castigos a los llamados agentes extranjeros, limitarán los derechos de los migrantes y restringirán el acceso a internet, entre otras, con pleno apoyo del presidente ruso, Vladímir Putin.
Putin cierra la última fase de las maniobras estratégicas Západ-2025
El presidente ruso, Vladímir Putin, supervisó hoy la última fase de las maniobras estratégicas ruso-bielorrusas Západ-2025, que provocaron la alerta de la OTAN en su flanco oriental. Putin, vestido con uniforme militar, estimó en 100.000 los soldados que participan en los ejercicios en 41 polígonos militares, durante una intervención en la región de Nizhni Nóvgorod transmitida por la televisión pública.
Bielorrusia dice que no tiene nada que ver con drones que invaden espacio aéreo de la UE
El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que su país no tiene nada que ver con los drones que invaden el espacio aéreo de Polonia y Lituania, estados vecinos pertenecientes a la Unión Europea, que en su opinión reaccionan exageradamente ante esos hechos. "Nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que hoy entra volando a Polonia o Lituania", dijo el mandatario, citado por la agencia oficial bielorrusa Belta. Lukashenko añadió que cuando su país se ve en situaciones similares reacciona con tranquilidad a diferencia de los europeos.
Rusia reconoce que están estancadas las negociaciones con EEUU
Las negociaciones de normalización de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están estancadas, por lo que Moscú no ve razones para retirar a EEUU de su lista de países inamistosos, a pesar de que advierte de "determinada voluntad política" de Washington para mejorar los lazos, dijo hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. "Vemos determinada voluntad política por parte de Washington al respecto (de una posible normalización de las relaciones con Moscú), pero estos resultados son insuficientes, incluyendo la parte bilateral", afirmó, citado por la agencia rusa Interfax. Riabkov reconoció que "tras los primeros logros (en las conversaciones ruso-estadounidenses) para eliminar los factores irritantes mutuos, ahora tenemos un nuevo estancamiento, con el que tenemos que lidiar".
"Estamos en el comienzo del camino. Pienso que no solo es anticipado hablar de decisiones de este tipo, sino que no existen premisas para ello", aseveró.
Riabkov aseguró que Rusia "no cierra los ojos" ante esta situación y sostuvo que "esto es una muestra de que de las intenciones a los resultados hay un largo trecho".
Ucrania se prepara para un invierno de ataques rusos contra su sistema energético
A medida que se acerca el invierno, Ucrania se prepara para una intensificación de los ataques rusos contra su infraestructura energética, en medio del riesgo de apagones y escasez de calefacción. El sistema energético de Ucrania ha sido atacado 3.000 veces desde el inicio del año, dijo a EFE Volodímir Omelchenko, experto en energía del centro Razumkov, con sede en Kiev. Aunque aún no alcanzan su punto máximo, los ataques rusos tienen como objetivo la generación y la distribución de electricidad, así como la extracción y distribución de gas, como evidencia el último ataque contra una estación gasística en la región nororiental de Sumi, reivindicado el martes por el Ministerio de Defensa ruso.
Mueren dos personas en un ataque ruso contra Zaporiyia
Al menos dos personas han muerto este martes en un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra una localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en su cuenta en Telegram que "dos personas han muerto y catorce han resultado heridas a causa de los ataques enemigos contra Polohivski y Zaporiyia", sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre estos bombardeos. Por su parte, el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano ha detallado que entre los heridos hay dos niños, antes de señalar que los equipos de emergencias están respondiendo a varios incendios de gran tamaño en tres edificios residenciales, un centro de mantenimiento y un aparcamiento. Zaporiyia es, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.
Rusia bombardea una universidad en la ciudad ucraniana de Járkov
Al menos cuatro personas han resultado heridas por un bombardeo ruso que ha alcanzado este martes un edificio de la Universidad Nacional de Farmacia en Járkov, en el este de Ucrania, según el alcalde local, Igor Terejov. Los vídeos difundidos por las propias autoridades muestran el impacto de lo que parece ser un dron sobre la zona. El alcalde ha confirmado graves daños estructurales en el edificio, considerado "un monumento arquitectónico". El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado este ataque vinculándolo con una ofensiva prácticamente constante de las fuerzas rusas y ha aprovechado para volver a reclamar "sanciones contundentes" contra Moscú, también mediante la imposición de aranceles.
