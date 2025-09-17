DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Rusia reconoce que están estancadas las negociaciones con EEUU

Las negociaciones de normalización de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están estancadas, por lo que Moscú no ve razones para retirar a EEUU de su lista de países inamistosos, a pesar de que advierte de "determinada voluntad política" de Washington para mejorar los lazos, dijo hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. "Vemos determinada voluntad política por parte de Washington al respecto (de una posible normalización de las relaciones con Moscú), pero estos resultados son insuficientes, incluyendo la parte bilateral", afirmó, citado por la agencia rusa Interfax. Riabkov reconoció que "tras los primeros logros (en las conversaciones ruso-estadounidenses) para eliminar los factores irritantes mutuos, ahora tenemos un nuevo estancamiento, con el que tenemos que lidiar".

"Estamos en el comienzo del camino. Pienso que no solo es anticipado hablar de decisiones de este tipo, sino que no existen premisas para ello", aseveró.

Riabkov aseguró que Rusia "no cierra los ojos" ante esta situación y sostuvo que "esto es una muestra de que de las intenciones a los resultados hay un largo trecho".