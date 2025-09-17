Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están discutiendo con EEUU la división de Gaza

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich.

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich. / Ilia Yefimovich/dpa

Jerusalén
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ministro de Finanzas de Israel, el radical y colono Bezalel Smotrich, dijo este miércoles que la "Franja de Gaza se está convirtiendo en una bonanza inmobiliaria" y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división, según recoge la prensa local.

TEMAS

  1. La UE quiere cambiar su relación con China y evitar el modelo Chery de Barcelona
  2. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  3. Netanyahu reconoce que Israel se está quedando aislado globalmente
  4. España y otros 15 países advierten a Israel contra un ataque a la Flotilla de Gaza: 'Habrá rendición de cuentas
  5. Israel se enfrenta a una crisis de reclutamiento entre sus soldados
  6. Rumanía intercepta un nuevo dron ruso, mientras Polonia pone en alerta a su aviación ante la proximidad de nuevos artefactos
  7. ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO
  8. En plena oleada de bombardeos, Ucrania convoca una feria industrial de la defensa a la que acudirán ejecutivos españoles

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están discutiendo con EEUU la división de Gaza

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están discutiendo con EEUU la división de Gaza

Carlos III despliega en Windsor todo el boato de la monarquía británica para encandilar a Trump

Carlos III despliega en Windsor todo el boato de la monarquía británica para encandilar a Trump

Bolsonaro tiene cáncer de piel pero su vida no peligra, según los médicos

Bolsonaro tiene cáncer de piel pero su vida no peligra, según los médicos

DIRECTO guerra de Gaza | Israel anuncia un nuevo arma láser capaz de destruir drones, cohetes y aeronaves por cinco dólares cada disparo

DIRECTO guerra de Gaza | Israel anuncia un nuevo arma láser capaz de destruir drones, cohetes y aeronaves por cinco dólares cada disparo

Merz, entre las lágrimas por el Holocausto y la indefinición respecto a Gaza

Merz, entre las lágrimas por el Holocausto y la indefinición respecto a Gaza

La viuda del opositor ruso Navalni dice que murió envenenado

La viuda del opositor ruso Navalni dice que murió envenenado

DIRECTO Guerra de Ucrania | Zelenski asegura que serán necesarios otros 50.000 millones de euros para sufragar la guerra en 2026

DIRECTO Guerra de Ucrania | Zelenski asegura que serán necesarios otros 50.000 millones de euros para sufragar la guerra en 2026

Bruselas defiende estrechar la cooperación con la India a pesar de su acercamiento a Rusia

Bruselas defiende estrechar la cooperación con la India a pesar de su acercamiento a Rusia