Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso sin resolver

Liberan al principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann preso en Alemania, encarcelado por violar a una anciana

Christian Brückner cumplía condena por la agresión sexual a una octogenaria en la localidad portuguesa de Praia Da Luz en el 2005

Archivo - Imagen de archivo de Madeleine McCann.

Archivo - Imagen de archivo de Madeleine McCann. / MERCURY PRESS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Agencias

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El principal sospechoso en el mediático caso de la desaparición de Madeleine McCann ha sido puesto en libertad en Alemania, donde cumplía condena por un delito no relacionado con este caso.

Christian Brückner salió de la cárcel en el coche de su abogado. No se le vio en el vehículo, pero la policía confirmó que abandonó la prisión de Sehnde. Había sido condenado por violar a una anciana en Praia da Luz, Portugal, en 2005, y se le colocará una tobillera electrónica tras su salida de la prisión de Sehnde, cerca de Hannover. Este ciudadano alemán de 48 años nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con el caso McCann. Niega cualquier implicación.

Madeleine desapareció en el complejo turístico portugués de Praia da Luz en 2007. Ella y sus hermanos se habían quedado durmiendo en un apartamento vacacional mientras sus padres, Kate y Gerry, iban a un restaurante cercano. La desaparición de Madeleine se ha convertido en uno de los casos de personas desaparecidas sin resolver más mediáticos del mundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La UE quiere cambiar su relación con China y evitar el modelo Chery de Barcelona
  2. Netanyahu reconoce que Israel se está quedando aislado globalmente
  3. España y otros 15 países advierten a Israel contra un ataque a la Flotilla de Gaza: 'Habrá rendición de cuentas
  4. Israel se enfrenta a una crisis de reclutamiento entre sus soldados
  5. Rumanía intercepta un nuevo dron ruso, mientras Polonia pone en alerta a su aviación ante la proximidad de nuevos artefactos
  6. En plena oleada de bombardeos, Ucrania convoca una feria industrial de la defensa a la que acudirán ejecutivos españoles
  7. Israel arranca la ofensiva terrestre para tomar el control total de Ciudad de Gaza: 'Si cae, caerá Hamás
  8. Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Última hora de la guerra de Gaza, hoy en directo | Israel abre una "ruta temporal" para forzar la evacuación

Última hora de la guerra de Gaza, hoy en directo | Israel abre una "ruta temporal" para forzar la evacuación

Proyectan imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor en el viaje oficial del presidente de Estados Unidos al Reino Unido

Proyectan imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor en el viaje oficial del presidente de Estados Unidos al Reino Unido

Israel abre una "ruta temporal" para forzar la evacuación de la ciudad de Gaza ante su ofensiva para tomarla

Israel abre una "ruta temporal" para forzar la evacuación de la ciudad de Gaza ante su ofensiva para tomarla

El Ejército de Israel abre una "ruta temporal" para evacuar la ciudad de Gaza

El Ejército de Israel abre una "ruta temporal" para evacuar la ciudad de Gaza

Liberan al principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann preso en Alemania, encarcelado por violar a una anciana

Liberan al principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann preso en Alemania, encarcelado por violar a una anciana

Terremotos hoy, 17 septiembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 17 septiembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Los hermanos Menéndez seguirán en prisión después de que un juez les niegue un nuevo juicio

Los hermanos Menéndez seguirán en prisión después de que un juez les niegue un nuevo juicio

El Reino Unido agasaja a Trump con una visita de Estado marcada por la pompa y la captación de inversiones

El Reino Unido agasaja a Trump con una visita de Estado marcada por la pompa y la captación de inversiones