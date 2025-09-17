José Carlos Zamora, director para América del Comité para la Protección de los Periodistas: "El único activo de un periodista es su credibilidad, por eso intentan destruirla"

José Carlos Zamora ha hecho de la lucha por la liberación de su padre, José Rubén Zamora, una forma de vida. Su trayectoria está marcada por la defensa del periodismo crítico y la protección de quienes lo ejercen en contextos represivos. Hoy es director regional de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), mientras su padre lleva más de tres años en prisión preventiva en Guatemala por haber intentado, a través de su periodismo incómodo, destapar las ignominias del poder en su país. Siempre denunció lo que se conoce como el "pacto de corruptos", que amalgama a las élites políticas, económicas y judiciales de Guatemala en un sistema cerrado y clientelar. En realidad, debería ser él —y no su hijo— quien estuviese en Barcelona para recibir el Premi Antoni Traveria a la Llibertat d’Expressió de Casa Amèrica Catalunya. En su nombre, José Carlos ha recogido este miércoles el galardón.

¿Cómo se encuentra su padre después de tres años encarcelado?

Él está fuerte, con una resiliencia admirable. Lo sostiene su fe en el periodismo y la justicia. Siempre repite que incluso su encarcelamiento es parte de su profesión: en estos tres años, dice, ha quedado más expuesta la corrupción en Guatemala que en sus tres décadas de trabajo en redacciones. Es duro, claro, porque los problemas de salud se acumulan, pero mantiene una convicción férrea.

¿Qué supone para usted vivirlo no solo como periodista, sino como hijo?

Es una doble carga. Si él hubiese cometido un delito sería fácil aceptar la situación, pero lo mantienen preso únicamente por hacer periodismo. Eso es lo insoportable. Al principio fueron amenazas físicas, después campañas de difamación para erosionar su credibilidad. Ahora usan el derecho penal para silenciar: fiscales del crimen organizado fabrican casos y un juez aliado dicta prisión preventiva. Así lo mantienen en una cárcel indefinidamente, mientras intentan que el país olvide.

¿Y cuál cree que era el objetivo de esta persecución?

Castigarlo personalmente, cerrar elPeriódico y mandar un mensaje al resto de periodistas: "si haces lo mismo, acabarás igual". Ese efecto disuasorio es el más peligroso.

¿Qué significó crecer bajo la sombra de un padre tan expuesto a la violencia institucional?

Fue complejo. Compartimos en familia la fe en el periodismo, pero eso nos trajo bombas, intentos de asesinato, secuestros... Hubo un día en que pensamos que lo habían matado, y aun así esa certeza era menos angustiante que la actual incertidumbre diaria. La prisión preventiva prolongada es un secuestro del Estado.

Su trayectoria ahora está ligada al CPJ. ¿Cómo conecta lo personal con lo profesional?

Mi trabajo consiste en apoyar a periodistas bajo ataque, y en carne propia he visto cómo operan los regímenes represivos. Eso me da claridad y propósito. Además, no es un fenómeno exclusivo de Guatemala: lo vemos en México, Nicaragua, El Salvador o Venezuela. La corrupción es la ideología común de todos estos autoritarios, más allá de etiquetas de izquierda o derecha.

¿Qué se perdió con el cierre de elPeriódico?

Un equipo único, dedicado a investigar corrupción y crimen organizado como nadie. Esa información era vital para los guatemaltecos. Hoy algunos medios lo intentan, pero en condiciones mucho más aisladas y fragmentadas.

¿Cuál es el patrón de los ataques contra periodistas a nivel global?

Siempre buscan lo mismo: destruir la credibilidad, que es su único activo, y después silenciar su voz. Pueden inventar que un periodista lava dinero, o que pertenece a un grupo terrorista como en Gaza. Lo esencial es apagar la luz, porque los periodistas iluminan lo que los corruptos quieren mantener oculto.

¿Cómo describiría la situación en América?

Hay un retroceso autoritario claro. Persisten asesinatos, pero también un uso creciente del sistema judicial como arma. Multas desproporcionadas, procesos interminables, cárcel preventiva... El resultado es que muchos colegas optan por el exilio. Desde Guatemala, Nicaragua o El Salvador han salido decenas en los últimos años. Y aun así, desde fuera siguen informando, lo cual es admirable.

Hablemos de Guatemala. ¿Qué es el "pacto de corruptos"?

Es la alianza entre élites políticas, militares y criminales que se consolidó tras la guerra civil. Cada gobierno de cuatro años se convierte en una pequeña dictadura dedicada a extraer lo máximo posible. Los mejores simplemente no se metían; los peores se aliaban directamente con estas redes. Mi padre lo define como "narco-clepto-dictaduras". Bernardo Arévalo [actual presidente] representa una esperanza porque logró romper esa lógica, pero ahora enfrenta a un monstruo institucionalizado.

¿Cree que Arévalo tiene capacidad para desmontarlo?

Es un presidente decente y democrático, lo cual ya es esperanzador. Pero a veces su respeto por la concordia lo frena. El problema es que el pacto corrupto no son instituciones: son estructuras criminales. Y hay que tratarlas como tal. Podría tomar medidas legales más firmes, aunque quizás apueste por esperar a 2026, cuando podrá nombrar un nuevo fiscal general.

¿Qué le ha sorprendido de la solidaridad internacional?

Que no se hayan olvidado. Los regímenes apuestan por el desgaste: encarcelar hasta que el mundo deje de mirar. Y, sin embargo, tres años después, Naciones Unidas, la OEA, organizaciones y colegas siguen denunciando. Eso ha impedido el silencio y, paradójicamente, ha dado más visibilidad a Guatemala de la que mi padre había logrado en toda su carrera.

¿Qué le queda de todo esto?

La certeza de que la mejor respuesta al autoritarismo es hacer más y mejor periodismo. No hay otra herramienta más eficaz para enfrentarlos.