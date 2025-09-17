DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

En Directo
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Huida
Israel anuncia una "nueva ruta de paso temporal" para permitir a los palestinos huir de Ciudad de Gaza.
Francia pide a Israel que termine con su "campaña destructiva sin lógica militar"
El Gobierno francés pidió este martes a Israel que termine con su "campaña destructiva que ya no tiene lógica militar" en Gaza y que "levante de inmediato todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria" en la Franja. "Francia hace un llamado a Israel para que ponga fin a esta campaña destructiva, que ya no tiene una lógica militar, y para que retome lo antes posible las negociaciones con miras a un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes", dijo el ministerio de Asuntos Exteriores francés, en un comunicado. La diplomacia francesa retiró su llamamiento al Estado hebreo para que este "levante de inmediato todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, con el fin de permitir su entrega inmediata, masiva y sin obstáculos".
Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian el "éxito" de dos ataques aéreos contra Israel
Las milicias rebeldes hutíes de Yemen han afirmado este martes haber realizado dos operaciones militares contra Israel, una contra Yafa, en el oeste de Israel, y otra contra Eilat, en el sur, horas después de que el Ejército israelí identificase un misil y se activasen las alarmas en varias zonas del país. "Las Fuerzas Armadas Yemeníes han llevado a cabo una operación militar cualitativa utilizando un misil balístico hipersónico contra un objetivo sensible del enemigo israelí en la zona ocupada de Yaffa", próxima a Tel Aviv, ha afirmado a través de Telegram el portavoz militar hutí, Yahya Sari, que ha celebrado el éxito de la operación en provocar la huida a refugios de los habitantes. Asimismo, ha afirmado que la fuerza de drones hutí ha realizado "exitosamente" otra operación contra el aeropuerto de Ramon, en Eilat, en el extremo sur de Israel.
Netanyahu justifica su ataque en Qatar porque ese país "alberga" y "financia" a Hamás
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que el ataque de Israel a miembros de Hamás en Qatar estuvo "plenamente justificado" porque ese país, que ejerce como mediador entre Israel y el grupo islamista en Gaza, "alberga", "organiza" y "financia" a Hamás. "Si Qatar hubiera querido, podría haber ejercido fácilmente una presión mucho mayor y eso nos habría ayudado a liberar a todos nuestros rehenes en los primeros meses de la guerra", dijo Netanyahu en una rueda de prensa celebrada en Jerusalén sobre la actuación del país árabe en la guerra de Gaza.
António Guterres valora "de forma muy positiva" la postura de España sobre Palestina
El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este martes "apreciar de forma muy positiva" la postura del Gobierno de España en su "defensa de los intereses del pueblo palestino". Durante una rueda de prensa para presentar las grandes líneas de la próxima sesión de la Asamblea General, Guterres, que en ese momento no respondía a ninguna pregunta específica, aplaudió la postura del Gobierno español. "Hemos visto la postura del Gobierno de España, (que) ha estado en la primera línea de defensa de los intereses del pueblo palestino, y esto es algo que apreciamos de forma muy positiva", señaló Guterres. El Gobierno español se ha distinguido entre los de la Unión Europea por sus críticas a Israel durante la guerra en Gaza y sus posturas propalestinas, habiendo dado el paso del reconocimiento del Estado palestino el pasado mes de mayo, junto a Irlanda y Eslovenia.
Netanyahu augura una industria armamentística "independiente" en Israel
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que espera que la industria armamentística nacional siga creciendo y se vuelva "independiente" en un futuro, ajena a posibles embargos por la ofensiva bélica contra la Franja de Gaza. "Vamos a producir una industria armamentística independiente, muy potente y sólida, capaz de resistir cualquier tipo de restricción política internacional y que brindará seguridad al Estado de Israel", dijo Netanyahu en una rueda de prensa en la que animó a los inversores a seguir confiando en la economía israelí. La reacción de Israel obedece a las propuestas de congelar los recursos exteriores de Israel en el mundo para financiar la reconstrucción de la Franja de Gaza en el futuro cuando acabe la guerra. El cerco financiero de Israel puede ser la única medida útil para parar la guerra.
La comunidad internacional planea la congelación de recursos de Israel en el extranjero
La UE aprobará este miércoles la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel por el genocidio de Gaza. La medida de Bruselas es la más dura adoptada hasta ahora en las instituciones europeas contra el Gobierno de Netanyahu. Los países críticos empiezan a plantear la conveniencia de establecer un cerco financiero a Israel como se ha hecho con Ucrania, con bloqueo de capitales en el exterior y uso de esos recursos confiscados para la futura reconstrucción de la Franja de Gaza y las ayudas a la población.
António Guterres pide dejar a un lado la semántica de "genocidio" y condena la guerra "ilegal e inmoral" contra Gaza
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha evitado usar la palabra "genocidio" en relación al asalto de Gaza por parte de Israel pero ha calificado de "horrendo" el "asesinato masivo de civiles, la hambruna y el bloqueo de la ayuda humanitaria" este martes en la rueda de prensa previa a la próxima Asamblea General de la ONU, que arranca el 23 de septiembre en un periodo de incertidumbre no solo por las guerras de Gaza y Ucrania, sino por los repetidos ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra la organización. Más información, aquí.
Felipe VI califica de crisis humanitaria insoportable la situación en una Gaza devastada
Felipe VI calificó este martes de "crisis humanitaria insoportable" la situación en una Gaza sumida en una "total devastación" casi dos años después del inicio de la ofensiva israelí en la franja palestina tras el brutal ataque de Hamas a Israel. En sus primeras palabras tras llegar a El Cairo junto con la reina Letizia para iniciar su primer viaje de Estado a Egipto, el Rey se dirigió a los españoles que viven en ese país y recordó la sintonía de ambos estados en su anhelo de convivencia pacífica en la región. Un discurso que pronunció en la recepción ofrecida a una representación de la colectividad española en el país árabe, a la que asistieron unas 300 personas, en representación del millar de españoles que viven en Egipto, entre ellos empresarios, arqueólogos, profesores y cooperantes. A estos españoles transmitió el jefe del Estado su apoyo y cercanía ante la gran incertidumbre que genera el complejo e inestable contexto regional y en el momento "convulso y trágico" que se vive.
Guterres califica la situación en Gaza de "espantosa", pero evita llamarlo genocidio
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, evitó este martes calificar de genocidio el asedio israelí durante casi dos años a la Franja de Gaza y se limitó a catalogarlo como una situación "espantosa". "La determinación jurídica del genocidio no es competencia del secretario general (...) Ahora bien, no significa que no considere espantoso lo que está sucediendo en Gaza tras los terribles ataques de Hamás", afirmó Guterres en una rueda de prensa desde Nueva York para explicar la agenda de la próxima Asamblea General, que inicia su 80 periodo de sesiones el 23 de septiembre. La Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados se ha convertido en las últimas horas en la primera instancia en establecer de manera fáctica que se está cometiendo un genocidio en Gaza. Pero preguntado al respecto, Guterres resaltó que lo que está ocurriendo en Gaza, con una "matanza masiva de civiles" a una escala que no recuerda desde que es secretario general, no puede olvidarse, "independientemente de los nombres que se le den".
