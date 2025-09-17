Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Palestinos desplazados de su hogar en la Franja de Gaza.

Palestinos desplazados de su hogar en la Franja de Gaza. / AP / Jehad Alshrafi

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La UE quiere cambiar su relación con China y evitar el modelo Chery de Barcelona
  2. Las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia junto a Polonia recuerdan el riesgo del “corredor de Suwalki”
  3. ÚLTIMA HORA del conflicto en Oriente Próximo, hoy en DIRECTO: Israel ataca a los negociadores de Hamás en Doha (Qatar)
  4. Netanyahu reconoce que Israel se está quedando aislado globalmente
  5. La viuda de Charlie Kirk promete continuar con su legado tras su asesinato: 'No tienen idea de lo que acaban de desatar en el país y en el mundo
  6. Rumanía intercepta un nuevo dron ruso, mientras Polonia pone en alerta a su aviación ante la proximidad de nuevos artefactos
  7. Israel se enfrenta a una crisis de reclutamiento entre sus soldados
  8. Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk

El Reino Unido agasaja a Trump con una visita de Estado marcada por la pompa y la captación de inversiones

El Reino Unido agasaja a Trump con una visita de Estado marcada por la pompa y la captación de inversiones

DIRECTO Guerra de Ucrania | Guterres reconoce no ser "optimista" sobre una paz a corto plazo en Ucrania

DIRECTO Guerra de Ucrania | Guterres reconoce no ser "optimista" sobre una paz a corto plazo en Ucrania

DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Bolsonaro es hospitalizado por una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja

Bolsonaro es hospitalizado por una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja

El Reino Unido agasaja a Trump con una visita de Estado marcada por la pompa y la captación de inversiones

El Reino Unido agasaja a Trump con una visita de Estado marcada por la pompa y la captación de inversiones

Israel arranca la ofensiva terrestre para tomar el control total de Ciudad de Gaza: "Si cae, caerá Hamás"

Israel arranca la ofensiva terrestre para tomar el control total de Ciudad de Gaza: "Si cae, caerá Hamás"

El coste de huir al sur de Gaza: al menos 2.000 dólares para alquilar una furgoneta y comprar una tienda

El coste de huir al sur de Gaza: al menos 2.000 dólares para alquilar una furgoneta y comprar una tienda

Trump aplaza tres meses el veto a Tiktok en EEUU tras el acuerdo con China

Trump aplaza tres meses el veto a Tiktok en EEUU tras el acuerdo con China