DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Guterres califica la situación en Gaza de "espantosa", pero evita llamarlo genocidio

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, evitó este martes calificar de genocidio el asedio israelí durante casi dos años a la Franja de Gaza y se limitó a catalogarlo como una situación "espantosa". "La determinación jurídica del genocidio no es competencia del secretario general (...) Ahora bien, no significa que no considere espantoso lo que está sucediendo en Gaza tras los terribles ataques de Hamás", afirmó Guterres en una rueda de prensa desde Nueva York para explicar la agenda de la próxima Asamblea General, que inicia su 80 periodo de sesiones el 23 de septiembre. La Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados se ha convertido en las últimas horas en la primera instancia en establecer de manera fáctica que se está cometiendo un genocidio en Gaza. Pero preguntado al respecto, Guterres resaltó que lo que está ocurriendo en Gaza, con una "matanza masiva de civiles" a una escala que no recuerda desde que es secretario general, no puede olvidarse, "independientemente de los nombres que se le den".