Trump demanda a 'The New York Times' por artículos que cuestionan su éxito

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha demandado al diario 'The New York Times' y a cuatro de sus periodistas de difamación en artículos publicados antes de las elecciones de 2024. Según la demanda, una serie de artículos buscaban socavar su candidatura y menospreciar su reputación como un empresario exitoso. En una demanda presentada este lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, Trump dijo que los artículos y un libro publicados por dos de los periodistas fueron "diseñados específicamente para tratar de dañar la reputación empresarial, personal y política del presidente Trump".

Según la denuncia, los artículos y el libro se publicaron con "malicia real" contra Trump y causaron enormes pérdidas económicas y daños a sus intereses profesionales y ocupacionales. La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios de al menos 15.000 millones de dólares.

Los acusados en la demanda fueron 'The New York Times Company'. También Susanne Craig, Russ Buettner, Peter Baker y Michael S. Schmidt. La denuncia también incluye como acusado a Penguin Random House, que publicó un libro sobre Trump escrito por Craig y Buettner.

Denuncia por artículos publicados

La denuncia afirma que los acusados programaron la publicación de los artículos y libros “en pleno apogeo de la temporada electoral para infligir el máximo daño electoral al presidente Trump”. Un portavoz de 'The Times' respondió: "Esta demanda carece de fundamento. Carece de cualquier reclamación legal legítima y, en cambio, es un intento de reprimir y desalentar la información independiente. 'The New York Times' no se dejará disuadir por tácticas de intimidación. Seguiremos investigando los hechos sin temor ni favoritismo y defenderemos el derecho de los periodistas, amparado por la Primera Enmienda, a hacer preguntas en nombre del pueblo estadounidense".

El fiscal general Sulzberger, editor de 'The Times', dijo en una nota al personal el martes que la demanda era "frívola" y agregó que "todos, independientemente de su política, deberían estar preocupados por la creciente campaña contra la prensa liderada por el presidente Trump y su administración".

Batalla de Trump contra la prensa

La demanda contra The Times es la última de una serie de acciones legales emprendidas por Trump contra los medios de comunicación. Presentó una demanda por la edición de un reportaje sobre el programa "60 Minutes" de CBS News, lo que resultó en un acuerdo de 16 millones de dólares con la empresa matriz de la cadena, Paramount, en julio. El año pasado, ABC News acordó resolver una demanda por difamación interpuesta por Trump por 15 millones de dólares , más un millón de dólares por sus honorarios legales, a raíz de las declaraciones realizadas en una entrevista con el presentador George Stephanopoulos.

Trump ya había demandado al Times en ocasiones anteriores, sin éxito. En 2021, Trump demandó al periódico por una serie de artículos que investigaban sus finanzas y registros fiscales. La demanda fue desestimada en 2023 y se ordenó a Trump pagar los gastos legales del 'Times'.

En una publicación en redes sociales el lunes por la noche, Trump se declaró "orgulloso" de responsabilizar al Times por décadas de mentir sobre él, su familia y su empresa. Se refirió al éxito de sus otras demandas, destacando los acuerdos alcanzados por Paramount y ABC. El caso ha sido asignado al juez Steven D. Merryday, designado por el expresidente George H.W. Bush.