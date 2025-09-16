Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Balance de la jornada; Maniobras militares y tensas relaciones

La jornada mantiene los signos de días anteriores. Las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia a pocos kilómetros de Polonia son un escenario propicio para temores plenamente fundados. No es exagerado entender que la situación es tensa, especialmente en el franco oriental europeo. Añade más tensión si cabe las palabras procedentes de Rusia apuntando que la OTAN ya está en la práctica en guerra con Rusia. Quizá sea exagerado, pero los movimientos de tropas en frontera y la transferencia de aviones por parte de países como Holanda o Reino Unido al frente oriental no son en absoluto tranquilizadores. Pese a que la actualidad en Gaza y las relaciones de Israel con el resto del mundo han acaparado la actualidad, lo cierto es que los enfrentamientos siguen en el frente ucraniano. El número de heridos como consecuencia de los ataques aéreos rusos en Kramatorsk aumenta a 19 este lunes. También hubo muertos en Nikopol, en Bilozerka, en Borysovka, en Jersón. La sensación de los analistas es que Rusia va a intensificar los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania este martes. Crece la preocupación de que Ucrania vuelva a ser objetivo de masivos bombardeos con misiles y drones durante la temporada más fría, siendo el sistema de extracción y distribución de gas especialmente vulnerable.