En Directo
Al minuto
Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliado.
Dos muertos por ataques rusos en el sur de Ucrania
Dos personas murieron en el sur de Ucrania, en las regiones de Zaporiyia y Mikolaiv, a causa de ataques rusos, informaron las autoridades locales el martes, en un momento en que Europa teme una escalada del conflicto. "Una persona falleció" durante uno de los bombardeos en Zaporiyia, escribió en la plataforma Telegram el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov, al precisar que los equipos de rescate se encuentran en el lugar. Cifró en nueve el número de heridos, según otro mensaje.
Balance de la jornada; Maniobras militares y tensas relaciones
La jornada mantiene los signos de días anteriores. Las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia a pocos kilómetros de Polonia son un escenario propicio para temores plenamente fundados. No es exagerado entender que la situación es tensa, especialmente en el franco oriental europeo. Añade más tensión si cabe las palabras procedentes de Rusia apuntando que la OTAN ya está en la práctica en guerra con Rusia. Quizá sea exagerado, pero los movimientos de tropas en frontera y la transferencia de aviones por parte de países como Holanda o Reino Unido al frente oriental no son en absoluto tranquilizadores. Pese a que la actualidad en Gaza y las relaciones de Israel con el resto del mundo han acaparado la actualidad, lo cierto es que los enfrentamientos siguen en el frente ucraniano. El número de heridos como consecuencia de los ataques aéreos rusos en Kramatorsk aumenta a 19 este lunes. También hubo muertos en Nikopol, en Bilozerka, en Borysovka, en Jersón. La sensación de los analistas es que Rusia va a intensificar los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania este martes. Crece la preocupación de que Ucrania vuelva a ser objetivo de masivos bombardeos con misiles y drones durante la temporada más fría, siendo el sistema de extracción y distribución de gas especialmente vulnerable.
Detenidos dos bielorrusos que operaban un dron sobre el palacio presidencial de Polonia
El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó este lunes de que se interceptó un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales, incluido el palacio presidencial Belweder de Varsovia, y que dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos en relación con el incidente. En un mensaje publicado en su cuenta de la plataforma X, Tusk escribió que "el Servicio de Protección Estatal neutralizó recientemente un dron que operaba sobre edificios gubernamentales (calle Parkov) y el Palacio Belweder. Dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos". "La policía está investigando las circunstancias del incidente", abundó. Más información, aquí.
Londres enviará cazas a Polonia para reforzar la defensa de la OTAN tras la incursión rusa
El Reino Unido desplegará en los próximos días aviones de combate Typhoon para misiones de defensa aérea sobre Polonia dentro de la operación Centinela Oriental de la OTAN, tras recientes incursiones de drones rusos en los espacios aéreos polaco y rumano, informó este lunes el Gobierno británico. Los cazas, que operarán desde la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Coningsby (noreste de Inglaterra) con apoyo de aviones cisterna Voyager, se unirán a fuerzas de Dinamarca, Francia y Alemania para "disuadir la agresión y proteger el espacio aéreo de la OTAN", según un comunicado. El Reino Unido ya desplegó varios aviones Typhoon en Polonia y Rumanía en los últimos 18 meses para proteger el espacio aéreo de la Alianza, indicó la nota. "Rusia se comporta de forma temeraria y supone una amenaza directa para la seguridad europea", advirtió el primer ministro británico, Keir Starmer.
Berlín nombrará a experto en terrorismo y ciberdefensa al frente de inteligencia interior
El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, dijo este lunes que nombrará como presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia interior, a Sinan Selen, un experto en terrorismo y ciberdefensa. Selen, que aún ejerce como vicepresidente de la BfV, fue presentado por Dobrindt a los trabajadores del organismo como futuro nuevo responsable de dichos servicios de inteligencia, según un comunicado del Ministerio del Interior, que describió al que será presidente como un experto en numerosas áreas de seguridad. "Selen aporta una impresionante experiencia en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, así como en la defensa contra el espionaje y la ciberdelincuencia", indicó Dobrindt en el comunicado.
Polonia aboga por una zona de exclusión aérea sobre Ucrania impuesta por la OTAN
El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha defendido la necesidad de que la OTAN impongan una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para evitar la entrada de drones en el espacio aéreo de los países miembros de la Alianza, después de los incidentes de la última semana en Polonia y Rumanía. "Técnicamente, nosotros como OTAN y UE podríamos hacerlo, pero no es una decisión que pueda tomar Polonia por su cuenta, sino con sus aliados", ha afirmado Sikorski en una entrevista publicada este lunes por el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. Sikorski ha argumentado que la protección de la población de "los restos que caigan" sería "mayor" si se pudieran desplegar drones y otros aparatos voladores "más allá de nuestro territorio". "Si Ucrania nos pide derribarlos en su territorio, eso nos beneficia. Si me pregunta personalmente, deberíamos pensarlo", ha apuntado.
Los drones kamikaze rusos toman protagonismo en Kúpiansk
Los drones kamikaze de corto alcance rusos se han convertido en el arma fundamental en el frente de Kúpiansk. Atacan de manera rutinaria tanto a civiles como a soldados en Kúpiansk, informó a EFE Anatoli Repsh, sargento de la 14 brigada ucraniana. "Hemos estado colocando redes antidrones sobre las calles principales, pero me temo que ya no podemos seguir haciéndolo", dijo. Aunque unos 1.800 civiles —de los más de 25.000 que había antes de la invasión— permanecen en la ciudad, la vida se va extinguiendo poco a poco. El 95% de los edificios han sido destruidos o dañados por los ataques rusos, según las autoridades locales. Muchos de los que quedan, en su mayoría ancianos o enfermos, temen abandonar sus casas y propiedades, preocupados por la dificultad del viaje y por lo que les pueda esperar lejos de su hogar. Voluntarios y policías que estaban evacuando a los habitantes ya no pueden entrar en la ciudad debido a la presencia de grupos de sabotaje rusos y a la alta concentración de drones enemigos, explicó a EFE Mikola Polianskí, voluntario civil de Járkov.
La OTAN está "de facto" en guerra con Rusia, dice el Kremlin
La OTAN se encuentra de hecho en guerra con Rusia, afirmó este lunes el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, al comentar la ayuda occidental a Ucrania. "La OTAN está en guerra con Rusia. Esto es obvio y no requiere de pruebas adicionales", dijo Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria. Según el portavoz, al brindar apoyo directo e indirecto al adversario de Moscú, la Alianza se ha involucrado "de facto" en el conflicto armado. Las nuevas declaraciones del Kremlin se producen después de una incursión de drones rusos la pasada semana en territorio de Polonia. Tras el incidente, las autoridades rusas se mostraron dispuestas a investigar lo ocurrido y aseguraron no estar interesados en una escalada. Moscú no ha confirmado oficialmente la implicación de drones rusos en el suceso, pero tampoco ha desmentido la versión de Varsovia. Más información, aquí.
Mueren dos personas en sendos ataques rusos en la región de Jersón
Al menos dos personas han fallecido este lunes en nuevos ataques llevados a cabo por el Ejército de Rusia contra territorios controlados por Ucrania en la provincia de Jersón (este), según las autoridades ucranianas. La Fiscalía de Jersón ha indicado a través de su canal de Telegram que un hombre de 73 años ha fallecido alrededor de las 15.00 horas (hora local) en un ataque con artillería en la localidad de Mikilske cuando se encontraba en el patio de su domicilio. "Sufrió lesiones incompatibles con la vida", ha declarado. Poco después, ha informado de que las Fuerzas Armadas rusas han atacado un vehículo con un dron y, tras ello, la persona que se encontraba en el interior ha muerto. Este ataque ha tenido lugar sobre las 15.40 horas (hora local) en la localidad de Belozerka.
Rusia acusa a países de la UE de "inventar una amenaza" para acallar su "catástrofe económica"
Las autoridades de Rusia han acusado este lunes a países de la Unión Europea de "inventar una amenaza externa" para acallar su propia "catástrofe económica", especialmente en lo referente a Ucrania y la invasión desatada hace ya más de tres años por las tropas rusas. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha asegurado que la postura de gran parte de los países occidentales responde a "su situación económica y toda esa aventura en la que se han embarcado en relación con Ucrania". "Es necesario continuar de alguna manera difundiendo posturas contraria a Rusia y Bielorrusia", ha afirmado. "Están simulando una especie de amenaza a gran escala, y esta rusofobia no puede explicarse de otra manera en este momento", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que esto fomenta un "tipo de agresión" con el que buscan "intimidar a su propia población para recabar más apoyo y ayuda para Ucrania".
- Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
- El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
- La UE quiere cambiar su relación con China y evitar el modelo Chery de Barcelona
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- Las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia junto a Polonia recuerdan el riesgo del “corredor de Suwalki”
- La viuda de Charlie Kirk promete continuar con su legado tras su asesinato: 'No tienen idea de lo que acaban de desatar en el país y en el mundo
- Rumanía intercepta un nuevo dron ruso, mientras Polonia pone en alerta a su aviación ante la proximidad de nuevos artefactos
- ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino del activista pro-Trump Charlie Kirk?