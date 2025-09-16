Ver películas de Hollywood o escuchar K-pop puede costar la vida en Corea del Norte

En el hermético régimen de Corea del Norte, la búsqueda de entretenimiento o la curiosidad por culturas ajenas no es una actividad inofensiva; es, de hecho, una sentencia de muerte. Lo que en la mayor parte del mundo se considera una elección personal —como ver una película de Hollywood o disfrutar de las melodías pegadizas del K-pop—, en la nación gobernada por Kim Jong-un se ha convertido en un acto subversivo con las más severas consecuencias. La implacable maquinaria de control estatal no solo prohíbe el acceso a contenido multimedia foráneo, sino que persigue, detiene y ejecuta a quienes se atreven a desafiar sus directrices, transformando la cultura pop en una peligrosa mercancía de contrabando.

La dictadura norcoreana ha erigido un muro ideológico en torno a sus ciudadanos, y cualquier grieta en ese muro es vista como una amenaza existencial para la estabilidad del régimen. Las historias de disidentes que han logrado escapar pintan un cuadro sombrío de una sociedad donde la vigilancia es omnipresente y la delación, una herramienta de control. Testimonios desgarradores revelan cómo familiares, amigos o vecinos han desaparecido sin dejar rastro, víctimas de informantes leales al régimen que los denunciaron por la simple acción de sentarse a escondidas frente a un televisor para ver una película extranjera o escuchar música coreana del sur. Estas no son meras exageraciones de la prensa; son realidades brutales vividas por personas que buscaron un atisbo de otro mundo.

La caza de la cultura extranjera

La severidad con la que Pyongyang aborda la distribución y el consumo de contenido multimedia extranjero es extrema. Ver y, sobre todo, distribuir películas, series o música que no haya pasado los rigurosos filtros censores del Estado, se castiga con la pena capital. Esta medida draconiana, aunque parezca sacada de una distopía, es la realidad cotidiana en Corea del Norte. Académicos como Sarah A. Son, profesora de Estudios Coreanos en la Universidad de Sheffield, han documentado cómo el contrabando de memorias USB y tarjetas SD cargadas con contenido prohibido se ha convertido en una práctica común entre aquellos que buscan una perspectiva diferente. Para muchos, este acceso secreto fue una revelación, erosionando su confianza en el sistema y en la narrativa oficial del régimen de Kim Jong-un.

La respuesta de Kim no se hizo esperar, y las medidas para combatir el acceso a medios ilegales se han vuelto cada vez más severas. Informes recientes de la oficina de derechos humanos de la ONU confirman esta tendencia alarmante: un número creciente de norcoreanos son detenidos, sentenciados a muerte y ejecutados por ver y compartir películas y series de televisión extranjeras. Desde 2015, el Estado norcoreano ha introducido al menos seis nuevas leyes que permiten imponer la pena capital en diversos casos, intensificando el control sobre todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. La combinación de una vigilancia extrema, cada vez más sofisticada gracias a los avances tecnológicos, con una legislación punitiva, convierte a Corea del Norte en el país con las restricciones más férreas del mundo.

La guerra ideológica de Kim Jong-un

El régimen de Kim Jong-un no ve el contenido extranjero simplemente como una distracción, sino como una amenaza existencial a su ideología y a su control. En 2020, Pyongyang introdujo la Ley para la Eliminación del Pensamiento y la Cultura Reaccionarios, una legislación que impone durísimas penas no solo a quienes distribuyen contenido foráneo, sino también a los propios espectadores. Esta ley es un claro reflejo de la guerra ideológica que el líder norcoreano libra contra cualquier influencia externa que pueda "contaminar" las mentes de su pueblo.

El K-pop, en particular, ha sido blanco de la condena oficial. Kim Jong-un lo ha calificado públicamente como un "cáncer vicioso" que "permea" la sociedad norcoreana, corrompiéndola desde dentro. La propaganda estatal se esfuerza en retratar a Corea del Sur como un "infierno depravado", donde la gente está ideológicamente corrupta y sumida en la pobreza, en un intento de desalentar cualquier admiración por el "enemigo del sur". Esta demonización de la cultura surcoreana y occidental es fundamental para mantener la narrativa aislacionista del régimen y justificar su brutal represión, presentando cualquier gusto por lo foráneo como una traición al Estado y a sus principios fundacionales.

Testimonios de sufrimiento y condena global

Las ejecuciones públicas se llevan a cabo con el propósito específico de infundir miedo en la población, sirviendo como una macabra advertencia. Los pelotones de fusilamiento son una demostración brutal del poder del régimen. Kang Gyuri, una joven norcoreana que escapó en 2023, compartió un relato escalofriante: "Tres de mis amigos fueron ejecutados tras ser sorprendidos viendo contenido surcoreano". Este tipo de testimonio humano es el corazón de los informes de organizaciones internacionales, que buscan visibilizar una realidad que el régimen intenta ocultar.

La oficina de derechos humanos de la ONU ha reiterado lo que ya había sentenciado hace una década: Corea del Norte está cometiendo crímenes de lesa humanidad. La represión se ha profundizado, con un aumento significativo del trabajo forzado y ejecuciones más frecuentes. Más allá de las restricciones culturales, el informe de la ONU detalla cómo la dictadura somete a su pueblo a condiciones de vida inhumanas, reclutando a familias enteras, e incluso a miles de huérfanos y niños de la calle, en "brigadas de choque" para realizar trabajos de construcción o minería físicamente exigentes. La esperanza que algunos depositaron en los primeros días de Kim Jong-un se ha desvanecido, sustituida por la "tortura diaria" de intentar sobrevivir. Las fronteras con China, antaño una vía de escape precaria, ahora están selladas con órdenes a las tropas de disparar a matar a quienes intenten cruzar, haciendo que huir sea casi imposible. La simple curiosidad, en este contexto, no es solo un lujo, sino un riesgo mortal.