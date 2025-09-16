GUERRA DE GAZA, hoy en DIRECTO

Balance de la jornada; crecientes críticas internacionales a Israel y refuerzo del frente árabe

El balance de la jornada es que crecen las críticas internacionales contra Israel pero en Gaza murieron este lunes al menos 51 personas en una guerra contra la población civil y que prevé la demolición programada de la ciudad de Gaza. Los edificios altos de la Franja de Gaza están siendo derruidos con la excusa de no ser utilizados por francotiradores. Mientras tanto, en Doha, la cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica adoptó este lunes una declaración conjunta que pide revisar las relaciones con Israel. Un documento preliminar insta a los casi 60 estados miembros a "tomar todas las medidas legales y efectivas posibles para evitar que Israel continúe sus acciones contra el pueblo palestino, incluyendo (...) revisar las relaciones diplomáticas y económicas, e iniciar procedimientos legales en su contra". El Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán, instó el lunes a Washington a usar su influencia para frenar a Israel. Pero EEUU, a través del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reiteró su apoyo férreo a Israel y al plan de desalojar la Franja de Gaza y reconstruir el enclave bajo el dominio israelí y la reconstrucción a cargo de empresas estadounidenses. Pero sin gazatís.