GUERRA DE GAZA, hoy en DIRECTO

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
"Gaza arde", declara el ministro de Defensa israelí tras intensos ataques
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó la determinación de Israel de continuar su ofensiva en la Franja de Gaza tras los intensos ataques nocturnos del ejército israelí en la ciudad de Gaza y dentro de ella. "Gaza arde. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando con mano de hierro la infraestructura terrorista, y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", declaró Katz en X. "No cederemos ni cederemos hasta que la misión se complete", añadió.
Rubio dice que Hamás tiene una "ventana muy breve" para aceptar acuerdo sobre Gaza
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió el martes que el movimiento islamista palestino Hamás solo tiene unos días para aceptar un acuerdo de alto el fuego, mientras Israel realiza intensos bombardeos sobre Ciudad de Gaza. "Los israelíes han comenzado a llevar a cabo operaciones allí. Por lo tanto, creemos que disponemos de una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses, sino probablemente días", dijo Rubio a los periodistas mientras salía de Israel en dirección a Catar. El funcionario añadió que ese emirato es el único con capacidad de mediar sobre Gaza, a pesar del ataque israelí de la semana pasada contra líderes de Hamás en su capital Doha: "Si hay algún país en el mundo que pueda ayudar a poner fin a esto mediante una negociación, ese es Catar".
Hamás asegura que la vida de los rehenes israelíes es "plena responsabilidad" de Netanyahu
El grupo islamista Hamás aseguró que la vida de los rehenes israelíes que aún mantiene en su poder es "plena responsabilidad" del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de su ofensiva de contra la ciudad de Gaza. "Netanyahu lleva plena responsabilidad por la vida de sus prisioneros en la Franja de Gaza y la Administración estadounidense carga con responsabilidad directa en la escalada de la brutal guerra de exterminio en la Franja, debido al apoyo y la política de engaño que está llevando a cabo para encubrir los crímenes de guerra de la ocupación que el mundo ha estado presenciando desde hace casi dos años", expresó Hamás en un comunicado divulgado en la madrugada de este martes. El pronunciamiento del grupo islámico se conoció después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Hamás de no usar a los rehenes como escudos humanos para tratar de frenar la ofensiva israelí de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí.
Las familias de los cautivos en Gaza: "Esta noche podría ser la última para los rehenes"
Las familias de los secuestrados israelíes en Gaza expresaron su "profunda preocupación" por los intensos ataques que Israel está llevando a cabo esta noche en la Franja de Gaza, afirmando que "podría ser la última para los rehenes". En un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, muestran su inquietud por "los informes sobre la importante operación militar lanzada esta noche en la ciudad de Gaza". "Tras 710 noches de cautiverio por terroristas, esta noche podría ser la última para los rehenes que apenas sobreviven, y nuestra última oportunidad de localizar y recuperar a los fallecidos para un entierro digno", afirman. Por ello, anuncian que varios familiares se dirigen hacia la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, con el objetivo de protestar contra esta ofensiva que, aseguran, pone en riesgo a los rehenes.
Israel bombardea intensamente la ciudad de Gaza mientras sus tropas avanzan poco a poco
El Ejército israelí lanzó este lunes noche una serie de intensos ataques aéreos contra la Ciudad de Gaza mientras sus tanques avanzan lentamente de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí, según comprobó EFE e informaron fuentes locales. Las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos, mientras sus tropas van ganando terreno en diferentes zonas de las afueras de la urbe, especialmente por el noroeste.
Balance de la jornada; crecientes críticas internacionales a Israel y refuerzo del frente árabe
El balance de la jornada es que crecen las críticas internacionales contra Israel pero en Gaza murieron este lunes al menos 51 personas en una guerra contra la población civil y que prevé la demolición programada de la ciudad de Gaza. Los edificios altos de la Franja de Gaza están siendo derruidos con la excusa de no ser utilizados por francotiradores. Mientras tanto, en Doha, la cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica adoptó este lunes una declaración conjunta que pide revisar las relaciones con Israel. Un documento preliminar insta a los casi 60 estados miembros a "tomar todas las medidas legales y efectivas posibles para evitar que Israel continúe sus acciones contra el pueblo palestino, incluyendo (...) revisar las relaciones diplomáticas y económicas, e iniciar procedimientos legales en su contra". El Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán, instó el lunes a Washington a usar su influencia para frenar a Israel. Pero EEUU, a través del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reiteró su apoyo férreo a Israel y al plan de desalojar la Franja de Gaza y reconstruir el enclave bajo el dominio israelí y la reconstrucción a cargo de empresas estadounidenses. Pero sin gazatís.
Países árabes y musulmanes barajan reconsiderar sus relaciones con Israel tras el ataque de Qatar
Dirigentes árabes y musulmanes pidieron este lunes reconsiderar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel después del bombardeo sin precedentes contra líderes de Hamás en Qatar la semana pasada, según un borrador de declaración visto por AFP. Esta declaración fue gestada durante una cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica en la capital de Qatar, Doha, que reunió a cerca de 60 países. En el borrador consultado por AFP, los países llamaron "a todos los estados tomar todas las medidas legales y efectivas posibles para evitar que Israel continúe sus acciones contra el pueblo palestino, incluyendo (...) revisar las relaciones diplomáticas y económicas, e iniciar procedimientos legales en su contra". Entre los países asistentes estaban estados como Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin, Egipto, Jordania y Marruecos, que reconocen a Israel.
España anula dos contratos por valor de casi 1.000 millones con empresas israelís
El Ministerio de Defensa español anuló dos contratos con empresas israelíes por valor de casi 1.000 millones de euros después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase la semana pasada una serie de medidas que consolidan un embargo de armas contra Israel. El Ejecutivo no ha aprobado aún el real decreto que consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel, que está ultimando y cuya aprobación es posible que se produzca la próxima semana, señalaron a EFE fuentes del Gobierno. Mientras, Defensa sigue trabajando en el plan de desconexión de tecnológica militar con Israel y en alternativas para que las Fuerzas Armadas españolas puedan disponer de los programas que necesitan, señalaron a EFE fuentes del Ministerio.
Los países del Consejo de Cooperación del Pérsico llaman a activar el mecanismo de defensa conjunto tras el ataque israelí de Doha
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ordenaron este lunes al mando militar que tome las medidas necesarias para "activar los mecanismos de defensa conjuntos" con el fin de evaluar la "amenaza" ante el ataque israelí de la semana pasada contra Doha, que tenía como objetivo a negociadores de Hamás. "Los líderes ordenaron al Consejo de Defensa Conjunto del CCG celebrar una reunión urgente en Doha (...) para evaluar la situación de defensa de los países del CCG y las fuentes de amenaza ante la agresión israelí" contra Catar, al tiempo que pidieron al Mando Militar Unificado que tome las "medidas ejecutivas necesarias para activar los mecanismos de defensa conjuntos y las capacidades de disuasión" de los países del golfo Pérsico. El CCG está formado por Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, siendo estos dos últimos los únicos que tienen una relación diplomática con Israel en la región del golfo tras firmar los Acuerdos de Abraham hace hoy cinco años.
Rubio acaba su visita a Israel con apoyo a Netanyahu y pocas esperanzas de tregua
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dio por finalizada este lunes su visita de dos días a Israel mostrando su cerrado apoyo al primer ministro Benjamín Netanyahu y dejando pocas esperanzas de una tregua en Gaza, donde una solución diplomática, indicó, puede no ocurrir. Rubio aterrizó este domingo en plena operación del Ejército israelí para desplazar al millón de habitantes de la capital de Gaza y tomar la urbe y tan solo unos días después de las fuerzas israelíes atacaran en Qatar, aliado de EEUU, a una delegación de Hamás que valoraba la última propuesta estadounidense de tregua en la Franja. En este contexto, Rubio mostró este lunes en una rueda de prensa conjunta con Netanyahu su apoyo a Israel y le secundó en su principal objetivo en Gaza: acabar con Hamás y liberar a los 48 rehenes vivos y muertos que allí quedan. Para Rubio, Hamás podría "rendirse esta noche" si quisiera terminar la guerra, pero en todo caso insistió en que el grupo debería dejar de existir para que los gazatíes puedan vivir en paz. E insinuó que, para acabar con sus miembros, puede ser necesaria una "operación militar concisa", en posible alusión a la toma de la ciudad de Gaza.
