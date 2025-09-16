Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

GUERRA DE GAZA, hoy en DIRECTO

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Palestinos desplazados de su hogar en la Franja de Gaza.

Palestinos desplazados de su hogar en la Franja de Gaza. / AP / Jehad Alshrafi

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
  2. El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
  3. La UE quiere cambiar su relación con China y evitar el modelo Chery de Barcelona
  4. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  5. Las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia junto a Polonia recuerdan el riesgo del “corredor de Suwalki”
  6. La viuda de Charlie Kirk promete continuar con su legado tras su asesinato: 'No tienen idea de lo que acaban de desatar en el país y en el mundo
  7. Rumanía intercepta un nuevo dron ruso, mientras Polonia pone en alerta a su aviación ante la proximidad de nuevos artefactos
  8. ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino del activista pro-Trump Charlie Kirk?

DIRECTO GAZA | Países árabes y musulmanes estudian reconsiderar sus relaciones con Israel tras el ataque de Qatar

DIRECTO GAZA | Países árabes y musulmanes estudian reconsiderar sus relaciones con Israel tras el ataque de Qatar

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Trump enviará el ejército a Memphis para combatir el crimen

Trump enviará el ejército a Memphis para combatir el crimen

Polonia detiene a dos bielorrusos tras neutralizar un dron sobre edificios gubernamentales

Polonia detiene a dos bielorrusos tras neutralizar un dron sobre edificios gubernamentales

Los países árabes y musulmanes se unen por la seguridad colectiva como respuesta al ataque israelí en Qatar

Los países árabes y musulmanes se unen por la seguridad colectiva como respuesta al ataque israelí en Qatar

El Mossad se desmarca de Netanyahu por los ataques en Qatar

El Mossad se desmarca de Netanyahu por los ataques en Qatar

Trump contra TikTok: 7 claves de un principio de acuerdo opaco entre EEUU y China

Trump contra TikTok: 7 claves de un principio de acuerdo opaco entre EEUU y China

El papa León XIV nombra al italiano Piero Pioppo nuevo Nuncio Apostólico en España

El papa León XIV nombra al italiano Piero Pioppo nuevo Nuncio Apostólico en España