Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Rumania alerta de que la intrusión de un dron ruso plantea un "nuevo desafío" de seguridad

Rumania, país miembro de la OTAN, condenó este domingo la intrusión de un dron ruso en su espacio aéreo durante un ataque en Ucrania y alertó de que las acciones de Moscú suponen un "nuevo desafío" para la seguridad en el mar Negro.

La incursión del sábado por la noche en Rumania se produce cuatro días después de que Polonia denunciara la entrada en su territorio de 19 aparatos rusos, que fueron derribados con ayuda de la OTAN.

Rumania "condena firmemente las acciones irresponsables de la Federación de Rusia y subraya que representan un nuevo desafío para la seguridad y la estabilidad regional en la zona del mar Negro", declaró su Ministerio de Defensa en un comunicado.

"Este tipo de incidentes demuestran la falta de respeto de la Federación de Rusia por el derecho internacional", añadió.