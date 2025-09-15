En Directo
Al minuto
Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliado.
Trump exige a los países europeos endurecer las sanciones sobre Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a los países europeos a endurecer las sanciones contra Rusia y reiteró su exigencia de que cesen la compra de petróleo ruso como medida de presión para poner fin a la guerra en Ucrania. "Europa le compra petróleo a Rusia. No quiero que compren petróleo, y las sanciones que están imponiendo no son lo suficientemente duras. Estoy dispuesto a imponer sanciones, pero ellos tendrán que endurecerlas en proporción a lo que yo estoy haciendo", declaró Trump ante la prensa en Nueva Jersey. El mandatario reiteró así el mensaje que ya había expresado en una carta enviada el sábado a los miembros de la OTAN, en la que advirtió que no impondrá nuevas sanciones a Moscú mientras algunos aliados continúen adquiriendo crudo ruso.
Rumania alerta de que la intrusión de un dron ruso plantea un "nuevo desafío" de seguridad
Rumania, país miembro de la OTAN, condenó este domingo la intrusión de un dron ruso en su espacio aéreo durante un ataque en Ucrania y alertó de que las acciones de Moscú suponen un "nuevo desafío" para la seguridad en el mar Negro.
La incursión del sábado por la noche en Rumania se produce cuatro días después de que Polonia denunciara la entrada en su territorio de 19 aparatos rusos, que fueron derribados con ayuda de la OTAN.
Rumania "condena firmemente las acciones irresponsables de la Federación de Rusia y subraya que representan un nuevo desafío para la seguridad y la estabilidad regional en la zona del mar Negro", declaró su Ministerio de Defensa en un comunicado.
"Este tipo de incidentes demuestran la falta de respeto de la Federación de Rusia por el derecho internacional", añadió.
Kiev golpea la logística ferroviaria rusa
La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano (GUR) confirmó este domingo un ataque combinado contra la logística ferroviaria rusa. En declaraciones a la agencia Interfax, una fuente del GUR informó de una operación única en cuanto a su complejidad para interrumpir la comunicación ferroviaria rusa en la dirección Oriol-Kursk, llevado a cabo el sábado por la inteligencia ucraniana y las Fuerzas de Operaciones Especiales, y en la cual dos efectivos de la Guardia Nacional Rusa fueron eliminados y un tercero sufrió la amputación de ambas piernas.
El tráfico ferroviario quedó interrumpido a las 22.00 horas como consecuencia de la explosión, y más de 15 trenes sufrieron retrasos en ambas direcciones.
Además, hacia las 02.30 de la madrugada del domingo una explosión en la línea ferroviaria San Petersburgo-Pskov, en el tramo entre Stróganovo y Mshínskaya, causó el descarrilamiento de una locomotora y 15 cisternas y el combustible que portaban quedaron destruidos.
"Estas líneas ferroviarias son eslabones logísticos de vital importancia para el abastecimiento de las tropas de ocupación en las direcciones de Járkov y Sumi. Como resultado de la destrucción de la infraestructura ferroviaria en estas zonas, los rusos experimentarán importantes complicaciones logísticas, lo que a su vez afectará significativamente a su capacidad para llevar a cabo acciones activas contra las Fuerzas de Defensa de Ucrania", subrayó la fuente de la inteligencia ucraniana.
Ataque contra una de las mayores refinerías rusas
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas informó este domingo del ataque anoche a una de las mayores refinerías rusas, situada en la región de Leningrado, en el noroeste de Rusia.
"En la noche al 14 de septiembre de 2025, unidades de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en colaboración con otros componentes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, lanzaron un ataque contra la refinería de petróleo de Kirishi, en la región de Leningrado", escribe el Estado Mayor en Facebook.
El comunicado agrega que se registraron explosiones e incendios y se están precisando los resultados del ataque.
Según el Estado Mayor, la de Kirishi produce alrededor de 80 tipos de productos petrolíferos, entre ellos gasolina para automóviles, diésel y combustible para aviación, además de utilizarse para abastecer las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas. Al año, procesa unas 20 millones de toneladas de petróleo.
Ucrania denuncia el lanzamiento de un misil y 58 drones por parte de Rusia
Rusia lanzó anoche un misil balístico y 58 drones contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 52, informó este domingo en un comunicado la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos en tres localizaciones y la caída de fragmentos de drones derribados en dos. La Fuerza Aérea advirtió, asimismo, del ataque ruso en la mañana del domingo con una nueva oleada de drones desde el noreste.
Putin condecora a expresidente ruso Medvédev
El presidente ruso, Vladímir Putin, condecoró este domingo al expresidente Dmitri Medvédev, que ha protagonizado en los últimos meses varias acaloradas discusiones con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, con belicosos comentarios en las redes sociales.
Medvédev, que este domingo cumple 60 años, recibió la Orden al Mérito por la Patria en su IV grado por su contribución "al fortalecimiento del Estado ruso y la garantía de la seguridad nacional de la Federación Rusia"
El Kremlin ha defendido las controvertidas opiniones vertidas por Medvédev, que ejerció la Presidencia entre 2008 y 2012, pero siempre subrayando que Putin es el único que define la política exterior del país.
Ucrania asegura haber golpeado el centro de comunicaciones de la flota rusa en el mar Negro
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este domingo del ataque por parte de la Armada ucraniana del centro de comunicaciones en la península de Crimea anexionada por Rusia que garantizaba el control de las unidades de la Flota rusa del mar Negro.
"En la noche del 11 de septiembre, unidades de las Fuerzas Navales alcanzaron el nodo de comunicaciones de la Flota del mar Negro de la Federación Rusa en el territorio de la base experimental de investigación científica 184 de Sebastópol, en la República Autónoma de Crimea, temporalmente ocupada", escribió el Estado Mayor ucraniano en Facebook.
Zelenski pide imponer más sanciones para detener la maquinaria bélica rusa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a sus aliados detener la maquinaria bélica rusa con la imposición de fuertes sanciones y aranceles a Moscú, y mostró comprensión por la postura de Estados Unidos, que exige para ello a los países de la OTAN que dejen de comprar petróleo. En su discurso anoche a la nación, Zelenski instó a todos los socios a "dejar de buscar excusas para no imponer sanciones concretas". "A todos los socios: Europa, Estados Unidos, los estados del G7 y los del G20. La paz es un camino, uno que debe recorrerse desde la guerra hasta la paz. Todos deben recorrer este camino, y las sanciones son parte de él", añadió. Y subrayó que si el presidente ruso, Vladímir Putin, no quiere la paz "hay que obligarlo a ella".
El Ejército ruso lanza un misil hipersónico durante las maniobras conjuntas con Bielorrusia
Las autoridades rusas han anunciado este domingo que han lanzado un misil de crucero hipersónico contra un objetivo en el mar de Barents, en el océano Ártico entre Rusia y Noruega, en el marco de las maniobras militares realizadas conjuntamente con Bielorrusia y que tienen lugar en un momento de grandes tensiones por la invasión rusa de Ucrania y la reciente interceptación de drones rusos en el espacio aéreo de otros países, como Polonia. "Según datos de control objetivo recibidos en tiempo real, el objetivo ha sido destruido por un impacto directo", reza un comunicado del Ministerio de Defensa ruso publicado en su canal de Telegram, donde ha agregado que la zona donde se ha realizado el lanzamiento había sido cerrada previamente" al tráfico marítimo y aéreo civil.
Rusia intercepta 80 drones ucranianos sobre distintas regiones del país y el mar de Azov
Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado durante la madrugada de este domingo hasta 80 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país, la mayor concentración de ellos (unos 30) sobre Briansk, según han informado las autoridades rusas. Asimismo, 15 vehículos aéreos del mismo tipo han sido detenidos sobre territorio de la península anexionada de Crimea, 12 sobre la región de Smolensk, 10 sobre la región de Kaluga, cinco en Novgorod, y tres sobre las aguas del mar de Azov. Además, otros dos vehículos aéreos no tripulados han sido abatidos en la región de Leningrado, y uno más en cada uno de los territorios de Oriol, Riazan y Rostov.
Estos ataques coinciden con un momento de máxima tensión en la región, después de que las Fuerzas Aéreas de Polonia hayan hecho despegar a varios cazas debido a la presencia de drones rusos en regiones cercanas a la frontera del país.
- El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
- Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
- La UE quiere cambiar su relación con China y evitar el modelo Chery de Barcelona
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- Las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia junto a Polonia recuerdan el riesgo del “corredor de Suwalki”
- El FBI difunde la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk y halla el rifle de alta potencia con el que disparó
- Charlie Kirk, aliado de Trump y figura clave de la ultraderecha en EEUU, muere tras recibir un disparo en una charla en una universidad de Utah
- La viuda de Charlie Kirk promete continuar con su legado tras su asesinato: 'No tienen idea de lo que acaban de desatar en el país y en el mundo