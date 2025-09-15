Los países árabes y musulmanes se reúnen en una cumbre en Doha para decidir la respuesta al ataque israelí

Este lunes los aviones más exclusivos de la región de Oriente Próximo tenían el mismo destino: Doha. Los líderes árabes y musulmanes de la región y más allá se han dirigido a la capital qatarí para la cumbre de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica. Tan solo seis días después de que Doha fuera objetivo de un ataque israelí que mató a cinco miembros de Hamás y un oficial de seguridad qatarí, los mandatarios árabes se han reunido para discutir la respuesta conjunta a la agresión. La reunión también ha contado con representación estadounidense, a la espera de que este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, viaje a Qatar.

"La agresión israelí es flagrante, traicionera y cobarde y la guerra de Israel contra Gaza se ha convertido en una guerra de exterminio", ha afirmado el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Zani, al inaugurar esta cumbre de emergencia. Qatar es un país mediador que realiza "esfuerzos para poner fin a esta guerra devastadora librada contra el pueblo palestino en Gaza que se ha convertido en un genocidio", ha añadido. También ha señalado que Israel y Hamás estaban a punto de alcanzar un acuerdo con la ayuda de la mediación egipcia y estadounidense. "Israel continúa con su intransigencia e insistencia en continuar la guerra", ha denunciado al Zani.

Asesinar a los negociadores

Zani ha vuelto a recordar que el equipo negociador de Hamás se había reunido después que Estados Unidos hubiera presentado una propuesta al grupo. "Un Estado que trabaja de manera consistente para las negociaciones, un Estado que es parte en las negociaciones y, sin embargo, agrede el lugar donde se llevan a cabo las negociaciones: si Israel desea asesinar a los líderes de Hamás, ¿por qué entonces entablar negociaciones?, si insisten en la liberación de rehenes, ¿por qué asesinan a todos los negociadores?", ha añadido. "¿Cómo podemos acoger en nuestro país a delegaciones negociadoras de Israel mientras envían drones y aviones para un ataque aéreo contra nuestro país?", ha preguntado al público.

A su discurso inaugural, le ha seguido Egipto, el otro país mediador en el conflicto en Gaza, en el que el Ejército israelí ya ha matado a más de 64.000 palestinos. El presidente Abdelfatá el Sisi ha condenado enérgicamente el ataque israelí. "Esta beligerancia refleja claramente que las prácticas israelíes han trascendido la lógica diplomática y militar, han cruzado todos los límites", ha sentenciado. También el rey jordano Abdalá II ha afirmado que el ataque a Doha fue una "prueba viviente" de que la amenaza de Israel era "ilimitada". "Nuestra respuesta debe ser clara, decisiva y, sobre todo, disuasoria", ha añadido el monarca.

Cortar relaciones

Por su parte, el primer ministro iraquí ha propuesto una respuesta de seguridad colectiva al estilo de la OTAN a los ataques contra cualquier país árabe o islámico, en la que un ataque contra uno se considera una agresión contra todos. "La guerra de Israel se ha convertido en una amenaza no sólo para Gaza, sino para todo el mundo", ha dicho el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, que ha presumido de que su país ha cortado toda relación económica con Israel. Antes de abandonar Irán, su presidente Masoud Pezeshkian ha instado a cortar relaciones con Israel. "Es posible que los países islámicos corten sus vínculos con este régimen falso y mantengan la unidad y la cohesión tanto como sea posible", ha sentenciado.

En la Franja de Gaza, los ataques han continuado a lo largo de toda la jornada. Al menos 25 palestinos han muerto a lo largo y ancho del enclave por los ataques israelíes esta mañana, aunque 17 de los fallecidos se encontraban en Ciudad de Gaza. Entre las víctimas mortales, hay dos gemelos de seis años. El domingo fueron destruidos 16 edificios en la mayor urbe palestina y los ataques israelíes mataron a 53 palestinos. Mientras, las muertes por inanición y hambruna siguen creciendo. Unas 425 personas han muerto de desnutrición, entre las cuales hay 125 niños.