Netanyahu agradece a Rubio que EEUU apoye a Israel contra los "gobiernos débiles" que le están demonizando

Con la presión internacional al alza, Israel sabe que puede confíar en su más fiel aliado al otro lado del charco. Estados Unidos no ha retirado su apoyo al primer ministro Binyamín Netanyahu que este lunes posaba orgulloso junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Jerusalén. El líder israelí ha celebrado la presencia de Rubio como una clara señal de que Washington apoya a Tel Aviv contra los “gobiernos débiles” que están demonizando a Israel. Por su parte, el representante de la diplomacia estadounidense ha defendido que Hamás debe ser eliminado como grupo armado antes de que Gaza pueda ver la paz.

La visita de Rubio, que durará dos días, se enmarca en un contexto de creciente presión internacional por la brutal ofensiva militar contra Gaza y por el ataque israelí a Doha la semana pasada. Antes de embarcarse en su avión, Rubio dijo a los periodistas que estaba visitando Israel para evaluar cómo los recientes acontecimientos en Qatar podrían afectar la continuación de la guerra. A su vez, es una muestra de apoyo en medio del cada vez más aislado Israel. En las próximas semanas, Naciones Unidas celebrará un debate sobre el compromiso con la creación de un Estado palestino, que varios países europeos ya han dicho que apoyarán.

Amenaza de Irán

Junto a Rubio, en la rueda de prensa después de estar tres horas reunidos, Netanyahu ha elogiado la “resolución común” de los dos países y la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar el programa nuclear de Irán. Ambos representantes han subrayado su compromiso para traer a los rehenes a casa y derrotar a Hamás en Gaza. “Seguiremos actuando juntos” para enfrentar a los enemigos comunes y proteger su civilización común, ha dicho Netanyahu. Rubio ha condenado la “barbarie sin precedentes” de Hamás y ha dicho que el pueblo de Gaza no puede tener paz ni un futuro mejor sin que el grupo palestino sea desarmado y todos los rehenes regresen a casa.

En su encuentro, han hablado de la amenaza iraní. Un Irán nuclear es un “riesgo inaceptable no solo para Israel, ni solo para Estados Unidos, sino para el mundo”, ha denunciado Rubio, que ha subrayado que Irán amenaza también a los aliados del Golfo y a Europa. Ha anunciado que Washington continuará con su campaña de “máxima presión económica” sobre Irán “hasta que cambie de rumbo” y celebró que los países europeos inicien el proceso de reimponer las sanciones contra el país. Netanyahu ha insistido que la decisión de bombardear la reunión del equipo negociador de Hamás en Doha fue “una decisión totalmente independiente”. “Asumimos toda la responsabilidad”, ha insistido el líder israelí. “Estamos centrados en lo que sucederá a continuación”, ha señalado Rubio.

"No se puede tener esa soberanía cuando se le ha dado una base a los terroristas", ha increpado Netanyahu a Qatar, acusando de "inmensa hipocresía" a las críticas del ataque a Qatar. Uno de los países que criticó a Israel por sus acciones el martes pasado fue precisamente Estados Unidos. Además, fue Washington quién pidió a Doha que acogiera a los líderes de Hamás en su territorio para establecer un canald e comunicación fácil. "Pueden esconderse, pueden correr, pero los atraparemos", ha agregado Netanyahu, en el que parece el primer reconocimiento del líder israelí que el ataque no tuvo éxito en matar a los líderes de Hamás. "Aún quedan algunos aspectos fundamentales que deben abordarse, independientemente de lo que haya ocurrido", ha dicho Rubio, sobre la indignación de sus aliados en el Golfo.

Mensaje de Trump

Desde Nueva Jersey, Trump ha recordado a Israel que debe ser “muy cuidadoso” con su trato con Qatar. Al preguntarle si tiene algún mensaje para Netanyahu, el líder republicano ha respondido: “mi mensaje es que deben tener muchísimo cuidado; tienen que hacer algo con respecto a Hamás, pero Qatar ha sido un gran aliado de Estados Unidos”. El viernes, Trump cenó con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman al Zani, al que ha descrito como una “persona maravillosa”. El mandatario estadounidense le dijo que necesita “mejores relaciones públicas” ya que “la gente habla muy mal de ello, y no debería ser así”.

Este domingo Netanyahu acompañó a Rubio a visitar el Muro de las Lamentaciones en la ciudad santa de Jerusalén. “Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fuerza de la alianza israelí-estadounidense; es tan fuerte y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar”, dijo Netanyahu desde el sitio. Después de su viaje por Israel, Rubio visitará Qatar este martes, según ha informado The Washington Post, citando a dos funcionarios estadounidenses. En la capital qatarí se está celebrando una cumbre de los principales líderes árabes y musulmanes para responder al ataque de Israel.