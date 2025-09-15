Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Palestinos desplazados de su hogar en la Franja de Gaza.

Palestinos desplazados de su hogar en la Franja de Gaza. / AP / Jehad Alshrafi

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
  2. Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
  3. La UE quiere cambiar su relación con China y evitar el modelo Chery de Barcelona
  4. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  5. Las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia junto a Polonia recuerdan el riesgo del “corredor de Suwalki”
  6. El FBI difunde la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk y halla el rifle de alta potencia con el que disparó
  7. Charlie Kirk, aliado de Trump y figura clave de la ultraderecha en EEUU, muere tras recibir un disparo en una charla en una universidad de Utah
  8. La viuda de Charlie Kirk promete continuar con su legado tras su asesinato: 'No tienen idea de lo que acaban de desatar en el país y en el mundo

ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Las urnas dan la victoria a Merz, con un toque de atención a su coalición y el impulso a los ultras

Las urnas dan la victoria a Merz, con un toque de atención a su coalición y el impulso a los ultras

Venezuela anuncia adiestramiento militar continuo ante "amenazas" de Estados Unidos

Venezuela anuncia adiestramiento militar continuo ante "amenazas" de Estados Unidos

Lula acusa a EEUU de "buscar la impunidad para Bolsonaro" con sus aranceles y sanciones

Lula acusa a EEUU de "buscar la impunidad para Bolsonaro" con sus aranceles y sanciones

Israel reprocha a Sánchez que "animara" a los manifestantes y la "vergüenza" de la cancelación de La Vuelta

Israel reprocha a Sánchez que "animara" a los manifestantes y la "vergüenza" de la cancelación de La Vuelta

Cinco horas para recorrer 25km: miles de gazatíes en el atasco para huir de ciudad de Gaza

Cinco horas para recorrer 25km: miles de gazatíes en el atasco para huir de ciudad de Gaza

Terremotos hoy, 14 septiembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 14 septiembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real