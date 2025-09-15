ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

Catar urge tomar "medidas verdaderas y tangibles a diferentes niveles" contra Israel

El primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, urgió este domingo a que se tomen "medidas verdaderas y tangibles a diferentes niveles para impedir más excesos" de Israel, después de que este país atacara esta semana un edificio en Doha donde se encontraban líderes negociadores del grupo islamista palestino Hamás.

"Hay que tomar medidas verdaderas y tangibles a diferentes niveles para impedir más excesos porque, si no se frena, (Israel) no tendrá límite y nos encontraremos ante un ciclo de sangre y sabotaje", dijo Bin Abdulrahmán en un discurso de clausura de la reunión preparatoria árabe-islámica de ministros de Exteriores, celebrada en Doha.

Este encuentro fue celebrado como antesala de la reunión de emergencia que mañana mantendrán los líderes de los más de 50 países que integran la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), en el que se debatirán las medidas a tomar tras el ataque israelí en Doha, en el que murieron seis personas.

El bombardeo "significa que Israel no entiende de líneas rojas y que continúa con la desestabilización de cualquier país del mundo", denunció el primer ministro catarí, que recordó que el ataque fue "a plena luz del día, en una zona residencial con viviendas, guarderías y misiones diplomáticas".

"Esta agresión solo se puede calificar como terrorismo de Estado", dijo Bin Abdulrahmán, que calificó al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "extremista", y al que acusó de "infringir por completo las leyes internacionales".