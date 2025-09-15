ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

En Directo
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Trump conmina a Israel a ser "cuidadosos" tras ataque en Catar
El presidente estadounidense, Donald Trump, comentó este domingo con cautela el ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar, mientras estos dos países y poderosos aliados de Washington en Oriente Medio aumentan sus diferencias. "Catar ha sido un gran aliado. Israel y todos los demás, tenemos que ser cuidadosos. Cuando atacamos a personas, tenemos que ser cuidadosos", dijo el magnate republicano a reporteros sobre el bombardeo en la capital catarí. Trump inicialmente reprendió a Israel por el ataque sin precedentes del martes en Doha, donde negociadores de Israel y el movimiento islamista palestino Hamás han estado tratando de poner fin a la guerra en Gaza.
Al menos 45 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este sábado
Al menos 45 personas han muerto en acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza desde el amanecer de este domingo, 32 de ellas en la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas gazatíes citadas por medios palestinos.
Durante la jornada, las Fuerzas Armadas israelíes han intensificado los bombardeos con el derribo de varias torres de viviendas en la capital gazatí, así como el bombardeo en hasta al menos tres ocasiones la Universidad Islámica de Gaza.
Una de las zonas más castigadas ha sido el barrio de Tel al Haua, en la ciudad de Gaza, donde hay al menos doce fallecidos, según el balance proporcionado por el Hospital al Quds.
Catar urge tomar "medidas verdaderas y tangibles a diferentes niveles" contra Israel
El primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, urgió este domingo a que se tomen "medidas verdaderas y tangibles a diferentes niveles para impedir más excesos" de Israel, después de que este país atacara esta semana un edificio en Doha donde se encontraban líderes negociadores del grupo islamista palestino Hamás.
"Hay que tomar medidas verdaderas y tangibles a diferentes niveles para impedir más excesos porque, si no se frena, (Israel) no tendrá límite y nos encontraremos ante un ciclo de sangre y sabotaje", dijo Bin Abdulrahmán en un discurso de clausura de la reunión preparatoria árabe-islámica de ministros de Exteriores, celebrada en Doha.
Este encuentro fue celebrado como antesala de la reunión de emergencia que mañana mantendrán los líderes de los más de 50 países que integran la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), en el que se debatirán las medidas a tomar tras el ataque israelí en Doha, en el que murieron seis personas.
El bombardeo "significa que Israel no entiende de líneas rojas y que continúa con la desestabilización de cualquier país del mundo", denunció el primer ministro catarí, que recordó que el ataque fue "a plena luz del día, en una zona residencial con viviendas, guarderías y misiones diplomáticas".
"Esta agresión solo se puede calificar como terrorismo de Estado", dijo Bin Abdulrahmán, que calificó al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "extremista", y al que acusó de "infringir por completo las leyes internacionales".
Suben a casi 64.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza
Cerca de 800 gazatíes se encuentran acogidos en el sistema español de protección internacional
El sistema de acogida español acoge actualmente a cerca de 800 gazatíes, según datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press. Estas mismas fuentes han precisado que 785 se encuentran dentro de los programas oficiales de atención humanitaria y, especialmente, de protección internacional. En el mes de febrero de este año eran medio millar las personas que habían huido de Gaza y Cisjordania que se encontraban en el sistema de acogida de España.
A los 785 se suman los gazatíes que están siendo atendidos a través de un programa especial liderado por el Ministerio de Sanidad, en coordinación con otros ministerios, que se centra en el tratamiento de niños enfermos y sus familias. A estas personas se les otorga una autorización extraordinaria de tres meses. Transcurrido ese plazo, podrán solicitar asilo y, de hacerlo, pasarán automáticamente a formar parte del Programa de Protección Internacional.
El Gobierno de Gaza denuncia el bombardeo "sistemático" de torres residenciales y escuelas
El Gobierno de la Franja de Gaza, controlado por Hamás, denunció este domingo que Israel "bombardea sistemáticamente torres y edificios residenciales, escuelas e instituciones civiles" de la Ciudad de Gaza con el objetivo del "genocidio y desplazamiento forzado" de su población. En un comunicado, el Ejecutivo critica "el engaño y las mentiras" del Ejército israelí cuando afirma que esos ataques son contra miembros del grupo islamista y exige a "la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a todas las instituciones de derechos humanos del mundo" que "tomen medidas serias y efectivas para detener estos crímenes, exigir responsabilidades a los perpetradores y llevarlos ante la justicia conforme al derecho internacional".
Ataque con dron junto al mayor hospital de Ciudad de Gaza
Un ataque con dron israelí junto al hospital Al Shifa, el mayor de la asediada Ciudad de Gaza, causó el pánico la pasada noche entre sus pacientes y los equipos médicos, según explicó este domingo a Efe el director del centro, Mohammad Abu Salmia, quien pidió protección para los hospitales de la urbe. De acuerdo con el director, durante la noche se produjo el bombardeo de un coche a unos 100 metros de este complejo médico.
Desde la medianoche, solo en el Shifa llegaron los cadáveres de cuatro gazatíes, además de más de una veintena de heridos debido a los ataques contra tiendas y el coche, detalló Abu Salmia.
Israel está intensificando sus ataques contra la capital gazatí siguiendo con sus planes de tomar esta urbe, en la que a principios de agosto vivían alrededor de un millón de habitantes.
Unos 6.000 gazatíes pierden sus casas e Israel redobla su asedio de la Ciudad de Gaza
El Ejército israelí ha redoblado sus ataques contra la Ciudad de Gaza en las últimas horas, sobre todo contra viviendas, dejando sin techo a más de 6.000 gazatíes que ahora se verán obligados a huir al sur del enclave, según han informado el portavoz de la Defensa Civil y fuentes locales a Efe. Según una estimación castrense, unos 280.000 gazatíes habrían abandonado ya la principal urbe del enclave palestino, bajo asedio y amenaza de invasión militar, rumbo al sureña Al Mawasi, donde gazatíes se hacinan ya en campamentos en condiciones de insalubridad y escasez de agua.
Qatar acoge este lunes una cumbre árabe-islámica para coordinar la respuesta al ataque israelí en Doha
Los ministros de Exteriores de más de 50 países árabes e islámicos preparan este domingo en Qatar la cumbre de emergencia que los jefes de Estado de sus respectivos países celebrarán este lunes en Doha para coordinar una respuesta al reciente ataque israelí contra el grupo islamista palestino Hamás en el país del Golfo. Las reuniones conjuntas y extraordinarias en Doha de la Liga Árabe, integrada por 22 Estados, y la Organización de la Cooperación Islámica (57 países) se celebran en medio de crecientes llamamientos en los países árabes e islámicos para que en la cumbre de Doha los jefes de Estado no se limiten a condenar la "agresión" contra el territorio de un país árabe, y que tomen una posición "firme" para evitar que se repita.
El secretario de Estado estadounidense visita Israel para reiterar el apoyo de EEUU pese al ataque a Catar
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inicia este domingo una visita a Israel, tras reiterar el apoyo inquebrantable de Washington a su aliado en su guerra contra Hamás a pesar del ataque a Catar que ha suscitado la condena internacional.
Este viaje se produce pese a que el presidente Donald Trump se mostró molesto por el bombardeo israelí del martes, dirigido contra líderes del movimiento islamista palestino que estaban en ese país del golfo Pérsico, otro aliado de Washington.
Este ataque sin precedentes tenía como objetivo a dirigentes de Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha, capital de ese Estado mediador en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza.
